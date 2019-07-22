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Морпехи Севфлота посрамили Украину и НАТО мастер-классом в Кольском заливе - видео
22 июля 2019, 19:54 • 108 • Политика
В Сети опубликовали видео с морпехами Северного флота, выполняющими на БТРах совместное задание с БДК "Александр Отраковский" в Кольском заливе. Учения военных Украины под руководством инструкторов НАТО прошли не так удачно.
Минобороны России показало маневры российских БТРов на воде. На видео морпехи Северного флота выполняют совместное задание с моряками большого десантного корабля "Александр Отраковский" на губе Грязной в Кольском заливе.
На записи видно, как российский БТРы трансформируются для езды по вроде и колонной направляются к ожидающему их десантному кораблю. По-очереди бронемашины въезжают внутрь военного судна, а затем в том же порядке покидают его и возвращаются на берег.
Днем ранее стало известно, что на Украине также прошли военные учения с участием БТРов, однако с совершенно противоположным исходом. Трое украинских военных утонули вместе с бронемашиной прямо на глазах инструкторов НАТО. Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ДНР.
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