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Моргулов заявил о прогрессе в переговорах с Японией о совместной деятельности на Курилах

06 февраля 2018, 06:09  •  133 • Политика

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. В продолжающихся переговорах между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах налицо движение вперед. Об этом во вторник в Токио перед началом переговоров со своим японским коллегой Такэо Мори заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон", - подчеркнул он. Моргулов также подчеркнул, что у России и Японии сейчас "есть понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности". "На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности", - добавил замглавы МИД РФ.

Моргулов также заявил, что цель обеих сторон - выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, которые бы отвечали интересам двух стран.

"Я уверен, что, если мы будем твердо придерживаться достигнутых договоренностей и понимания и будем тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры, мы сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов нашего переговорного процесса", - добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

Такэо Мори в свою очередь выразил надежду на то, что в ходе предстоящих переговоров сторонам удастся провести откровенную дискуссию. "С учетом возможного майского визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию мы хотели бы провести откровенную дискуссию с целью заключения мирного договора и мудрого продвижения договоренностей, достигнутых лидерами наших стран", - отметил он.

Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, они пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую "специальную систему" на указанных территориях.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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