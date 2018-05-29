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Моргулов: российско-китайские отношения переживают лучший этап за всю историю

29 мая 2018, 09:24  •  15 • Политика

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Российско-китайские отношения переживают лучший этап за всю историю. Об этом в ходе международной конференции "Китай и Россия: сотрудничество в новую эпоху" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Российско-китайское партнерство является островом стабильности в бушующем океане. Российско-китайские отношения переживают лучший этап за всю историю", - заявил он.

Заместитель министра также отметил, что Москве и Пекину удалось вывести двусторонние связи на новый этап. "Сегодня они являются важным фактором национального развития и безопасности наших стран", - подчеркнул он.

Дипломат также выразил уверенность в том, что развитие отношений между РФ и КНР полностью отвечает интересам двух стран. "Уверенность в положительном развитии наших связей подкрепляется тем, что у нас во всех сферах выстроена целостная система взаимодействия, обладающая серьезным запасом прочности и позволяющая в конструктивном ключе решать самые непростые вопросы, которые даже в отношениях между самыми хорошими соседями время от времени возникают", - резюмировал он.

Задача по увеличению объема товарооборота между РФ и КНР до $200 млрд к 2020 году вполне осуществима, добавил Игорь Моргулов.

"Китай, как вы хорошо знаете, прочно закрепился в роли ведущего торгово-экономического партнера нашей страны, я полагаю, что реализация поставленной лидерами задачи доведения двустороннего товарооборота до 2020 года до уровня $200 млрд вполне осуществима", - заявил замглавы МИД.

Он также отметил, что ключевой предпосылкой для осуществления этих планов является двусторонняя работа. "Ключевая предпосылка успеха - это работа, переход на новую модель сотрудничества, опирающийся на более тесные производственные цепочки и инвестиционные связи", - заключил дипломат.

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