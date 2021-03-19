«Морги переполнены»: стало известно, зачем Зеленский сегодня собирает СНБО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 марта, срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) на вечернее заседание с тем, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в стране и принять решение, стоит ли усиливать карантин.Об этом со ссылкой на «слухи» рассказала в эфире канала «Украина 24» нардеп из фракции «Голос» Юлия Клименко, сообщив, что ситуация в стране критическая.«Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги», - заявила она.Она уточнила, что речь идет о возможном введении локдауна по всей Украине.«Вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун или областные, региональные... Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был выявлен в Великобритании», – добавила Клименко.При этом нардеп подчеркнула, что решение на данный момент еще не принято – оно только будет обсуждаться на заседании СНБО.Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский инициировал проведение заседания СНБО на 17:00 19 марта. По данным источника РБК-Украина, никаких сенсационных решений на заседании не планируется.Напомним, на Украине весной ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась. Цифры новых инфицирований за сутки стабильно высоки и стабильно показывают прирост, которого не было даже зимой.В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 было принято решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. Аналогичные меры ждут и Киевскую область. Столичный регион стабильно находится среди лидеров по заболеванию. Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта, и в Львовской ОГА заявили, что усиление карантина неотвратимо.Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, заявил, что «закроют» области, в которых ситуация с коронавирусом ухудшилась, однако, добавил он, есть области, которые закрывать на локдаун необязательно.Известный профессор-инфекционист Ольга Голубовская выразила мнение, что Украине нужно немедленно вводить локдаун, а также увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.