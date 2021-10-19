Моргенштерн "бьется за полтинник": Автор песни про Путина о новом суде с рэпером

Автор песни про Путина заявил, что Моргенштерн хочет вернуть взысканные с него 50 тысяч рублей. "Видимо, Алишер изрядно потратился, раз бьется за полтинник!" – комментирует он.

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн предпринял новую попытку вернуть взысканные с него 50 тысяч рублей за незаконное исполнение песни "Владимир Путин – молодец". Об этом рассказал автор хита Олег Лихачёв.

Моргенштерн известен своим эпатажным поведением, из-за которого уже не раз попадал в различные скандалы. Среди прочего, он так и не выплатил автору песни "Владимир Путин – молодец" причитающиеся ему деньги, несмотря на решения судов нескольких инстанций.

Видимо, Алишер изрядно потратился, раз бьется за полтинник! Третий судебный период назначен на 23 ноября в шестом Кассационном суде Уфы,

- сказал Олег Лихачёв в комментарии UFA1.RU.

Адвокат рэпера Моргенштерна отказался давать комментарии по данному делу.

Напомним, что суд ещё в июле обязал рэп-исполнителя заплатить 50 тысяч автору песни "Владимир Путин — молодец". Однако рэпер до сих пор этого не сделал. Вместо этого он подаёт одну апелляцию за другой.