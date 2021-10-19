|
Моргенштерн "бьется за полтинник": Автор песни про Путина о новом суде с рэпером
19 октября 2021, 16:25 • 27 • Политика
Автор песни про Путина заявил, что Моргенштерн хочет вернуть взысканные с него 50 тысяч рублей. "Видимо, Алишер изрядно потратился, раз бьется за полтинник!" – комментирует он.
Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн предпринял новую попытку вернуть взысканные с него 50 тысяч рублей за незаконное исполнение песни "Владимир Путин – молодец". Об этом рассказал автор хита Олег Лихачёв.
Моргенштерн известен своим эпатажным поведением, из-за которого уже не раз попадал в различные скандалы. Среди прочего, он так и не выплатил автору песни "Владимир Путин – молодец" причитающиеся ему деньги, несмотря на решения судов нескольких инстанций.
- сказал Олег Лихачёв в комментарии UFA1.RU.
Адвокат рэпера Моргенштерна отказался давать комментарии по данному делу.
Напомним, что суд ещё в июле обязал рэп-исполнителя заплатить 50 тысяч автору песни "Владимир Путин — молодец". Однако рэпер до сих пор этого не сделал. Вместо этого он подаёт одну апелляцию за другой.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2021, 00:35
|
13 октября 2021, 00:35
|
17 октября 2021, 08:25
|
12 октября 2021, 18:45
|
15 октября 2021, 03:55
|
12 октября 2021, 17:00
|
17 октября 2021, 18:55