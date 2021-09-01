Моргенштерн обнулил провокацию Гордона ответом на "крымский" вопрос: "Я тебя уже поимел"

Эпатажный певец Моргенштерн обнулил классическую провокацию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он ответил на "крымский вопрос" и на попытки возражений журналиста отрезал: "Я тебя уже [поимел] ответом".

В интервью с Гордоном в адрес Моргенштерна прозвучал излюбленный и самим журналистом, и украинскими "патриотами" вопрос о принадлежности Крыма. Чтобы не углубляться в политику, певец ответил коротко: "Крым принадлежит крымчанам". Очевидно, раздосадованный таким ответом Гордон попытался вывернуть беседу в нужном ему направлении и начал давать "подсказки":

"Чья Уфа - уфимцев, чья Чечня - чеченцев?" - сделал несколько слабых попыток Гордон.

Однако певец заявил, что дальше продолжать бесполезно: "Я тебя уже [поимел] ответом".

Он также добавил, что на ситуацию уже никто не сможет повлиять, поэтому пожелал "любви и кайфа".