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Моргенштерн обнулил провокацию Гордона ответом на "крымский" вопрос: "Я тебя уже поимел"

01 сентября 2021, 09:25  •  92 • Политика
Эпатажный певец Моргенштерн обнулил классическую провокацию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он ответил на "крымский вопрос" и на попытки возражений журналиста отрезал: "Я тебя уже [поимел] ответом".
В интервью с Гордоном в адрес Моргенштерна прозвучал излюбленный и самим журналистом, и украинскими "патриотами" вопрос о принадлежности Крыма. Чтобы не углубляться в политику, певец ответил коротко: "Крым принадлежит крымчанам". Очевидно, раздосадованный таким ответом Гордон попытался вывернуть беседу в нужном ему направлении и начал давать "подсказки":
"Чья Уфа - уфимцев, чья Чечня - чеченцев?" - сделал несколько слабых попыток Гордон.
Однако певец заявил, что дальше продолжать бесполезно: "Я тебя уже [поимел] ответом".
Он также добавил, что на ситуацию уже никто не сможет повлиять, поэтому пожелал "любви и кайфа".

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