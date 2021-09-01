Моргенштерн на вопрос о Крыме ответил матерщиной

Украинский журналист Дмитрий Гордон поинтересовался мнением рэпера Моргенштерна о статусе Крыма.

Одиозный рэпер Моргенштерн нецензурно ответил на вопрос о статусе Крыма. Такой ставший традиционным для Украины вопрос-маркер задал журналист Дмитрий Гордон.

Во время беседы певец указал, что полуостров принадлежит крымчанам, но в конкретику вдаваться не стал. Гордон попытался всё же прояснить позицию рэпера, но тот обматерил Гордона.

"Я тебя уже [поимел] ответом", - заявил он и добавил, что уже бессмысленно что-то обсуждать. Кроме того, будто подыгрывая риторике Гордона, он сказал, что не способен повлиять на ситуацию с Крымом.

Что имелось в виду, рэпер уточнять не стал.

Интервью с Гордоном опубликовано 31 августа, в день свадьбы одиозного рэпера. Съёмки состоялись ранее в Стамбуле. По словам Гордона, в Турцию Моргенштерн прилетел на частном самолёте в сопровождении многочисленной родни и охраны.