Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"

Афганистан кончается в муках. Одна за другой провинции страны падают в руки талибов. Американцы бежали, и бежали трусливо. Что дальше? Пойдут ли талибы на север, на Таджикистан, Узбекистан? Будет ли Россия защищать эти страны в таком случае? И если да, то как и чем? Казалось бы, нам какое дело? Все вокруг – независимые государства. Афган – и вовсе застарелый рубец на теле. Неужели мы опять в ответе за тех, кого приручали? И даже за тех, с кем воевали?

"Таджикистан и Узбекистан не смогут сдержать наступление талибов" – даёт заголовок своему посту в ЖЖ, в общем-то, очень порядочный блогер. На испуг берёт? Испуг хорошо раскупается? Ну, то есть читается, посещается, а число посещений ныне и считается только признаком качества информации.

Нет, оказалось, что блогер просто перепечатал заметку с одного из ресурсов, который, в свою очередь, процитировал ряд кусков из интервью военного эксперта Алексея Валюженича газете "Московский комсомолец".

Валюженич же исходит из того, что "в силовых структурах Таджикистана и Узбекистана есть много сторонников "Талибана"* и ИГ** (организации, запрещённые на территории России)". С учётом того, что в этих государствах существуют мощные исламистские организации, "всё это играет на руку талибам, если те задумают распространить своё влияние на весь регион".

Он пугает, а нам не страшно

Боевики из этих стран ездили воевать в Ирак, Сирию, тот же Афганистан. Наверняка у террористов есть свои люди в силовых структурах этих стран, свои тайные ячейки. И вот они сейчас могут поднять голову. А уже потом на помощь братьям по вере и идеологии могут подняться талибы,

– так цитируют эксперта.

А что же на самом деле?

На самом деле в Узбекистане и Таджикистане нет мощных исламистских организаций. Они есть, но именно не мощные. Трудно нарастить мощь, когда тебя громят со всей основательностью государственной машины. И там, и там господствуют светские режимы, которые – и это главное – отнюдь не собираются делиться властью с муллами. Да ещё и зарубежными. Потому "исламистские организации" в этих странах довольно последовательно, с восточным коварством и жестокостью множат на ноль. И сил хватает. Ибо армия всегда побеждает партизанские формирования – до тех пор, пока идеи этих партизанских формирований не овладевают массами. А до этого, по мнению разбирающихся в проблеме экспертов, в том числе и автора этих строк, в Таджикистане и Узбекистане далеко.

И это уже ответ на второй вопрос.

Откуда, спросим, в Узбекистане возьмётся широкая поддержка "Талибана"*? Это ведь движение хоть и исламистское, но в целом национальное пуштунское. Более того, талибов обвиняют в "узком национализме" истинные вдохновители и спонсоры всемирного исламистского "интернационала" – саудовский режим и "заливные" монархии. То, что они сами при этом на побегушках у США и Израиля – вопрос другой, но непосредственно муллами, особенно темами их пятничных проповедей, управляют из Эр-Рияда, Абу-Даби и Дохи. Именно потому их Вашингтон и попросил быть посредниками в переговорах о том, чтобы капитуляция США перед талибами хотя бы выглядела почётной.

Так вот. Любое национальное пуштунское движение в Афганистане обречено на подавление инонациональных и иноконфессиональных образований в этой стране. Во-первых, потому, что их нынешний 1400 год – это и наш 1400 год. То есть Средневековье, сверхценность религиозной самоидентификации, всеобщая вооружённость и имманентная жестокость. Особенно по отношению к "чужим". Поэтому относительный мир в этой стране наступает тогда, когда пуштунское большинство или только что массово вырезало чужаков, или оно слишком погружено в межпуштунские разборки и не лезет на таджикские, узбекские или, скажем, хазарейские территории. Тем более что пуштунов в стране даже не большинство, а всего около 40%. При том, что таджиков – 25%, а ираноязычных хазарейцев шиитского толка – 20%.

Во-вторых, как-то так сложилось, что с самого начала, ещё в конце 1990-х годов, пуштунам противостоял "Северный альянс", опиравшийся прежде всего на таджиков под Ахмад Шахом Масудом и узбеков под Абдул-Рашидом Дустумом. Первого за излишнюю самостоятельность и, как ни странно после афганской войны, близость к России (что могу засвидетельствовать лично) убили американцы. Но после него остался доктор Абдулла Абдулла, некогда ближайший политический советник Масуда (и нечто вроде Берии – тоже). А второй во время первого правления талибов отсиживался в Ташкенте и Стамбуле. Что говорит о его политических спонсорах.

Д-р Абдулла был премьер-министром Афганистана, ныне работает председателем Высшего совета национального примирения, Дустум стал маршалом и был до скандала, описанного ранее Царьградом, вице-президентом. Так что можно уверенно полагать, что эти люди, даже если и уступят талибам формальное место на флагштоке для их флага в центрах провинций, на деле продолжат сопротивление, которое смело можно будет называть гражданской войной.

Таким образом, не до вторжения будет талибам – ни в Узбекистан, ни в Таджикистан.

Грядёт гражданская война? Но нам это не грозит

По мнению профессиональных, знающих реалии региона экспертов, именно так. Грядёт. Потенциально. Отчего талибам, буде они придут к власти вооружённым путём, а не в результате ведущихся сейчас переговоров с нынешним правительством (раздел будущих портфелей, да), придётся весьма и весьма постараться, дабы этой гражданской войны миновать.

Один из лучших в России знатоков этой темы, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и заведующий Центром изучения Центральной Азии в Институте стран СНГ Андрей Грозин указывает:

В Афганистане и помимо талибов, и помимо правительства есть значительное количество внутренних сил, которые не примкнули ни к той и ни к той стороне и пока, что называется, придерживаются вооружённого нейтралитета. Особенно в регионах, в провинциях. В Афганистане всё меняется очень быстро. То, что администрации уездов подняли один флаг сегодня, не значит, что там не будет завтра другого. Это как "Свадьба в Малиновке"…

Более того, эксперт полагает, что талибам как бы не пришлось ещё и между собой воевать. Это движение, говорит он, сегодня, когда во главе его не стоит мулла Омар, стало очень неоднородным. Пуштуны при всём их национализме разбиты на очень много конкурирующих родов, племён и союзов племён. Помножить это на нынешнюю политическую разноголосицу в рядах "Талибана"* – и картина станет весьма занятной. Особенно для будущего талибского правительства в Кабуле.

А ещё имеется фактор интернациональных исламистских движений, в националистический "Талибан"* не входящих или прямо с ним враждующих:

После того как талибы придут к власти, неизбежно начнутся внутренние разборки и начнётся борьба против исламистских "интернационалистов", которые тоже хотят свой кусок пирога получить. А там счёт не на сотни идёт, а на тысячи. И это люди с опытом, люди мотивированные, люди, включённые в свои группировки и воюющие в их составе давно. То есть это достаточно серьёзная сила, которая тоже будет активно участвовать в этой пока гипотетической гражданской войне. Вот этих "интернационалистов" талибы неизбежно будут зачищать в случае укрепления своей власти. Потому что они просто им не нужны. Это конкуренты, дополнительные претенденты в борьбе за ресурс, которого в Афганистане и так мало,

– убеждён профессор Грозин.

Как бы новому талибскому правительству не пришлось обращаться за иностранной помощью…

К кому?

Действуем методом исключения. США выпадают. Америка – талибам враг. Причём враг жалкий, враг бегущий. И не просто бегущий, а портки на бегу рвущий. К нынешнему дню Штаты почти полностью завершили вывод своих сил из Афганистана. "Мы завершили весь процесс более чем на 90%", – гордится Пентагон. Вывезли 17 тысяч единиц различного оборудования. А ведь раньше сроком вывода значилось 11 сентября…

Соседи с севера? Узбекистан впишется за узбеков, Таджикистан – за таджиков. Хотя профессор Грозин не верит в это, но я посмею предположить, что в случае гражданской войны в Афганистане эти страны очень серьёзно подумают о том, как бы взять контроль над узбекскими и таджикскими провинциями соседа. Тем более если об этом попросят Дустум и Абдулла. На Крым, пожалуй, ситуацию не потянут, но на Абхазию – Южную Осетию – пожалуй.

Иран. Тут всё ясно веков уж десять как. Тегеран будет тихонько, но эффективно контролировать примыкающий к границе запад Афганистана, поддерживать хазарейцев, а при нужде (вообще говоря, в любом случае) – вооружать их. Сколь ни эйфоричен будет "Талибан"* победоносный, но столь серьёзную угрозу он игнорировать не сможет.

Да, есть Пакистан. Его разведка ISI фактически родила движение "Талибан"*, так что Исламабад не однозначно, но впишется за талибов. Но у Пакистана в лепших друзьях Китай, а у Китая – мы. Да и у Москвы с Пакистаном отношения вполне наладились. Не забудем и про Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая фактически и формально противостоит "Океании" в качестве "Хартленда", поймём, что через Пакистан укорот будет и "Талибану"*.

Но где иголка, там и нитка. Индия, полагает Андрей Грозин, тоже будет держать руку на пульсе, раз уж в деле замешан её враг Пакистан. А у Индии сегодня в Афганистане очень много коммерческих интересов. Сегодня – означает, с нынешним правительством. И уже по этой причине Нью-Дели будет крайне пристально смотреть на талибов. Что, понятно, никак не поможет развязать им руки в русской Центральной Азии.

Именно поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров и сделал брови домиком, комментируя вопрос о возможном вводе войск России в Афганистан. Ответ действительно очевиден: зачем, если вокруг достаточно стран, крайне заинтересованных в спокойствии и предсказуемости Афганистана?

P.S. А тем временем на переговорах в Москве делегация движения Талибан* твёрдо поклялась, что после прихода к власти талибы ни в коем случае не будут нарушать границы русской Центральной Азии.

*"Талибан" – организация, запрещённая на территории России.

**ИГ ("Исламское государство") – организация, запрещённая на территории России.