Мораторий по РСМД: кто в роли атамана? • 113 • Аналитика

Фельетон на досуге. Вот честное слово — хотел написать на этой неделе о проблемах внутри России. К примеру, о жалобе госпожи Собчак на народ России, который почему-то её не хочет любить. Или о том, что у меня во дворе тротуары песком с солью посыпают, как при царе Горохе. Но народные массы готовятся дружно обматерить городскую администрацию за начало обработки проезжей части какими-то московско-питерскими реагентами. Или всплакнуть с некоторыми читателями, сожалея о судьбе рабочих и служащих в каком-нибудь Жиганске или Верхоянске. Выступить единым фронтом за срочное озеленение этих населенных пунктов по типу Ялты или Анапы. А может, замахнулся бы и на самого… Пусть дороги и все «вкусняшки», что создаются в России, строят не только в Европе, но и в Азии. А то Урал никак не могут перевалить. Как-то заканчивается все в районе Казани.



Наверное, прознали враги о моих намерениях и решили лишить читателей такой актуальной статьи. Причем выступили против меня и читателей единым фронтом… Россия и НАТО! Так сказать, врезали по рукам на самом высоком уровне. Даже американцы, хоть и живут у черта на куличках, вдали от цивилизации, и те руку приложили.





Помните, давным-давно, ещё 2 февраля этого года, Путин объявил о приостановке действия ДРМСД? Ну и, наверное, заботясь о сохранении тонкой душевной организации европейских лидеров, тут же объявил о том, что до появления американских ракет мы свои ставить не будем. Мы же добрые, находчивые и терпеливые. Даже когда забытая в морозильнике банка пива лопается, мы её не выкидываем. Мы съедаем её содержимое как мороженое.



Так бы и жили себе спокойно. Русские с американцами друг другу фиги через океан показывали. Европейцы дружно вставали на задние лапки при очередном пассе заокеанского дрессировщика. Мелочь всякая погавкивала из-за забора и ждала подачки от дрессировщика за охрану и оборону интересов или ещё чего. Китайцы строили бы очередной авианосец или копировали очередной айфон.



Нет же. У Путина руки зачесались. Захотелось что-то написать для истории. Ну и написал о сразу всем ведущим политикам «основных стран Европы и Азии» письмо. Можно сказать, личное такое письмо. О РСМД. Вроде, подумайте, ребята, как дальше жить будете, когда ракеты на вас нацелены будут. С дружеским приветом — ваш Владимир!



Все прочитали и стали ждать. Кто первый слово скажет. За кем идти-то. Кто самоназначится главарем. Трамп речи говорит. Путин раскатывает по странам и континентам. Меркель и Макрон о какой-то подготовке нормандского формата талдычат. Нет атамана! Все затаились и ждут 2 декабря. Чтобы главного натовского генсека спросить. Или атаманом назначить. Короче, тишина по поводу письмо друга Владимира Владимировича. Как перед грозой…



И тут… Представляете, заместитель главы МИДа России Сергей Рябков нагло предложил НАТО и США присоединиться к российскому мораторию на размещение ракет малой и средней дальности в Европе. Прямо в лоб, так сказать. Без всякой дипломатии и обсуждений в различных комитетах, комиссиях, на форумах и референдумах. Грозно так сказал:

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным».



Ну разве можно так? Я вот понимаю дипломатию так. Вначале не получается ничего. Но в конце рабочей недели вдруг получается. Попробую на примере из жизни объяснить. Понедельник. Начальник предлагает закрыть круглой крышкой квадратное отверстие. Коллектив бьется над проблемой, но решения просто нет! Нужна квадратная крышка!



Но приходит пятница. И клич из начальствующего кабинета. Если отверстие закроем — короткий день. Не закроем — всем завтра с утра быть как штык на рабочем месте. И натягивается эта самая круглая крышка на квадратное отверстие быстро и надежно. Вот это и есть дипломатия!



Трампу хорошо. Ему как предложение этого замминистра российского доложили, он сразу на митинг против кандидата-демократа побежал. Наверное, все видели его эмоциональную речь. Лично я очень оценил сценические способности американского президента. Эмоции, обиженно-гордый взгляд, непреклонность в словах. В США артисты круче украинских, получается. По крайней мере те, что президентами подрабатывают временно.



Но этот самый генсек НАТО, этот самый Столтенберг по имени Йенс, тоже не из глупого десятка. Перед саммитом НАТО решил использовать метод Трампа. Стать неуловимым! Как тот Фигаро, который вроде везде, но найти невозможно.



Но попался генсек НАТО в Париже. Зажали в Елисейском дворце вместе с главой Франции Макроном. Как в капкан попали. Пришлось на пресс-конференции отвечать и на нежное письмо президента России, и на наглое заявление заместителя главы МИД России. Вопросы-то, повторюсь, поставлены как столб посреди дороги. Не объехать.



Очень коротко о том, что заявил Макрон на пресс-конференции:

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений».





Правда, раскрою один малюсенький секрет Полишинеля от Макрона. Великий и ужасный Путин уже знал о том, что скажет французский президент! Единственное, чего не знаю, разрешил он так говорить этой паре, или это личная инициатива. На свой страх и риск, так сказать.



В четверг немецкое издание «Frankfurter Allgemeine» опубликовало материал о том, что Макрон написал ответ Путину, в котором предлагал тщательно обсудить предложение на всех уровнях. В Москве эту информацию подтвердили негромко. А ещё чуть раньше, Макрон в интервью британскому журналу «Экономист» высказал вот такое мнение:

«НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией… НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга»».



* * *



Чем больше опасностей возникает вокруг, тем чаще ловлю себя на мысли, что легче решить сложный вопрос, чем никчемную, мизерную, яйца выеденного не стоящую проблемку. Можно договориться с любым человеком или государством о совместном полете на Марс или о разработке какой-нибудь невиданной машины. Но проблема соседского велосипеда, что стоит на лестничной площадке и мешает всем, решения не имеет. Можно уговорить весь дом выйти на митинг против строительства мусорной площадки в углу двора, но заставить не курить в подъезде почти невозможно. «Да выхожу я, выхожу!» Помните.



Рассказы об агрессивности России, о том, что любой из нас не только днем, но и ночью только и думает о захвате какой-нибудь Эстонии или Польши, уже настолько надоели, что практически не воспринимаются нами. А молодежь, особенно та, которая не нюхала пороха и не видела убитого друга рядом, открыто жаждет, чтобы «они скорее напали».



Россия в очередной раз предложила простой и достаточно надежный путь к миру в Европе. Более того, этот путь заведомо ставит нас в невыгодное положение, учитывая мощь блока НАТО и наши ВС. Но мы идем даже на это. И вот ответ. Очередное «надо подумать».



А может, нам хватит думать? Может, нужно планомерно размещать вооружение так, чтобы стало понятно, что непростреливаемых зон в Европе нет? Понятно, что не хочется тратить деньги, когда других проблем достаточно. Но и воевать на собственной земле, вначале отступая, а потом опять освобождая, тоже не хочется. Хватит нам железа в земле и могил своих и врагов ещё на много веков… Вот честное слово — хотел написать на этой неделе о проблемах внутри России. К примеру, о жалобе госпожи Собчак на народ России, который почему-то её не хочет любить. Или о том, что у меня во дворе тротуары песком с солью посыпают, как при царе Горохе. Но народные массы готовятся дружно обматерить городскую администрацию за начало обработки проезжей части какими-то московско-питерскими реагентами. Или всплакнуть с некоторыми читателями, сожалея о судьбе рабочих и служащих в каком-нибудь Жиганске или Верхоянске. Выступить единым фронтом за срочное озеленение этих населенных пунктов по типу Ялты или Анапы. А может, замахнулся бы и на самого… Пусть дороги и все «вкусняшки», что создаются в России, строят не только в Европе, но и в Азии. А то Урал никак не могут перевалить. Как-то заканчивается все в районе Казани.Наверное, прознали враги о моих намерениях и решили лишить читателей такой актуальной статьи. Причем выступили против меня и читателей единым фронтом… Россия и НАТО! Так сказать, врезали по рукам на самом высоком уровне. Даже американцы, хоть и живут у черта на куличках, вдали от цивилизации, и те руку приложили.Помните, давным-давно, ещё 2 февраля этого года, Путин объявил о приостановке действия ДРМСД? Ну и, наверное, заботясь о сохранении тонкой душевной организации европейских лидеров, тут же объявил о том, что до появления американских ракет мы свои ставить не будем. Мы же добрые, находчивые и терпеливые. Даже когда забытая в морозильнике банка пива лопается, мы её не выкидываем. Мы съедаем её содержимое как мороженое.Так бы и жили себе спокойно. Русские с американцами друг другу фиги через океан показывали. Европейцы дружно вставали на задние лапки при очередном пассе заокеанского дрессировщика. Мелочь всякая погавкивала из-за забора и ждала подачки от дрессировщика за охрану и оборону интересов или ещё чего. Китайцы строили бы очередной авианосец или копировали очередной айфон.Нет же. У Путина руки зачесались. Захотелось что-то написать для истории. Ну и написал о сразу всем ведущим политикам «основных стран Европы и Азии» письмо. Можно сказать, личное такое письмо. О РСМД. Вроде, подумайте, ребята, как дальше жить будете, когда ракеты на вас нацелены будут. С дружеским приветом — ваш Владимир!Все прочитали и стали ждать. Кто первый слово скажет. За кем идти-то. Кто самоназначится главарем. Трамп речи говорит. Путин раскатывает по странам и континентам. Меркель и Макрон о какой-то подготовке нормандского формата талдычат. Нет атамана! Все затаились и ждут 2 декабря. Чтобы главного натовского генсека спросить. Или атаманом назначить. Короче, тишина по поводу письмо друга Владимира Владимировича. Как перед грозой…И тут… Представляете, заместитель главы МИДа России Сергей Рябков нагло предложил НАТО и США присоединиться к российскому мораторию на размещение ракет малой и средней дальности в Европе. Прямо в лоб, так сказать. Без всякой дипломатии и обсуждений в различных комитетах, комиссиях, на форумах и референдумах. Грозно так сказал:Ну разве можно так? Я вот понимаю дипломатию так. Вначале не получается ничего. Но в конце рабочей недели вдруг получается. Попробую на примере из жизни объяснить. Понедельник. Начальник предлагает закрыть круглой крышкой квадратное отверстие. Коллектив бьется над проблемой, но решения просто нет! Нужна квадратная крышка!Но приходит пятница. И клич из начальствующего кабинета. Если отверстие закроем — короткий день. Не закроем — всем завтра с утра быть как штык на рабочем месте. И натягивается эта самая круглая крышка на квадратное отверстие быстро и надежно. Вот это и есть дипломатия!Трампу хорошо. Ему как предложение этого замминистра российского доложили, он сразу на митинг против кандидата-демократа побежал. Наверное, все видели его эмоциональную речь. Лично я очень оценил сценические способности американского президента. Эмоции, обиженно-гордый взгляд, непреклонность в словах. В США артисты круче украинских, получается. По крайней мере те, что президентами подрабатывают временно.Но этот самый генсек НАТО, этот самый Столтенберг по имени Йенс, тоже не из глупого десятка. Перед саммитом НАТО решил использовать метод Трампа. Стать неуловимым! Как тот Фигаро, который вроде везде, но найти невозможно.Но попался генсек НАТО в Париже. Зажали в Елисейском дворце вместе с главой Франции Макроном. Как в капкан попали. Пришлось на пресс-конференции отвечать и на нежное письмо президента России, и на наглое заявление заместителя главы МИД России. Вопросы-то, повторюсь, поставлены как столб посреди дороги. Не объехать.Очень коротко о том, что заявил Макрон на пресс-конференции:Правда, раскрою один малюсенький секрет Полишинеля от Макрона. Великий и ужасный Путин уже знал о том, что скажет французский президент! Единственное, чего не знаю, разрешил он так говорить этой паре, или это личная инициатива. На свой страх и риск, так сказать.В четверг немецкое издание «Frankfurter Allgemeine» опубликовало материал о том, что Макрон написал ответ Путину, в котором предлагал тщательно обсудить предложение на всех уровнях. В Москве эту информацию подтвердили негромко. А ещё чуть раньше, Макрон в интервью британскому журналу «Экономист» высказал вот такое мнение:Чем больше опасностей возникает вокруг, тем чаще ловлю себя на мысли, что легче решить сложный вопрос, чем никчемную, мизерную, яйца выеденного не стоящую проблемку. Можно договориться с любым человеком или государством о совместном полете на Марс или о разработке какой-нибудь невиданной машины. Но проблема соседского велосипеда, что стоит на лестничной площадке и мешает всем, решения не имеет. Можно уговорить весь дом выйти на митинг против строительства мусорной площадки в углу двора, но заставить не курить в подъезде почти невозможно. «Да выхожу я, выхожу!» Помните.Рассказы об агрессивности России, о том, что любой из нас не только днем, но и ночью только и думает о захвате какой-нибудь Эстонии или Польши, уже настолько надоели, что практически не воспринимаются нами. А молодежь, особенно та, которая не нюхала пороха и не видела убитого друга рядом, открыто жаждет, чтобы «они скорее напали».Россия в очередной раз предложила простой и достаточно надежный путь к миру в Европе. Более того, этот путь заведомо ставит нас в невыгодное положение, учитывая мощь блока НАТО и наши ВС. Но мы идем даже на это. И вот ответ. Очередное «надо подумать».А может, нам хватит думать? Может, нужно планомерно размещать вооружение так, чтобы стало понятно, что непростреливаемых зон в Европе нет? Понятно, что не хочется тратить деньги, когда других проблем достаточно. Но и воевать на собственной земле, вначале отступая, а потом опять освобождая, тоже не хочется. Хватит нам железа в земле и могил своих и врагов ещё на много веков… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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