Мораторий на рост топливных налогов нашел поддержку в Нацсобрании Франции

Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо большинством голосов.

В нижней палате парламента Франции - Национальном собрании - большинством голосов был поддержан мораторий на повышение налогов в топливной сфере. За введение запрета на повышение налогов на топливо выступило 358 депутатов. Против моратория проголосовало 194 депутата.

Кроме того, парламентарии также одобрили временный отказ от ужесточения правил техосмотра машин и увеличения тарифа на электроэнергию.

Напомним, что причиной введения моратория на рост налогов были массовые акции протеста граждан, которые продолжаются с середины ноября.

Протесты «желтых жилетов», выступающих против роста цен на топливо, по оценкам властей, только в Париже принесли ущерб в 3-4 млн евро.

Власти Франции допускали введение режима чрезвычайного положения в стране.