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Мораторий на рост топливных налогов нашел поддержку в Нацсобрании Франции
06 декабря 2018, 03:54 • 50 • В мире
Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо большинством голосов.
В нижней палате парламента Франции - Национальном собрании - большинством голосов был поддержан мораторий на повышение налогов в топливной сфере. За введение запрета на повышение налогов на топливо выступило 358 депутатов. Против моратория проголосовало 194 депутата.
Кроме того, парламентарии также одобрили временный отказ от ужесточения правил техосмотра машин и увеличения тарифа на электроэнергию.
Напомним, что причиной введения моратория на рост налогов были массовые акции протеста граждан, которые продолжаются с середины ноября.
Протесты «желтых жилетов», выступающих против роста цен на топливо, по оценкам властей, только в Париже принесли ущерб в 3-4 млн евро.
Власти Франции допускали введение режима чрезвычайного положения в стране.
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