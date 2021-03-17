"Моральный долг": на Украине потребовали от Германии заставить Россию отказаться от Крыма

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В Киеве выставили счет Берлину за полуостров

Германия просто обязана сделать все, чтобы вернуть Крым Украине. Таким мнением поделился с немецкими журналистами посол незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, эта страна в "моральном долгу" перед его родиной. И должна способствовать прекращению "оккупации" полуострова.

Тем самым Берлин ответит перед Киевом за тиранию нацистов А также заплатит за миллионы украинских жертв затеянной им войны, заявил дипломат.

В прошлом веке Германия два раза захватывала Крым. Во время ее оккупации были убиты сотни тысяч мирных жителей полуострова, напомнил Мельник.

Международный переговорный процесс по возвращению Крыма Украине пока не запущен. и Запад не готов окончательно поставить Москву на место и заставить ее освободить Крым, посетовал он.

Теперь у ФРГ есть достаточно средств, чтобы вынудить Россию "вернуть" Крым. Для этого подойдут и экономические, и политические меры, отметил украинский посол. Германия с другими странами ЕС, а также США ввели санкции против России за Крым. Однако их следует не только продлить, но и ужесточить, призвал дипломат, сообщает Berliner Zeitung.

На днях стало известно, что Германия может признать Крым российским. В бундестаге считают, что референдум на полуострове о воссоединении с Россией в 2014 году проводился в полном соответствии с международным правом.