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"Моральный долг": на Украине потребовали от Германии заставить Россию отказаться от Крыма
17 марта 2021, 15:50 • 16 • Политика
В Киеве выставили счет Берлину за полуостров
Германия просто обязана сделать все, чтобы вернуть Крым Украине. Таким мнением поделился с немецкими журналистами посол незалежной в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, эта страна в "моральном долгу" перед его родиной. И должна способствовать прекращению "оккупации" полуострова.
Тем самым Берлин ответит перед Киевом за тиранию нацистов А также заплатит за миллионы украинских жертв затеянной им войны, заявил дипломат.
В прошлом веке Германия два раза захватывала Крым. Во время ее оккупации были убиты сотни тысяч мирных жителей полуострова, напомнил Мельник.
Международный переговорный процесс по возвращению Крыма Украине пока не запущен. и Запад не готов окончательно поставить Москву на место и заставить ее освободить Крым, посетовал он.
Теперь у ФРГ есть достаточно средств, чтобы вынудить Россию "вернуть" Крым. Для этого подойдут и экономические, и политические меры, отметил украинский посол. Германия с другими странами ЕС, а также США ввели санкции против России за Крым. Однако их следует не только продлить, но и ужесточить, призвал дипломат, сообщает Berliner Zeitung.
На днях стало известно, что Германия может признать Крым российским. В бундестаге считают, что референдум на полуострове о воссоединении с Россией в 2014 году проводился в полном соответствии с международным правом.
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