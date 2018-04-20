«Моральных обязательств не поставлять С-300 в Сирию у нас нет»

У России «нет теперь никаких моральных обязательств» не поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» — после того как США и их союзники ударили крылатыми ракетами по целям в САР, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и

мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет»,

— подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Кроме того, Лавров высказался и о споре, который возник вокруг ракет, выпущенных западной коалицией. По информации российского Минобороны, большая их часть была сбита ПВО Сирии. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, уверяет, что все ракеты достигли цели.

«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных поставках российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-300 заявил, что журналистам стоит «внимательно читать текст» заявления Владимира Путина, сделанного «несколько часов спустя после нападения и агрессии против Сирии». При этом в тексте заявления российского лидера нет ни единого слова о зенитно-ракетных комплексах и ПВО, сообщает НСН.

14 апреля, вскоре после ракетного удара США, Франции и Великобритании по объектам Сирийской арабской армии и гражданской инфраструктуры САР, пресс-служба Кремля опубликовала заявление президента РФ Владимира Путина.

Сообщалось, что удар не был санкционирован Совбезом ООН, нарушил Устав ООН, а также нормы и принципы международного права. США и их союзники совершили акт агрессии против суверенного государства, говорится в заявлении Путина, и это государство находится на переднем крае контртеррористической борьбы.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — сообщил Кремль.

Россия осудила «самым серьезным образом» атаку на Сирию, где военнослужащие Вооруженных сил РФ помогают законным властям страны бороться с террористами.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что «история все расставит по своим местам», как это уже произошло с США, несущими тяжкую ответственность за «кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», сообщает ФАН.

Напрямую о поставках комплексов С-300 Сирии в заявлении президента не говорится.

Накануне начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Москва может вновь вернуться к вопросу поставок ЗРК С-300 в Сирию. Он отметил, что «несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров», Россия отказалась поставлять Асаду С-300.

«С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — подытожил генерал-полковник.

Весной 2013 года российские официальные лица несколько раз заявляли о возможности поставки в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300 ПМУ-1 (SA-10 Grumble в классификации НАТО). Комплекс С-300 является основой целой серии систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Переговоры между Москвой и Дамаском о поставке комплексов С-300 начались еще в 2005 году, когда Россия отказалось от требования большей части сирийского долга за поставки вооружений и оборудования СССР ($8 млрд из общей суммы в $12 млрд). С 2006 года после заключения многочисленных детальных соглашений Россия начала поставки некоторых противоздушных комплексов, а также противокорабельных ракет.

Вскоре после атаки США и их союзников 14 апреля 2018 года президент Сирии Башар Асад заявил, что советские установки ПВО отлично себя показали, отражая ракетный удар США и их союзников. Об этом Асад сказал на встрече с депутатами Госдумы, прилетевшими в Дамаск. В бою участвовали средства ПВО производства СССР 1970-х годов, в том числе С-200 и «Бук», передает RT. Из 103 ракет, нацеленных на Сирию, была сбита 71 ракета, подсчитали в российском Минобороны.