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«Моральное давление и шарлатанство»: «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд за активы в Крыму
31 июля 2019, 21:24 • 95 • Украина
«Нафтогаз Украины» подал в трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге иск против России. Компания требует от Москвы выплатить $5,2 млрд в качестве компенсации за утраченные в Крыму активы. В Госдуме РФ действия украинской стороны назвали юридическим обманом и попыткой морального давления. При этом ранее Минфин РФ не признавал решения Гаагского суда по искам «Нафтогаза», поскольку считает, что у этой инстанции нет необходимой юрисдикции.
Reuters © Valentyn Ogirenko
«Нафтогаз» и входящие в него предприятия потребовали от России выплатить им компенсацию за утерянные в Крыму активы. Иск на $5,2 млрд они подали в трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом сообщается на сайте украинской компании.
В компании отметили, что решение по иску будет вынесено не ранее конца 2020 года. При этом в «Нафтогазе» не преминули напомнить, что ранее, в марте, трибунал объявил Россию якобы нарушившей положения соглашения от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций.
В Москве тогда это решение не признали. Как поясняли в Минюсте РФ, Россия не участвовала в разбирательстве, так как у Гаагского суда нет юрисдикции на рассмотрение подобных исков от Украины. Российская сторона отмечает, что документ, на который опирается «Нафтогаз», действует лишь в отношении инвестиций, а имущество, которое и является предметом спора, находится на территории Крыма и Севастополя, которые ранее входили в состав Украины, а сейчас (по результатам волеизъявления народа) находятся в составе РФ. В связи с этим Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам украинских компаний.
«Не хотят зарабатывать самостоятельно»
В Госдуме требования «Нафтогаза» назвали попыткой морального давления и шарлатанством.
Его позицию разделяет депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинская компания гонится за лёгкими деньгами.
«На Украине, видимо, не хотят самостоятельно зарабатывать деньги, поэтому пытаются стать иждивенцами за счёт России. Что касается «Нафтогаза», то эта компания не вправе требовать какой-либо компенсации за крымские активы, так как, по сути, не инвестировала в развитие энергетической отрасли полуострова и пользовалась инфраструктурой, доставшейся ей в качестве советского наследия», — сказал Шеремет РИА Новости.
Политический процесс
Эксперты расценивают нынешние притязания «Нафтогаза» как постепенное признание украинской стороной российской принадлежности Крыма.
Он считает, что Россия будет придерживаться прежней позиции об отсутствии юрисдикции у Гаагского суда и игнорировать его решения.
«Не исключено, что Россию попытаются заставить выплачивать эту сумму. Но это всё элементы политизации энергетики», — добавил Юшков.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что «Нафтогаз» использует ту же стратегию, что и «ЮКОС» в своё время.
«Это обычная судебная тяжба. «Нафтогаз» пытается вести этот суд через Гаагу, если проводить аналогию, это похоже на пример с «ЮКОСом». Естественно, что мы не признаём свою подведомственность. Обязать Россию выплатить эту сумму не могут, суверенные государства вообще сложно к чему-либо обязать. Вопрос в том, что после каких-то решений могут быть попытки ареста имущества», — пояснил эксперт.
Не теряют надежды
Отметим, что получить «компенсацию» от России «Нафтогаз» пытается с 2016 года. Тогда свои убытки компания и её дочки ПАО «ГАО «Черноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДП «Ликво», ПАО «Укргаздобыча», ПАО «Укртранснафта» и ДП «Газ Украины» оценили в $2,6 млрд, подав иск в Международный инвестиционный арбитраж.
К 2017 году исковые требования выросли до $5 млрд. С ними компания обратилась в арбитраж Гаагского суда. В Гааге удовлетворили требования «Нафтогаза» частично. Решение было принято лишь по ответственности России за соблюдение соглашения о защите инвестиций, но не по сумме компенсации.
Позднее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о намерении потребовать у России порядка $8 млрд с учётом «процентов».
Помимо «Нафтогаза», компенсаций от России требуют и другие украинские компании. Так, в 2018 году третейский суд в Гааге удовлетворил иски украинского «Эверест Истейт» и ряда других истцов. Тогда УНИАН сообщал, что суд обязал российскую сторону выплатить $159 млн. Однако Минюст РФ не признал это решение.
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