Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полуразведение» или козацко-американская хитрость
«Чудовищный акт безумия»: обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на дв...
«Не злить горожан» и уйти
"Тяжело больной гражданин": Соловьёв резко высказался в ответ на заявл...
Главная / В мире

Моралес ушёл: Россия теряет ещё одного союзника под боком у США

11 ноября 2019, 18:54  •  29 • В мире
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку. В условиях шаткого положения Мадуро, «дрейфа Кубы в сторону США» и смены руководства в Бразилии и Аргентине Россия может лишиться влияния в Латинской Америке
Автор:
Гасанов Камран
Латинская Америка идёт по пути арабского мира. Сразу несколько стран затронуты массовыми протестами. В Венесуэле всё ещё продолжается противостояние между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо. В Эквадоре в прошлом месяце из-за отмены субсидий на топливо чуть не потерял пост Ленин Морено. Такая же угроза нависла над президентом Чили после повышения цен на проездные в метро.
В соседней Боливии руководство оказалось менее стойким. Президент Эво Моралес объявил о своей досрочной отставке.
Я ухожу в отставку с поста президента,
– сказал Моралес 10 ноября в телевизионном обращении.
Своё решение он принял после того, как военные попросили руководителя Боливии оставить должность. Силы безопасности примкнули к протестующим.
Фото: Gaton Brito / Globallookpress
Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.
Оппозиция во главе с Меса результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.
Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. «Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчета», – заявил он оппозиционным СМИ.
На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии «Движение к социализму» и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.
Моралес назвал митинги «попыткой госпереворота» и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы.
Эво Моралес. Фото: Vanessa Carvalho / Globallookpress
Я принял решение полностью обновить состав Высшего избирательного суда и провести новые всеобщие выборы,
– сказал он.
Уступки Моралесу не помогли. Лидер оппозиции с самого начала не был согласен на выборы и требовал немедленной отставки президента. Но триггером стало не это, а решение силовиков. Глава полиции попросил Моралеса покинуть пост. Не прошло и нескольких часов, как президент вышел в эфир и объявил о своём уходе. До этого сразу несколько министров оставили должности.
Моралеса в Латинской Америке называли «последним оплотом социалистической идеологии в Латинской Америке», перенявшим эстафету от Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Он пришёл к власти в 2005 году на волне антиамериканских лозунгов и обещаний национализировать газовую промышленность. Продвигаемый Вашингтоном капитализм Моралес называл «худшим врагом человечества», а Американскую зону свободной торговли – «соглашением для легализации колонизации Америки».
Не сложились у него отношения и с Европой. В 2013 году самолёт президента Боливии, вылетевший из Шереметьево в Лиссабон, приземлили в аэропорту Вены. В нарушение Венской конвенции «Фалькон» подвергли обыску. Искали прятавшегося в Москве Эдварда Сноудена. Бывшего сотрудника ЦРУ на борту не оказалось. Моралес потребовал извинений. Франция принесла их, Испания отказалась. Октябрьские протесты страны ЕС вместе с США тоже поддержали.
Фото: Gaton Brito / Globallookpress
Если говорить о причинах отставки Моралеса, то они, скорее, политические, нежели экономические. Боливийский президент сразу после прихода к власти запретил второй срок президентства, но впоследствии сам четыре раза переизбирался, меняя под себя конституцию.
Несмотря на это, при Моралесе Боливия пережила настоящий экономический бум. ВВП страны с 2005-го вырос в четыре раза, до $37 млрд. В одной из беднейших стран региона минимальный размер оплаты труда в 2017-м превысил показатели России. МРОТ в этом году в Боливии составил $300, в России – $170.
Для России Моралес был одним из немногих союзников в Латинской Америке. Пару месяцев назад он встречался с Владимиром Путиным в Москве и заключил контракт на разработку лития в Боливии. Моралес также блокировал все антивенесуэльские инициативы в ОАГ.
За последние годы Россия потеряла «друзей» в Аргентине и Бразилии. Шаткое положение у Мадуро, а Куба медленно, но верно дрейфует в сторону США. Смена руководства в Боливии может ускорить уход Мадуро и поставить под вопрос влияние Москвы в Латинской Америке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
11 ноября 2019, 12:24
"Вечной военной помощи Украине не будет": В США надеются, что Россия и Украина "договорятся между собой"
11 ноября 2019, 12:24
Русские олигархи пожертвовали миллионы фунтов стерлингов британским тори. Для российских нужд денег не нашлось?
11 ноября 2019, 02:39
Растворение Берлинской стены
11 ноября 2019, 18:39
Охота на Хантера: зачем республиканцы хотят допросить сына Байдена по делу об импичменте Трампа
11 ноября 2019, 12:24
MI5 выступила против "русских хакеров": Британские спецслужбы проводят спешную операцию по защите гаджетов политиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
11 ноября 2019, 09:09
Записки Колорадского Таракана. Позовите Макаревича, пусть споёт!
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украи...
11 ноября 2019, 04:28
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 10.11.19
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испорт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.