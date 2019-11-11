Моралес ушёл: Россия теряет ещё одного союзника под боком у США

Автор:

Гасанов Камран

Латинская Америка идёт по пути арабского мира. Сразу несколько стран затронуты массовыми протестами. В Венесуэле всё ещё продолжается противостояние между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо. В Эквадоре в прошлом месяце из-за отмены субсидий на топливо чуть не потерял пост Ленин Морено. Такая же угроза нависла над президентом Чили после повышения цен на проездные в метро.

В соседней Боливии руководство оказалось менее стойким. Президент Эво Моралес объявил о своей досрочной отставке.

Я ухожу в отставку с поста президента,

– сказал Моралес 10 ноября в телевизионном обращении.

Своё решение он принял после того, как военные попросили руководителя Боливии оставить должность. Силы безопасности примкнули к протестующим.

Фото: Gaton Brito / Globallookpress

Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.

Оппозиция во главе с Меса результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.

Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. «Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчета», – заявил он оппозиционным СМИ.

На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии «Движение к социализму» и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.

Моралес назвал митинги «попыткой госпереворота» и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы.

Эво Моралес. Фото: Vanessa Carvalho / Globallookpress

Я принял решение полностью обновить состав Высшего избирательного суда и провести новые всеобщие выборы,

– сказал он.

Уступки Моралесу не помогли. Лидер оппозиции с самого начала не был согласен на выборы и требовал немедленной отставки президента. Но триггером стало не это, а решение силовиков. Глава полиции попросил Моралеса покинуть пост. Не прошло и нескольких часов, как президент вышел в эфир и объявил о своём уходе. До этого сразу несколько министров оставили должности.

Моралеса в Латинской Америке называли «последним оплотом социалистической идеологии в Латинской Америке», перенявшим эстафету от Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Он пришёл к власти в 2005 году на волне антиамериканских лозунгов и обещаний национализировать газовую промышленность. Продвигаемый Вашингтоном капитализм Моралес называл «худшим врагом человечества», а Американскую зону свободной торговли – «соглашением для легализации колонизации Америки».

Не сложились у него отношения и с Европой. В 2013 году самолёт президента Боливии, вылетевший из Шереметьево в Лиссабон, приземлили в аэропорту Вены. В нарушение Венской конвенции «Фалькон» подвергли обыску. Искали прятавшегося в Москве Эдварда Сноудена. Бывшего сотрудника ЦРУ на борту не оказалось. Моралес потребовал извинений. Франция принесла их, Испания отказалась. Октябрьские протесты страны ЕС вместе с США тоже поддержали.

Фото: Gaton Brito / Globallookpress

Если говорить о причинах отставки Моралеса, то они, скорее, политические, нежели экономические. Боливийский президент сразу после прихода к власти запретил второй срок президентства, но впоследствии сам четыре раза переизбирался, меняя под себя конституцию.

Несмотря на это, при Моралесе Боливия пережила настоящий экономический бум. ВВП страны с 2005-го вырос в четыре раза, до $37 млрд. В одной из беднейших стран региона минимальный размер оплаты труда в 2017-м превысил показатели России. МРОТ в этом году в Боливии составил $300, в России – $170.

Для России Моралес был одним из немногих союзников в Латинской Америке. Пару месяцев назад он встречался с Владимиром Путиным в Москве и заключил контракт на разработку лития в Боливии. Моралес также блокировал все антивенесуэльские инициативы в ОАГ.

За последние годы Россия потеряла «друзей» в Аргентине и Бразилии. Шаткое положение у Мадуро, а Куба медленно, но верно дрейфует в сторону США. Смена руководства в Боливии может ускорить уход Мадуро и поставить под вопрос влияние Москвы в Латинской Америке.