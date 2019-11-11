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Моралес ушёл: Россия теряет ещё одного союзника под боком у США
11 ноября 2019, 18:54 • 29 • В мире
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку. В условиях шаткого положения Мадуро, «дрейфа Кубы в сторону США» и смены руководства в Бразилии и Аргентине Россия может лишиться влияния в Латинской Америке
Автор:
Гасанов Камран
Латинская Америка идёт по пути арабского мира. Сразу несколько стран затронуты массовыми протестами. В Венесуэле всё ещё продолжается противостояние между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо. В Эквадоре в прошлом месяце из-за отмены субсидий на топливо чуть не потерял пост Ленин Морено. Такая же угроза нависла над президентом Чили после повышения цен на проездные в метро.
В соседней Боливии руководство оказалось менее стойким. Президент Эво Моралес объявил о своей досрочной отставке.
– сказал Моралес 10 ноября в телевизионном обращении.
Своё решение он принял после того, как военные попросили руководителя Боливии оставить должность. Силы безопасности примкнули к протестующим.
Фото: Gaton Brito / Globallookpress
Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.
Оппозиция во главе с Меса результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.
Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. «Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчета», – заявил он оппозиционным СМИ.
На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии «Движение к социализму» и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.
Моралес назвал митинги «попыткой госпереворота» и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы.
Эво Моралес. Фото: Vanessa Carvalho / Globallookpress
– сказал он.
Уступки Моралесу не помогли. Лидер оппозиции с самого начала не был согласен на выборы и требовал немедленной отставки президента. Но триггером стало не это, а решение силовиков. Глава полиции попросил Моралеса покинуть пост. Не прошло и нескольких часов, как президент вышел в эфир и объявил о своём уходе. До этого сразу несколько министров оставили должности.
Моралеса в Латинской Америке называли «последним оплотом социалистической идеологии в Латинской Америке», перенявшим эстафету от Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Он пришёл к власти в 2005 году на волне антиамериканских лозунгов и обещаний национализировать газовую промышленность. Продвигаемый Вашингтоном капитализм Моралес называл «худшим врагом человечества», а Американскую зону свободной торговли – «соглашением для легализации колонизации Америки».
Не сложились у него отношения и с Европой. В 2013 году самолёт президента Боливии, вылетевший из Шереметьево в Лиссабон, приземлили в аэропорту Вены. В нарушение Венской конвенции «Фалькон» подвергли обыску. Искали прятавшегося в Москве Эдварда Сноудена. Бывшего сотрудника ЦРУ на борту не оказалось. Моралес потребовал извинений. Франция принесла их, Испания отказалась. Октябрьские протесты страны ЕС вместе с США тоже поддержали.
Фото: Gaton Brito / Globallookpress
Если говорить о причинах отставки Моралеса, то они, скорее, политические, нежели экономические. Боливийский президент сразу после прихода к власти запретил второй срок президентства, но впоследствии сам четыре раза переизбирался, меняя под себя конституцию.
Несмотря на это, при Моралесе Боливия пережила настоящий экономический бум. ВВП страны с 2005-го вырос в четыре раза, до $37 млрд. В одной из беднейших стран региона минимальный размер оплаты труда в 2017-м превысил показатели России. МРОТ в этом году в Боливии составил $300, в России – $170.
Для России Моралес был одним из немногих союзников в Латинской Америке. Пару месяцев назад он встречался с Владимиром Путиным в Москве и заключил контракт на разработку лития в Боливии. Моралес также блокировал все антивенесуэльские инициативы в ОАГ.
За последние годы Россия потеряла «друзей» в Аргентине и Бразилии. Шаткое положение у Мадуро, а Куба медленно, но верно дрейфует в сторону США. Смена руководства в Боливии может ускорить уход Мадуро и поставить под вопрос влияние Москвы в Латинской Америке.
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