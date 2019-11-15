Моралес готов вернуться спасать Боливию

Автор:

Латышев Сергей

Возглавлявший Боливию с 2006 года экс-президент Эво Моралес, даже по признанию оппозиции, был самым сильным главой государства за всю историю страны, которая при нём бурно развивалась. Высокие темпы экономического роста. Завидная инвестиционная привлекательность. Стабильное увеличение доходов населения. Снижение смертности. Сокращение уровня бедности. Относительно низкие инфляция и безработица. Такой была Боливия Моралеса.

Особенно много получило индейское большинство, подвергавшееся дискриминации свыше 400 лет со времени испанского завоевания. Моралес и сам был первым президентом-индейцем. Единственная претензия к нему со стороны многих боливийцев заключалась в том, что оговоренные Конституцией сроки нахождения у власти прошли и президенту, по правилам игры, которые он безуспешно попытался изменить, надо было уйти. Поэтому Моралес не стал цепляться за власть, когда увидел, что против него организован настоящий госпереворот, корни которого уходят в США, и отказался от своего поста без борьбы. И сделал это, похоже, не потому, что струсил, а потому что захотел обнулить свой президентский срок и вскоре вернуться. Ибо другого такого политика – не только столь же харизматичного, но и умеющего создать сильную команду – в Боливии нет. Неудивительно, что всего за несколько дней в его стране всё смешалось и начала литься кровь. Скоро покатится вниз уровень жизни, и люди увидят большую разницу между тем, что было, и во что превратилось. Тогда Моралеса начнут звать обратно. И он уже объявил, что готов вернуться спасать Боливию.

Подавшего под давлением в отставку президента Боливии Эво Моралеса и членов его команды рано списывать со счетов. Фото: Jose Lirauze/Abi / Globallookpress

Если я могу своим присутствием внести вклад в мирное решение, которое остановит насилие и спасёт жизни, я сделаю это ради моей любимой Боливии,

– написал Моралес в Twitter.

Этот по-прежнему популярный политик призвал боливийцев к «диалогу, в котором участвовали бы все – общественные движения, гражданские организации и политические партии». Кроме того, экс-президент обратился к Папе Римскому Франциску и ООН, другим международным организациям, «дружественным» европейским странам за помощью, чтобы «успокоить любимую Боливию», так как «насилие угрожает жизни и социальному миру». В ходе связанных с госпереворотом беспорядков в Боливии погибли, по сообщениям, минимум семь человек.

Разумно ли списывать Моралеса?

Приставка «экс» не должна вводить в заблуждение. Это не погоревший диктатор, который довёл свой народ до ручки, а потом сбежал, спасая свою шкуру, а один из самых блестящих и талантливых политиков Латинской Америки, умевший совмещать левую фразеологию и разумную экономическую политику, по-прежнему любимый большинством своего народа.

Поэтому власти Мексики, которых Моралес поблагодарил за «спасение», относятся к нему со всем уважением, как к политику, у которого есть будущее. В данный момент он является «почётным гостем» администрации Мехико. Существует, кстати, и судебное решение Конституционного суда Боливии от 28 ноября 2018 года, которое позволяет Моралесу переизбираться на новый срок. Его попытается отменить временная глава государства Жанин Аньес. Но очень сомнительно, что у неё это получится. Так что, как видим, мексиканские власти знают, что делают.

Не в восторге от происходящего в Боливии и страны Латинской Америки. И если «правая» Бразилия поддержала устранение от власти «левого» Моралеса, то Аргентина – нет. Мнения других стран тоже разделились, ведь для многих там он долгое время был примером.

Мексика приняла Моралеса как уважаемого политика и жертву американских интриг, у которого ещё будет возможность отыграться. Фото: Jair Cabrera Torres / Globallookpress

Путчисты совершают ошибки

Новые власти уже начали допускать серьёзные ошибки – подтверждать своими действиями справедливость мнения Моралеса и его сторонников о том, что в стране произошёл госпереворот. Полиция и армия, в которых особенно сильны позиции представителей некоренного населения, не только открыто поддержали отстранение индейца-Моралеса от власти, но и не пустили депутатов его партии «Движение к социализму» в парламент, применив к ним меры физического воздействия.

Это дало повод Моралесу написать в Twitter: «Заявляю миру о новом злоупотреблении в ходе коварного, нарушающего Конституцию, незаконного и криминального государственного переворота в моей любимой Боливии. Сегодня народные законодатели подверглись жестокому подавлению и не были пущены в парламент. Расистский и фашистский переворот тонет в беззаконии». Так экс-президент прозрачно намекнул, что происходит сведение счётов белой элиты с поднявшимися при его власти индейцами.

Моралес заявляет, что решение об узурпации власти со стороны Аньес было принято «в окружении сообщников и при поддержке вооружённых сил и полиции, которые подавляют народ», и с этим поспорить трудно.

Как в таких условиях можно быстро провести новые выборы главы государства, которые обещает Аньес? Только с грубым нарушением закона. Да и как их вообще провести, если парламент парализован: несколько дней обе его палаты не могли собраться из-за отсутствия кворума.

В стране уже начались массовые протесты крестьян, прежде всего производителей коки – местного традиционного продукта, которым покровительствовал Моралес. Их представители заявили, что они будут продолжать митинги, пока экс-президент не возвратится в страну.

Поразительно, что Аньес, несмотря на то что руководство армии её поддержало, в течение нескольких дней заменила командующих всех родов войск, заявив своим назначенцам: «Государство нуждается в вас сильнее, чем когда бы то ни было прежде, чтобы поддерживать мир на всей территории страны». Иными словами, чтобы подавлять народ. Популярности в армии ей этот шаг не добавил, а снятые с постов генералы уже пожалели, что предали своего Верховного главнокомандующего.

Временный «президент» Боливии Жанин Аньес (в центре) – это Хуан Гуайдо в юбке. Фото: Meagan Hancock / Globallookpress

Боливию возглавила самозванка

Между тем легитимность Аньес в качестве временного главы государства не выше, чем была у Моралеса, даже если предположить, что тот сфальсифицировал последние выборы и баллотировался незаконно.

По закону в случае отставки президента и вице-президента Боливию должен был возглавить председатель палаты сенаторов. В случае ухода того со своего поста – председатель палаты депутатов. Однако сейчас из солидарности с Моралесом в отставку подали сразу два председателя. Дальнейший порядок передачи власти в Конституции был не прописан. Поэтому председатель палаты сенаторов парламента Боливии Адриана Сальватьерра заявила, что её заместитель Аньес не имела права брать на себя обязанности главы государства, так как она не была даже её первым замом.

В связи с этим Сальватьерра объявила о начале борьбы за восстановление демократии в стране, назвав произошедшее госпереворотом. Сенатор была третьей в очереди на власть. Вторым был подавший в отставку вице-президент Альваро Гарсиа Линера, уважаемый даже в Европе политик-экономист.

Таким образом, Аньес не более чем самозванка, которой вообще не должно было быть на президентском посту. К ней нет никакого доверия. Эта деятельница не может и не способна организовать и провести честные выборы. Она способна править, лишь опираясь на репрессии и нарушая закон.

Ищите США

Приход Аньес к власти и смещение популярного президента, чей внешнеполитический курс, выражавшийся в поддержке России и левых режимов Латинской Америки, страшно раздражал Вашингтон, и мог, понятно, произойти лишь при закулисной поддержке США, которые, провалившись в Венесуэле, решили отыграться на Боливии.

Это прекрасно понимает Моралес, написавший в Twitter, что «государственный переворот, повлекший за собой гибель его боливийских братьев», представляет собой политический и экономический заговор, источник которого находится в США.

Президент США Дональд Трамп доволен: не удалось сместить Николаса Мадуро в Венесуэле, зато получилось с другим оппонентом Вашингтона, Эво Моралесом в Боливии. Но он рано радуется. Фото: Shealah Craighead / Globallookpress

В Вашингтоне, быстро признавшем Аньес и её клику, этого, собственно, и не скрывают. Президент США Дональд Трамп заявил, что уход Моралеса стал «важным моментом для демократии в Западном полушарии» и предупреждением для «нелегитимных» режимов Венесуэлы и Никарагуа.

«После почти 14 лет правления и недавней попытки обойти боливийскую Конституцию и волю народа уход Моралеса сохраняет демократию и открывает возможность для того, чтобы голос боливийского народа был услышан», – цинично заявил Трамп об операции американских спецслужб. Кстати, успешной только наполовину. Потому что Моралес жив и ему, как жертве североамериканских интриг, обеспечена теперь широкая симпатия во всей Латинской Америке, в то время как его многочисленные сторонники в Боливии отходят от шока и готовятся к борьбе.

Госсекретарь США Майк Помпео также утверждал, что Аньес возглавила Боливию для перехода к демократии и что «в ближайшие недели» там будут проведены «свободные и справедливые выборы». Если они пройдут в такой же манере, в которой смещали Моралеса, то в Южной Америке станет на одну диктатуру больше. Хотя более вероятным результатом очередного примера реализации США «Доктрины Монро» станет в обозримом будущем триумфальное возвращение Моралеса к власти.

Как это отразится на интересах России?

В Москве сразу поняли, что события в Боливии развиваются «по лекалам срежиссированного госпереворота» (заявление МИД), и призвали её политические силы проявить здравомыслие и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путём, чтобы сохранить мир и спокойствие.

Замглавы МИД России Александр Грушко выразил озабоченность в связи с тем, что сложившаяся в этой стране ситуация может негативно отразиться на работе там российских компаний. Он имел в виду прежде всего «Газпром», «Росатом» и «Акрон». Никакой политической подоплёки в экономическом сотрудничестве России с Боливией нет, оно осуществляется на базе взаимной выгоды.

В любом случае, даже при самом неблагоприятном для Москвы развитии событий, финансовые потери будут относительно невелики, так как торговый оборот России с Боливией составляет, по данным ФТС, менее 1% совокупной торговли с этим регионом. Тем не менее речь идёт о сотнях миллионов долларов. Достаточно болезненными, как ни странно, будут политические последствия устранения Моралеса, с учётом того, что в сфере международной политики и, в частности, в ООН Боливия занимала принципиальную позицию, поддерживая Россию даже тогда, когда этого не делал Казахстан.