Моралес гибнет за металл, и это не золото

Автор:

Латышев Сергей

Истинная подоплёка политических событий в различных странах часто остаётся неизвестной. Трагические события в Боливии не являются исключением. Иностранным наблюдателям, да и многим боливийцам до сих пор кажется, что их причина лежит на поверхности и хорошо известна. Свержение в результате правого переворота Эво Моралеса и видных функционеров его режима, превративших Боливию из бедной и нищей в процветавшую страну со средними темпами роста ВВП в 5% ежегодно, вызвано тем, что президент-индеец засиделся у власти дольше положенного. Он якобы фальсифицировал последние выборы.

Вообще, по конституции, Моралес не должен был в них участвовать. Он — диктатор. Покровительствовал производителям коки, достал всех «социализмом», поддерживал за пределами Боливии левые силы. Даже был «сатанистом», так как терпимо относился к дохристианским индейским культам, как и вообще к местной традиционной культуре. В смене власти (и это действительно так) видят реванш вынужденных частично расстаться со своими привилегиями выходцев из Испании и метисов, представляющих господствующий класс. Они мстят сейчас индейцам, составляющим 60% населения страны, за потерянные для ускоренного личного обогащения 14 лет президентства Моралеса.

Ищите… литий

На самом же деле минимум половина этих обвинений не соответствуют действительности, и среди них нет указания на, похоже, главную причину того, почему Моралес (возможно, временно) лишился власти. Не утративший свою легитимность президент, коль скоро парламент не принял его сделанной под давлением отставки, назвал её в интервью RT, не вызвавшем почему-то большого резонанса.

Свергнутый президент Боливии Эво Моралес понял, почему это произошло. Фото: Jair Cabrera Torres /Globallookpress

Это очень необычная причина, в которую сразу трудно поверить, но Моралес, судя по всему, прав. Триггером происшедших в стране трагических событий стали планы его правительства по развитию в рамках госсектора (чтобы, как от добычи нефти и газа, доходы от этого поступали в бюджет, подпитывая боливийское «экономическое чудо») производства… лития.

Когда бы мы завершили план развития литиевого производства, Боливия могла бы начать устанавливать цены на литий для всего мира,

— подчеркнул Моралес. Он ответил утвердительно на вопрос ведущего, повлияло ли это на возникновение политического кризиса в стране.

«Теперь я понимаю, что некоторые промышленно развитые страны не хотят конкуренции», — добавил изгнанный президент, и сам не сразу осознавший этот факт. Моралес сообщил, что к 2025 году в стране планировалось ввести в строй 41 завод, 14 из которых должны были заниматься «исключительно литием».

Это возможно?

Боливия — мировой чемпион по запасам лития. За ней по разведанным запасам этого важнейшего для современной экономики металла следуют Аргентина, Чили, Китай, США, Австралия… Основные поставки лития на мировой рынок идут сейчас из Австралии (18,3 тыс. тонн) и Чили (14,1 тыс.). Среди крупнейших глобальных производителей лития фигурирует чилийская компания SQM (25% мирового рынка), австралийская Talison (24%), американские Albemarle (17%) и FMC (9%).

Президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Майк Помпео оперативно поздравили путчистов в Боливии, предупредив, что на очереди Венесуэла и Никарагуа. Фото: Ron Sachs /Globallookpress

Литий — третий элемент таблицы Менделеева. Это серебристый металл, слегка напоминающий на вид алюминий. Он используется в производстве литиевых батарей, керамике, фарфора, в атомной энергетике, фармакологии, ювелирном деле.

Исследовательская компания GlobalData прогнозирует, что лишь высокий спрос на литиевые батареи приведёт к трехкратному увеличению объёмов производства лития в мире в течение ближайших нескольких лет. В период 2010-2017 годов объёмы поставок данного металла росли в среднем на 6,4% в год. К 2022 году годовой выпуск лития вырастет до 154 тыс. тонн. Цены на литий более чем удвоились с середины 2015 года до конца 2017-го, однако в 2018 году на фоне замедления роста экономики Китая стали снижаться.

Но все понимают, что это временно: в аккумуляторной батарее современного электромобиля содержится примерно в 100 раз больше лития, чем в ноутбуке, и в 10 000 раз больше, чем в смартфоне. Между тем выпуск электромобилей в мире стремительно растёт, машины с двигателями внутреннего сгорания постепенно подпадают под запрет в разных странах и будут ускоренно вытесняться. Поэтому те, кто контролирует производство и цены на литий, получат не только огромные прибыли, но и большую экономическую власть.

В интервью РИА Новости в ответ на вопрос, какие страны кроме США причастны к кризису в Боливии, Моралес упомянул всего две и среди них – Чили. Вот и получается, что США и Чили контролируют в настоящее время рынок лития, а последняя страна ещё и конкурирует с Боливией по его запасам. Совпадение? Вряд ли.

России ничего не светит от ставленников Вашингтона в Боливии, Москва не должна отказываться от Моралеса. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Конечно, этот удар ниже пояса в граничащей с геополитикой глобальной экономической конкуренции не был единственным — боливийский кризис был вызван и другими причинами. Но эти причины существовали и раньше, когда Моралесу удавалось удерживать власть. Новым и, вероятно, решающим элементом в последних событиях в Боливии стал именно литий.

Он ещё может вернуться

Тем не менее Моралес ещё может вернуться, его рано списывать со счетов в боливийской политике. Ведь своими нынешними неприятностями он уже обнулил главную к себе претензию — что он диктатор. Боливийцы и весь мир теперь знают, что такое настоящая боливийская диктатура. Это жестокие временщики, ведущую скрипку среди которых играет буйный фашист и расист Луис Фернандо Камачо по кличке Мачо, который, получив откуда-то большие деньги, наводит сейчас свои порядки в Боливии, прикрываясь борьбой с «социализмом» и даже Христом.

Эту публику вместе с нелегитимным и. о. президента Жанин Аньес сразу же признал Вашингтон, предупредив, что следующие на очереди — Венесуэла и Никарагуа. Однако после того, как вскоре в Боливии рухнет уровень жизни из-за проблем в экономике, доходы от которой потекут теперь в частные карманы и заграницу, а не в бюджет, а боливийцы озлобятся и поднимутся против алчной диктатуры потомков конкистадоров, миллионы (и не только индейцы) будут встречать Моралеса в обозримом будущем на родине как мессию.

Так что ещё неизвестно, что или кто окажется в конечном счёте сильнее: литий или свергнутый боливийский президент со своим ударным отрядом крестьян-производителей коки. Время покажет.