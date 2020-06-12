Монументальные протесты: чем может обернуться кампания по сносу памятников конфедератам в США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из Капитолия статуи политиков-конфедератов. По её мнению, лидеры южан придерживались «расистских взглядов», поэтому присутствие их памятников в здании парламента неуместно. Это заявление прозвучало на фоне неугасающих протестов, которые охватили страну в последние недели. Как отмечают эксперты, нынешние события в Соединённых Штатах обусловлены наличием глубоких противоречий в американской истории, которые в последние годы лишь усилились из-за борьбы за власть между республиканцами и демократами.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала убрать статуи конфедератов из Капитолия. Соответствующий призыв содержится в её письме, направленном в Объединённый библиотечный комитет, в чьи полномочия входит решение этого вопроса.

Спикер нижней палаты парламента, представляющая Демократическую партию, напомнила о «Краеугольной речи» вице-президента Конфедеративных Штатов Америки Александра Стивенса, в которой он, по словам Пелоси, «прямолинейно и доходчиво изложил ужасную правду о Конфедерации».

«Наше новое правительство основано на диаметрально противоположной идее: краеугольным камнем в его фундаменте покоится та великая истина, что негр не равен белому человеку, а рабское подчинение высшей расе является его естественным и нормальным состоянием», — процитировала Пелоси отрывок из знаменитого выступления лидера конфедератов.

Нэнси Пелоси

Reuters

© Kevin Lamarque

По мнению спикера палаты представителей, статуи в здании Капитолия должны олицетворять идеалы американской нации.

«Хотя, на мой взгляд, крайне важно никогда не забывать свою историю, чтобы избежать повторения ошибок прошлого. Я также считаю недопустимым прославлять преисполненный насилия расизм конфедератов в священных залах Капитолия Соединённых Штатов и других местах славы по всей стране», — говорится в письме политика.

Всего в здании конгресса установлено 11 статуй деятелям, выступавшим на стороне Конфедеративных Штатов Америки. Среди них есть памятники Александру Стивенсу и Джефферсону Дэвису — вице-президенту и президенту Конфедерации.

Борьба с историей

Демократическая партия поддерживает требования участников протестов против расизма, с конца мая выходящих на улицы американских городов. Сносы памятников конфедератам стали частью этих выступлений в ряде городов. Так, накануне городской совет города Эшвилл в штате Северная Каролина единогласно проголосовал за демонтаж памятников конфедератам.

Ранее губернатор-демократ штата Вирджиния Ральф Нортэм сообщил о намерении демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли, установленный в столице штата Ричмонде. Правда, реализовать этот план пока не удалось, поскольку суд заблокировал решение местных властей, сообщают СМИ.

Кроме того, обсуждается вопрос изменения флага штата Миссисипи. Как заявил его губернатор Тейт Ривз, это может быть сделано по итогам голосования, а не решением политиков.

Акция протеста напротив здания муниципалитета в центре Сиэтла

Reuters

© Lindsey Wasson

Ещё одна инициатива касается переименования военных баз, названных в честь командующих армией конфедератов. По данным СМИ, которые ссылаются на анонимные источники, в Пентагоне готовы принять участие в двухпартийной дискуссии по этому вопросу. Такое же мнение высказали и в Министерстве армии США. Также ранее командование Корпуса морской пехоты США распорядилось убрать символику Конфедерации со всех объектов подразделения, включая флаги, одежду, наклейки.

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил категорически против переименования военных баз, заявив, что его администрация не намерена даже рассматривать такую идею.

«Было предложено переименовать целых десять наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и другие. Эти величественные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы. Соединённые Штаты Америки размещали и тренировали в этих святых местах своих героев и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов», — написал американский президент в Twitter.

Дискуссия вокруг сноса памятников и переименований разгорелась на фоне массовых протестов и беспорядков, охвативших США из-за гибели в ходе задержания полицией Миннеаполиса 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Протестующим удалось добиться, чтобы обвинение было предъявлено не только офицеру Дереку Шовину, непосредственно удерживавшему Флойда, но и его коллегам. Однако протесты не стихают. Так, в Сиэтле (штат Вашингтон) протестующие построили баррикады, фактически взяв под свой контроль часть города. Среди участников демонстраций есть вооружённые люди.

При этом местная полиция не спешит применять против мятежников радикальные методы. Как заявили в правоохранительных органах, хотя демонстранты не имеют права устраивать в городе контрольно-пропускные пункты, полиция пытается добиться мирного решения проблемы.

Со своей стороны, глава Белого дома не разделяет этот миролюбивый подход властей Сиэтла.

«Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно же, леворадикальные демократы. Закон и порядок!» — написал Трамп в Twitter.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Накал страстей в США достиг такого предела, что эксперты не исключают возможности начала в той или иной форме новой гражданской войны.

«Не исключено, что движение Black Lives Matter может подтолкнуть США к новой гражданской войне. Дело в том, что многие в Америке уже начинают считать, что система рабства, расизма на протяжении последних ста лет создала определённую систему экономической задолженности по отношению к цветному населению. Поэтому может появиться движение за перераспределение доходов и богатства. И это в конечном счёте должно привести к созданию новой экономической системы», — отметил научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии RT.

При этом симпатии многих американцев к конфедератам тоже вполне объяснимы, полагает эксперт. Хотя южане потерпели в своё время военное поражение, они показали высочайший уровень морального духа и стали образцом доблести и чести, отметил он.

«Поэтому уже с 1880-1890 гг. в Америке началась их реабилитация. Возведение памятников в честь конфедератов привело к тому, что белое население южных штатов, входивших в Конфедерацию, посчитало, что их реабилитация состоялась. Это также поддерживает расизм в неявной форме, на уровне ценностной ориентации», — пояснил Владимир Васильев.

«Основной триггер противостояния»

Уличные столкновения сторонников и противников сноса памятников конфедератам происходили в США и ранее. Так, в августе 2017 года беспорядки охватили город Шарлотсвилл (штат Вирджиния) после того, как местные власти приняли решение демонтировать установленный в городском парке памятник Роберту Ли.

Это вызвало возмущение консервативно настроенной белой общественности. Группа правых радикалов организовала марш протеста против этого решения. Мероприятие, участники которого использовали символику Конфедерации и третьего рейха, переросло в стычки с оппонентами из числа левых активистов.

Столкновения в Шарлотсвилле

Reuters

© Joshua Roberts

Следует отметить, что примерно за месяц до этих событий в городе также состоялся марш ультраправой расистской организации ку-клукс-клан, члены которой выступили против сноса памятника Ли.

При этом правые давали понять, что воспринимают Дональда Трампа чуть ли не своим политическим покровителем: после событий в Шарлотсвилле бывший лидер этой организации Дэвид Дьюк даже поблагодарил президента за слова «правды».

«Спасибо, президент Трамп, за честность и мужество, которые позволили вам сказать правду о Шарлотсвилле и осудить левых террористов из Black Lives Matter/Antifa (Black Lives Matter — «Жизнь темнокожих имеет значение». — RT)», — написал он.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что в столкновениях между антифашистами и ультраправыми были виноваты «обе стороны».

По мнению Владимира Васильева, именно появление фигуры Трампа на политическом небосклоне США спровоцировало рост противоречий в американском обществе.

«Трамп — основной триггер этого противостояния, начавшегося в обществе. Изначально он дал понять, что для него идеалом является Америка прошлого. В свою очередь, демократы хотели бы трансформировать Америку в другое общество, чтобы оно стало обществом меньшинств, вследствие чего надо будет переписать конституцию, изменить принципы федеративного устройства. Сегодня идёт борьба за будущее Америки», — подчеркнул эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Как отметил эксперт в беседе с RT, подобные нынешним столкновения случались в США и прежде, даже во время президентства демократа Барака Обамы.

«Такого рода события происходят периодически. Другое дело, что демократы сейчас подчеркивают тот момент, что основу электората Трампа составляют именно белые американцы. Они утверждают, что именно его политика спровоцировала эти протесты. Но на самом деле этот вопрос разъедает американское общество с момента его возникновения, Трамп может ускорить какие-то процессы, но он не является их причиной», — уверен эксперт.

«Направить протесты в контролируемое русло»

Демократическая партия активно использует протесты и возмущение населения против администрации Трампа, полагает Владимир Васильев.

«Действительно, позиция Трампа по текущим вопросам контрастирует с настроениями митингующих. И это позволяет демократам набрать дополнительные политические очки. До этого политтехнологи Демпартии основной упор делали на пособия, обещали увеличить поддержку цветного населения. Однако за три годы нахождения Трампа у власти в стране наблюдался экономический рост, поэтому они боялись, что этот аргумент не сработает», — пояснил эксперт.

Поэтому сейчас демократы делают упор на символы, говоря о сносе памятников, которые являются «родимыми пятнами» расизма. За счёт этого они хотят мобилизовать свой электорат, добавил Васильев.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

«Однако демократам важно направить протесты в контролируемое и политкорректное русло, поскольку если дальше будет увеличиваться радикализация, то это приведёт к появлению новых лидеров. Этого боится верхушка Демпартии, поскольку она хочет сохранить политический контроль», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв.

«Масштабы, которые приняли протесты в этом году, дали в руки Демпартии сильнейший козырь против администрации Трампа. При этом трудно судить, на чьей стороне сейчас общественное мнение, поскольку многим американцам не нравятся грабежи и мародёрство. Республиканцы также используют протесты в своих целях, продвигая свою повестку и сплачивая собственный электорат», — подытожил эксперт.