Монумент на кончиках пальцев: Пресс-секретарь Зеленского от восторга высунул язык

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров снял шутливое фото в США. Его задумка держать на кончиках пальцев монумент Вашингтону вызвала недоумение.

Визит Зеленского в Вашингтон не обошёлся одними лишь пространными заявлениями про "грязный газ". Отличился за эту поездку не только украинский лидер, но и его пресс-секретарь. На странице в Instagram пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров выложил шутливое фото, будто он рукой держит монумент Вашингтону.

Восторга от своей задумки он скрывать не стал и на эмоциях даже высунул язык. Журналистка Ольга Скабеева на такую "инсталляцию" отреагировала лишь одной фразой: "Пресс-секретарь президента Зеленского!"

Журналистка Юлия Витязева отметила, что украинцы превращают даже серьёзные вещи в какой-то цирк.

"По поводу того, что Украина просит не превращать её в Афганистан, - смею заверить, что этого и не случится. Ибо Украина уже давно сама себя превратила. В цирк.

И да! Глядя на это фото пресс-секретаря Зеленского, могу сказать точно: у талибов* все получится, а у украинцев - нет", - написала она.

Ранее Никифоров для СМИ заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным "в любое время", передают "Дни.ру". Впрочем, он отказался отвечать на вопрос о протокольной подготовке ко встрече глав государств.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.