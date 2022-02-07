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Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда потянутся гробы..."

07 февраля 2022, 07:05  •  568 • Политика
Украинский адвокат Татьяна Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева. "Чтобы, когда… потянутся вереницы гробов, у западных зрителей не возникли вопросы", - отметила правозащитница.
Речь идёт о сюжете европейского телеканала Euronews, который сообщил о формировании подразделений иностранных наёмников для участия в боевых действиях в Донбассе.
По словам Монтян, телеканал "выдал потрясающую новость" о том, что "американские добровольцы готовы воевать на Украине на стороне нынешних киевских властей". При этом она обратила внимание на то, что ранее подобная информация затрагивалась в статьях отдельных западных журналистов. Юрист отметила, что, несмотря на единственного "героя" сюжета – гражданина США Джастина Ди, он свою роль выполняет - "сам сюжет нацелен на то, чтобы начать формирование общественного мнения в странах коллективного Запада о том, что в Украину начали съезжаться иностранные "добровольцы", готовые защищать украинцев от "агрессии России". При этом в сюжете даже указали статистику последних дней по числу вступивших в ряды боевиков – уточняется, что только за последнюю неделю на вступление в официальное подразделение ВСУ в котором можно служить иностранцам "поступили многие сотни заявок от граждан Грузии, США, Великобритании, Австралии, Германии и других стран".
При этом Монтян объяснила ключевой момент этого сюжета – для чего один из "полуправительственных" европейских каналов выдал такой сюжет об Украине. По мнению адвоката, это было сделано для того, чтобы "предупредить своих зрителей, что на стороне нынешних киевских властей воюют иностранные добровольцы, а не какие-то там наемники", чтобы, когда в те страны начнут возвращать тела их погибших сограждан, а они "начнут гибнуть сотнями", и в США, Германию, Австралию, Великобританию и прочие страны "потянутся вереницы гробов", у западных зрителей не возникли вопросы о том, что именно их земляки "забыли" в Донбассе и за что там воюют, считает адвокат.
"За демократию и свободу, конечно же! За защиту западной цивилизации от мордорской России", - иронично подчеркнула Монтян в своём Telegram-канале.

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