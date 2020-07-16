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Монтян: в Донбассе нет российской армии, украинские националисты стреляют по своим согражданам

16 июля 2020, 19:00  •  69 • Украина

Киевский адвокат Татьяна Монтян ещё раз подчеркнула, что в Донбассе воюют украинские националисты против своих соотечественников, отметив, что там нет российских военных, но есть граждане с российскими паспортами, и их становится всё больше.

Об этом адвокат и блогер Татьяна Монтян, которая в конце января побывала в ДНР и видела все своими глазами, заявила в эфире своего канала на YouTube.

По ее словам, в Донбассе нет никакой российской армии, о которой регулярно заявляет Киев.

«Никаких русских войск там нет. Есть отдельные товарищи с российским гражданством. А наши нацики стреляют по своему бывшему народу, по своим согражданам», — подчеркнула адвокат.

По ее словам, если бы Украина действительно воевала с Россией, то российская армия дошла бы до Ужгорода, параллельно уничтожая представителей праворадикальных группировок.

«Россия с легкостью могла бы дойти до Ужгорода, по дороге разбивая украинских националистов и «майдаунов»», — высказала своё мнение Монтян.

Также она добавила, что государственный переворот, который не поддержали жители Донбасса, спустя шесть лет привел к тому, что Украина больше не нужна ни западным кураторам, ни даже Российской Федерации.

Монтян уверена, что Евромайдан изначально затевался ради того, чтобы оторвать Украину от России и наводнить Европу дешевой неквалифицированной рабочей силой для работы на полях и на стройках.

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