Киевский адвокат Татьяна Монтян ещё раз подчеркнула, что в Донбассе воюют украинские националисты против своих соотечественников, отметив, что там нет российских военных, но есть граждане с российскими паспортами, и их становится всё больше.Об этом адвокат и блогер Татьяна Монтян, которая в конце января побывала в ДНР и видела все своими глазами, заявила в эфире своего канала на YouTube.По ее словам, в Донбассе нет никакой российской армии, о которой регулярно заявляет Киев.«Никаких русских войск там нет. Есть отдельные товарищи с российским гражданством. А наши нацики стреляют по своему бывшему народу, по своим согражданам», — подчеркнула адвокат.По ее словам, если бы Украина действительно воевала с Россией, то российская армия дошла бы до Ужгорода, параллельно уничтожая представителей праворадикальных группировок.«Россия с легкостью могла бы дойти до Ужгорода, по дороге разбивая украинских националистов и «майдаунов»», — высказала своё мнение Монтян.Также она добавила, что государственный переворот, который не поддержали жители Донбасса, спустя шесть лет привел к тому, что Украина больше не нужна ни западным кураторам, ни даже Российской Федерации.Монтян уверена, что Евромайдан изначально затевался ради того, чтобы оторвать Украину от России и наводнить Европу дешевой неквалифицированной рабочей силой для работы на полях и на стройках.