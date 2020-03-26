Монтян: циничная власть во главе с Зеленским не спасёт украинцев • 46 • Украина



В связи со вспышкой коронавируса Украина медленно погружается в хаос, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная Рада и местные власти шарахаются из одной крайности в другую, а, увидев последствия своего маразма, вновь пытаются на ходу внести изменения в свои же меры.



Об этом рассказала общественный деятель и киевский адвокат Татьяна Монтян в своем блоге на YouTube-канале.



По ее словам, пандемия коронавируса на Украине началась с приключений здоровых украинцев в Новых Санжарах.



«Сейчас выяснилось, что в то время наша безграмотная власть вообще не знала о возможности распространения коронавируса не только на Украине, но и в Европе. Поэтому Киев задумал провести эту эвакуацию, чтобы использовать ее в качестве чистейшей пиар-акции Зеленского. Вспомните, как он подобное сделал и с погибшими в Тегеране украинцами. Всем становится очевидно, что Зеленский очень падок на показушные эффекты, которые по своей сути являются абсолютно пустыми и циничными», - отметила Монтян, подчеркнув, что Владимир Зеленский оказался искуснее экс-президента Петра Порошенко, который лично ездил встречать освобожденных во время обмена пленных.



Татьяна Монтян призвала украинцев, которые наивно полагают, что правительство их защитит от коронавируса, очнуться: в стране началась буквально «гонка на выживание».



«Решения и действия Зеленского, его команды, Кабмина, олигархов и прочих членов нынешней украинской элиты у меня вызывают изумление. Каждый раз, когда мне на глаза попадается очередной документ, который они приняли для борьбы с коронавирусом, я впадаю в ступор. Как говорится: мы достигли дна, но тут постучали снизу. У нас абсолютная деградация институтов власти, то есть тотальный институциональный кризис», - сказала она



Более того, по её словам, области и города по всей стране конкурируют за медицинское оборудование, тесты, лекарства и средства защиты.



Вместо того, чтобы Киев начал справедливое и централизованное распределение имеющихся у страны ресурсов, президент Зеленский ежедневно выступает к нации с обращениями, в которых обещает, что все будет хорошо, попутно желая всем температуры 36,6.



«Зеленский обещает, что власти позаботятся об украинцах, поскольку наш военный самолет привез из Китая 250 тыс. тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские маски, которые будут отправлены во все регионы Украины. И Зеленского вовсе не беспокоит, что помощь он получает от коммунистической страны, в которой правит жестокая диктатура. Что это именно тот Китай, который Зеленский несколько месяцев назад послал на фиг с покупкой «Мотор Сич» в угоду своим американским хозяевам», - напомнила Монтян.



Адвокат обратила внимание, что за все время распространения коронавируса Украина провела всего 500 тестов на COVID-19, тогда как соседняя Беларусь, которая меньше в 4 раза, - 21 тыс. А Зеленский продолжает надеяться на помощь Запада и пытается выклянчить 10-15 млрд долларов на спасение страны, хотя все понимают, что эти деньги будут разворованы, как и все предыдущие.



По данным МОЗ, на утро 26 марта коронавирус на Украине зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, зафиксировано 156 заражений и исследуются 37 подозрений: в Луганской, Херсонской, Донецкой и Винницкой областях по 1-му случаю Covid-19, во Львовской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Волынской областях по 2 случая заражения, в Одесской области - 4 случая, в Запорожской области - 7 случаев, в Тернопольские - 15, в Ивано-Франковской - 16, в Киевской - 24, в Черновицкой - 42 случая заражения и Киеве - 34 случаев.







В связи со вспышкой коронавируса Украина медленно погружается в хаос, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная Рада и местные власти шарахаются из одной крайности в другую, а, увидев последствия своего маразма, вновь пытаются на ходу внести изменения в свои же меры.Об этом рассказала общественный деятель и киевский адвокат Татьяна Монтян в своем блоге на YouTube-канале.По ее словам, пандемия коронавируса на Украине началась с приключений здоровых украинцев в Новых Санжарах.«Сейчас выяснилось, что в то время наша безграмотная власть вообще не знала о возможности распространения коронавируса не только на Украине, но и в Европе. Поэтому Киев задумал провести эту эвакуацию, чтобы использовать ее в качестве чистейшей пиар-акции Зеленского. Вспомните, как он подобное сделал и с погибшими в Тегеране украинцами. Всем становится очевидно, что Зеленский очень падок на показушные эффекты, которые по своей сути являются абсолютно пустыми и циничными», - отметила Монтян, подчеркнув, что Владимир Зеленский оказался искуснее экс-президента Петра Порошенко, который лично ездил встречать освобожденных во время обмена пленных.Татьяна Монтян призвала украинцев, которые наивно полагают, что правительство их защитит от коронавируса, очнуться: в стране началась буквально «гонка на выживание».«Решения и действия Зеленского, его команды, Кабмина, олигархов и прочих членов нынешней украинской элиты у меня вызывают изумление. Каждый раз, когда мне на глаза попадается очередной документ, который они приняли для борьбы с коронавирусом, я впадаю в ступор. Как говорится: мы достигли дна, но тут постучали снизу. У нас абсолютная деградация институтов власти, то есть тотальный институциональный кризис», - сказала онаБолее того, по её словам, области и города по всей стране конкурируют за медицинское оборудование, тесты, лекарства и средства защиты.Вместо того, чтобы Киев начал справедливое и централизованное распределение имеющихся у страны ресурсов, президент Зеленский ежедневно выступает к нации с обращениями, в которых обещает, что все будет хорошо, попутно желая всем температуры 36,6.«Зеленский обещает, что власти позаботятся об украинцах, поскольку наш военный самолет привез из Китая 250 тыс. тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские маски, которые будут отправлены во все регионы Украины. И Зеленского вовсе не беспокоит, что помощь он получает от коммунистической страны, в которой правит жестокая диктатура. Что это именно тот Китай, который Зеленский несколько месяцев назад послал на фиг с покупкой «Мотор Сич» в угоду своим американским хозяевам», - напомнила Монтян.Адвокат обратила внимание, что за все время распространения коронавируса Украина провела всего 500 тестов на COVID-19, тогда как соседняя Беларусь, которая меньше в 4 раза, - 21 тыс. А Зеленский продолжает надеяться на помощь Запада и пытается выклянчить 10-15 млрд долларов на спасение страны, хотя все понимают, что эти деньги будут разворованы, как и все предыдущие.По данным МОЗ, на утро 26 марта коронавирус на Украине зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, зафиксировано 156 заражений и исследуются 37 подозрений: в Луганской, Херсонской, Донецкой и Винницкой областях по 1-му случаю Covid-19, во Львовской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Волынской областях по 2 случая заражения, в Одесской области - 4 случая, в Запорожской области - 7 случаев, в Тернопольские - 15, в Ивано-Франковской - 16, в Киевской - 24, в Черновицкой - 42 случая заражения и Киеве - 34 случаев. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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