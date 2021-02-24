Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Украина

Монтян: Стерненко поплатился за попытку перейти из-под «крыши» СБУ к ЦРУ

24 февраля 2021, 08:45  •  209 • Украина

Нашумевший приговор к 7 годам тюрьмы одесскому националисту Сергею Стерненко, который неоднократно избегал наказания, будучи сексотом СБУ, связан с его попыткой найти новую «крышу», предав кураторов от украинской спецслужбы и предложив свои услуги американцам.

Об этом заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.


«Это внутривидовая борьбы нациков. Стерненко перебежал из-под защиты Департамента защиты национальной государственности СБУ к ЦРУшникам, Супрун (Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины, гражданка США, – ред.) и ее братцу. Это разные тусовки, а сладких пряников давно не хватает на всех.

Стерненко – тупое малолетнее быдло и думал, что ЦРУшники прикроют его лучше, и денег у них больше. Он связался с телкой, которая «шестерит» на Супрун, это его нынешняя подружка. Гебня обиделась. Его дело тянулось пять лет, и ничего с ним не случалось. А тут внезапно про него вспомнили, и понеслось.

Но главной его ошибкой была попытка «отжать» основной нацистский дискурс у Авакова. Поэтому на него и гонят всякие ориентированные на Авакова нацики, говорят, что он сволочь и дешевый пиараст, который ничего не сделал для их нацистского дела.

У ЦРУшников и Супрун, которые рулят всей этой соросовской шантрапой и вдобавок еще и модерируют Фейсбук, ресурс неплохой, как и у Авакова.

Если бы Стерненко был чист как слеза комсомолки, то ничего бы не было. Но за ним полно долгов и реальных уголовных дел. Не с его свиным рылом лезть в ЦРУшный калашный ряд. Что бы они ни тявкали, все прекрасно понимают, что пусть бы этот Щербич был триста миллионов раз сепаром, террористом и кем угодно, не стерненковское собачье дело этим всем заниматься, заниматься похищением и требовать, чтобы он от мандата отказался.

И вот они пять лет шугали Щербича, чтобы он не ходил в суд. Но когда решили посадить Стерненко, Щербичу пообещали безопасность, он пришел, его допросили, и дело закончили. Естественно, что главную рол в посадке Стерненко сыграл Аваков – посмотрите, как ловко полицаи поимели сегодня всю эту шантрапу под судом, даже рыпнуться им не дали», – рассуждает Монтян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



209
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 21:45
В Киеве нашли способ выйти из Минских соглашений
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
24 февраля 2021, 06:55
«Правосеки» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате
24 февраля 2021, 03:15
КС Молдовы признал действия Майи Санду неконституционными
24 февраля 2021, 05:05
Скандал в Харькове: кондитерская разозлила «патрiотiв» тортами к 23 февраля
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 03:15
Никол Пашинян вновь свалил вину на Россию, заявив о сломанных "Искандерах"
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 08:50
«Все делается под одеялом». Быстряков о том, как Украина на самом деле относится к РФ
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.