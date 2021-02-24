Монтян: Стерненко поплатился за попытку перейти из-под «крыши» СБУ к ЦРУ

Нашумевший приговор к 7 годам тюрьмы одесскому националисту Сергею Стерненко, который неоднократно избегал наказания, будучи сексотом СБУ, связан с его попыткой найти новую «крышу», предав кураторов от украинской спецслужбы и предложив свои услуги американцам.Об этом заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.«Это внутривидовая борьбы нациков. Стерненко перебежал из-под защиты Департамента защиты национальной государственности СБУ к ЦРУшникам, Супрун (Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины, гражданка США, – ред.) и ее братцу. Это разные тусовки, а сладких пряников давно не хватает на всех.Стерненко – тупое малолетнее быдло и думал, что ЦРУшники прикроют его лучше, и денег у них больше. Он связался с телкой, которая «шестерит» на Супрун, это его нынешняя подружка. Гебня обиделась. Его дело тянулось пять лет, и ничего с ним не случалось. А тут внезапно про него вспомнили, и понеслось.Но главной его ошибкой была попытка «отжать» основной нацистский дискурс у Авакова. Поэтому на него и гонят всякие ориентированные на Авакова нацики, говорят, что он сволочь и дешевый пиараст, который ничего не сделал для их нацистского дела.У ЦРУшников и Супрун, которые рулят всей этой соросовской шантрапой и вдобавок еще и модерируют Фейсбук, ресурс неплохой, как и у Авакова.Если бы Стерненко был чист как слеза комсомолки, то ничего бы не было. Но за ним полно долгов и реальных уголовных дел. Не с его свиным рылом лезть в ЦРУшный калашный ряд. Что бы они ни тявкали, все прекрасно понимают, что пусть бы этот Щербич был триста миллионов раз сепаром, террористом и кем угодно, не стерненковское собачье дело этим всем заниматься, заниматься похищением и требовать, чтобы он от мандата отказался.И вот они пять лет шугали Щербича, чтобы он не ходил в суд. Но когда решили посадить Стерненко, Щербичу пообещали безопасность, он пришел, его допросили, и дело закончили. Естественно, что главную рол в посадке Стерненко сыграл Аваков – посмотрите, как ловко полицаи поимели сегодня всю эту шантрапу под судом, даже рыпнуться им не дали», – рассуждает Монтян.