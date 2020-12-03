Монтян рассказала о «хозяине» Закарпатья, который стоит за скандалом с гимном Венгрии

По ее словам, депутаты исполняли сначала украинский, а уже потом венгерский гимн. И то, что в опубликованном видеоролике оставили только исполнение венгерского гимна, — это попытка разжечь межнациональную вражду.Юрист уверена, что обыски у венгерских деятелей связаны с так называемой золотой акцией, то есть с тем, что в Сюртовской ОТО из 22 депутатов — 12 этнические венгры.», — сказал Монтян.По ее словам, киевские власти закрывают глаза на деятельность Балоги и его группы, так как последние делятся с ними доходом от контрабандных потоков., — считает Татьяна Монтян.Ранее по факту исполнения депутатами гимна СБУ начала проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал для беседы посла Венгрии Иштвана Ийдярто.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал обыски в венгерских фондах скандалом и заявил, что такое поведение неприемлемо для Украины, которая хочет быть ближе к НАТО.