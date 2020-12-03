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Монтян рассказала о «хозяине» Закарпатья, который стоит за скандалом с гимном Венгрии

03 декабря 2020, 21:25  •  114 • Украина

Шумиху вокруг гимна Венгрии, который во время присяги исполняли депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, поднял неофициальный хозяин Закарпатья, депутат Виктор Балога. Об этом изданию «Политнавигатор» рассказала адвокат Татьяна Монтян

По ее словам, депутаты исполняли сначала украинский, а уже потом венгерский гимн. И то, что в опубликованном видеоролике оставили только исполнение венгерского гимна, — это попытка разжечь межнациональную вражду.
Юрист уверена, что обыски у венгерских деятелей связаны с так называемой золотой акцией, то есть с тем, что в Сюртовской ОТО из 22 депутатов — 12 этнические венгры.

«Поэтому Балога и его компания с элегантностью слона в посудной лавке решили "наехать" на венгров. Но они не подрасчитали, что Венгрия за своих вписывается, и уже поднялся дипломатический хай. Если венгры обрубят их контрабанду, они пострадают. Так что зря они так, Балога и его тусовка. Их мало волнуют политические темы вокруг комиссии НАТО—Украина и пр., но их волнует то, что их реально бьет по карману, и это "контрабас"», — сказал Монтян.

По ее словам, киевские власти закрывают глаза на деятельность Балоги и его группы, так как последние делятся с ними доходом от контрабандных потоков.

«А если у них не будет "контрабаса", потому что венгры их накажут, им нечего будет заносить в клювике Киеву. Поэтому зря они быкуют. Я имею в виду Балогу и прочую тусовку, прошедшую в местные органы и считающую, что венгров, имеющих "золотую акцию", надо додавить», — считает Татьяна Монтян.

Ранее по факту исполнения депутатами гимна СБУ начала проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал для беседы посла Венгрии Иштвана Ийдярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал обыски в венгерских фондах скандалом и заявил, что такое поведение неприемлемо для Украины, которая хочет быть ближе к НАТО.

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