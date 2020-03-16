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Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину

16 марта 2020, 06:35  •  197 • Украина


Как только Украина станет частью РФ, националисты с Западной Украины первыми покаются в содеянном и поклянутся в верности Москве.

Об этом на своем YouTube-канале заявила известный киевский юрист Татьяна Монтян.

«Как бы я отнеслась к присоединению Украины к России? Философски. Ибо могут у меня быть другие варианты? Также в случае реального захвата Украины Путиным наши доблестные нацики и вся это пропендостаноская и проевропейская рать политиканов дружно выстроятся в очередь дабы поцеловать Путину ручку или какой-нибудь еще орган и заверить его в вечной верности, предварительно покаявшись во всех нацистко-бандеровских, проамериканских, проевропейских заблуждениях», – заявила Монтян.

Также она напомнила, что Западная Украина всегда славилась своей беспринципностью в выборе хозяев.

«Напоминаю в Бог знает в какой раз: именно на Западной Украине был самый высокий процент коммунистов и комсомольцев. Что не помешало всей этой бандеровской швали, мгновенно переобуться в воздухе за бабло канадско-американской диаспоры и снова стать убеждёнными нацистами и бандеровцами, и тем более это не помешает им переобуться в воздухе очередной раз, и стать верными путинцами.

Потому что в нашем сплошь беззаконном с незапамятных времён мире есть только одно железобетонное правило – кто первый встал того и тапки», – резюмировала юрист.

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