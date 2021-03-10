Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки

Появившиеся сообщения очевидцев в социальных сетях о том, что Украина перебрасывает танки к линии фронта на Донбассе – следствие сознательного отсутствия маскировки.Об этом заявила киевский юрист Татьяна Монтян.«Все понимают, чем закончится серьезное обострение на Донбассе. Ни одна из сторон не хочет рисковать. Скорее всего, сейчас стороны создают впечатление обострения, поднимая ставку в каких-то торгах. Вот, на глазах у всех везут танки по железной дороге. Почему их чем-то не прикрыть, почему не везти ночью? Зачем это делать демонстративно?С другой стороны, Пушилин дает интервью, в котором говорит, что армия ДНР может продвинуться до административных границ Донецкой области. И таких моментов много – риторика на федеральных каналах, риторика всяких кравчуков-арестовичей.Это мое мнение как человека, который здесь постоянно тусит по линии фронта – я здесь развожу гуманитарку старичкам и внимательно с ними разговариваю. Мое общее впечатление – все это больше похоже на демонстрацию, а не на реальную подготовку. Следовательно, так делают, желая поднять ставки в торгах, о которых нам, естественно, никто не сообщает», – рассуждает Монтян.