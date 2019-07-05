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Монстров заменили на русских шпионов: Скабеева "разнесла" третий сезон "Очень странных дел"

05 июля 2019, 21:39  •  81 • Политика
Netflix выпустил третий сезон "Очень странных дел". Телеведущая Ольга Скабеева назвала создателей сериала идиотами за главных злодеев - русских шпионов.
На Netflix вышел третий сезон сериала "Очень странные дела", играющий на ностальгии американцев по 80-м годам прошлого века. В первых двух сезонах главными злодеями выступали демоны из параллельной реальности, в третьем демонизировать решили русских. Телеведущая Ольга Скабеева жестко раскритиковала создателей сериала.
"Третий сезон "Очень странных дел" - это прямо огонь. Главные враги, разумеется, - русские. Русские хотят уничтожить Америку. В общем, американцы пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов", - критикует сериал Скабеева.
Она отмечает, что начиналось шоу очень даже хорошо. Хорошо передана атмосфера 80-х годов. Увы, третий сезон подвел.
"Они (создатели сериала) реально считают, что мы идиоты. По-моему, всё строго наоборот!" - подчеркнула Скабеева.
Стоит отметить, что Netflix косвенно согласен с российской телеведущей. Незадолго до выхода третьего сезона "Очень странных дел" стриминговый сервис объявил, что больше не будет снимать сериалы длиннее двух сезонов.

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