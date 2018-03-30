«Монополизировать основные СМИ»: как украинские националисты попытались захватить оппозиционный канал

Активисты украинской националистической организации «Братство»* в среду заблокировали вход в здание телеканала ZIK. Свой шаг они объясняют желанием не допустить продажи канала Виктору Медведчуку, якобы связанному с Москвой. Это далеко не первое оппозиционное СМИ на Украине, которое подвергается атаке. По мнению экспертов, таким образом в преддверии президентских и парламентских выборов в стране официальный Киев пытается установить монополию на формирование информационной повестки. О перспективах свободы слова на Украине — в материале RT.

Телевизионная блокада

Украинский оппозиционный телеканал ZIK заблокирован националистической организацией «Братство». Днём 28 марта около 40 человек во главе с Дмитрием Корчинским устроили акцию протеста у студии СМИ, а уже вечером полностью перекрыли вход в здание. Радикалы принесли с собой шины, натянули рабицу, установили палатку и развели огонь в бочках. Однако канал продолжает работу — журналисты попадают в здание через запасной вход.

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве, 4 декабря 2017 года

РИА Новости

На своей странице в Facebook глава «Братства» Дмитрий Корчинский написал, что выступает против продажи телеканала Виктору Медведчуку. ZIK принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который находится в национальном розыске после того, как Mercedes бизнесмена в октябре прошлого года на трассе Львов — Краковец въехал в авто гражданки Украины Натальи Трилы. Она погибла на месте. Ответственность за произошедшее взял на себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, но свидетели утверждают, что за рулём был сам Дыминский.

«Сейчас активисты «Братства» начали круглосуточное пикетирование с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады», — написал Корчинский.

Руководство канала ещё 21 марта заявляло, что ZIK попытаются захватить. Первым лицам государства давно не нравится политика СМИ, которое критикует их работу, рассказывает источник RT в ZIK. Например, негативную реакцию властей вызвало интервью креативного продюсера ZIK Натальи Влащенко с замглавы администрации президента Украины времён Януковича — Андреем Портновым. Он рассказал о деталях переговоров команды Виктора Януковича с оппозицией на Майдане, а также указал на избирательное правосудие нынешних властей во время расследования резонансных дел.

Силовики официально заявили об отказе защищать телеканал, о чём на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко.

«Национальная гвардия не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП. Вместо того чтобы отвечать перед законом, совладелец телеканала лепит из себя псевдополитического беглеца, грезит захватами, атаками, притеснениями и преследованиями своего СМИ, превратив его в телевизионный рупор «зрадофилии портновски-саакашвиливского штаба», — написал Шевченко.

Руководство телеканала обратилось за помощью к другим националистам — «Национальным дружинам», которые взяли здание под свой контроль. Эта организация, как сообщают СМИ, была основана бывшими участниками АТО в Донбассе, конкретно — командным составом батальона «Азов».

«Договориться не удалось»

Пётр Дыминский никаких предложений о покупке телеканала от Виктора Медведчука не получал, рассказал источник RT в ZIK.

«Зато поступали предложения от представителей «Народного фронта» и администрации президента Украины. Но договориться о покупке не удалось, — сообщил собеседник RT. — После этого под дверями телеканала и появились националисты из «Братства».

«Нацдружины» взяли под охрану канал ZIK

Facebook

© ndrugua

ZIK — не единственное украинское оппозиционное СМИ, которое столкнулось с такими проблемами. В начале декабря прошлого года неизвестные в масках заблокировали мешками вход и подъезды к зданию телеканала NewsOne. Официальная причина — несогласие с заявлением собственника телеканала Евгения Мураева, который охарактеризовал происходящее в Киеве в 2014 году как государственный переворот.

«Где я был во время «майдана»? В Киеве. Я не считаю, что это была революция, — это был государственный переворот», — заявил Мураев.

В 2016 году собственник телеканала «112 Украина» Андрей Подщипков вынужден был покинуть территорию Украины и попросить политического убежища в Бельгии. Проблемы у Подщипкова начались после того, как он отказался продать бизнес ныне беглому олигарху Александру Онищенко в интересах Петра Порошенко.

Не менее резонансным стал выезд на постоянное место жительства в Австрию в конце января этого года известного украинского журналиста и главного редактора оппозиционного издания «Страна.ua» Игоря Гужвы. В начале февраля силовики Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами разгромили офис и заблокировали работу «Радио Вести». Вещание было возобновлено только 5 марта из резервной студии.

На Украине наблюдаются проблемы со свободой слова. Об этом говорится в опубликованном 19 марта докладе Управления верховного комиссара по правам человека ООН. По данным международных экспертов, с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года на Украине зафиксировано 10 случаев посягательства на свободу СМИ, шесть нападений, из которых пять были совершены членами радикальных правых группировок. При этом правоохранительные органы не пытались вмешаться в ситуацию.

Тотальный контроль

«Мы наблюдаем совершенно органический процесс, связанный с тем, что представители украинской власти стараются монополизировать основные СМИ. Данные телеканалы не являются безусловными лидерами на Украине, но в то же время входят в топ-10. И всё это происходит в канун избирательной кампании и президентских выборов», — заявил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT отметил, что президенту Украины выгодно получить контроль над СМИ. Это позволит ему единолично формировать информационную повестку.

«В стране не осталось журналистики, но есть ещё информационные бойцы», — говорит эксперт.

В ближайший месяц можно будет увидеть огромное количество различных сообщений в прессе и возможных провокаций в отношении этих каналов, которые будут направлены на дискредитацию собственников, и возможные попытки или купить эти каналы, или рейдерским способом захватить, считает Денисов.

«Задача — получить возможность влиять на информационную политику. Пока ещё остаётся целый ряд интернет-изданий, телевизионных каналов, радиоканалов, которые не контролируются действующей властью. По мнению Киева, это недопустимо в такой демократической стране, как Украина», — иронизирует Денисов.

Павел Данилин считает, что, вероятнее всего, собственникам телеканалов придётся договариваться о правилах вещания или продать бизнес. Заступиться за них, уверен эксперт, некому — западные партнёры Украины вмешиваться во внутреннюю информационную политику страны не будут.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).