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Монополистов правды хотят лишить их главного актива
08 февраля 2022, 08:45 • 187 • Аналитика
Перед нами очередной материал о том, что может родиться новый, чистый, настоящий интернет, где президента США не лишат свободы слова (как это произошло с Дональдом Трампом прошлой зимой под бессильные крики последнего: "А мы создадим тогда свой интернет!"). Ценна эта публикация из американского журнала The American Conservative как своим энтузиазмом, так и пессимистичными выводами.
Речь о том, что инвесторы называют Web3 — "третья всемирная сеть". Сейчас мы все еще живем при второй, где власть — у монополистов правды, повелителей соцсетей, громадных корпораций Amazon, Google и Facebook с их цензурой и насаждением определенной идеологии. Однако в инновационные проекты альтернативной сети сегодня уже вкладывают миллиарды не только затем, чтобы монополию эту сломать. То есть перед нами уже не просто чисто политический проект обиженных трампистов и вообще консервативных сил в западной группе государств. Теперь это еще и деньги, которые многие хотят заработать на простой и понятной всем идее, что интернет, как он сейчас есть, никуда не годится — несите другой, свободный.
Статья, о которой речь, называется "Иллюзии третьей сети", и по части иллюзий там все сказано хорошо. Например, о том, будто подпитываются эти иллюзии анархистами — личностями, считающими, что люди могут управлять своей жизнью сами, без давления государств и, как сейчас стало очевидно, мегакорпораций.
Давайте не будем углубляться в техническую сторону вопроса, можно ли — и если да, то как — сделать такую штуку. Есть потребность — сделают, тем более что "Фонд третьей сети" существует с 2014 года, а сегодня у него появилось еще и много конкурентов и, как уже сказано, инвесторов.
Сначала о том, чего идеалистам и инвесторам хочется. А хочется им, чтобы был децентрализованный интернет для децентрализованного мира. Никакой цензуры, полная анонимность. Сеть одиночек, независимых друг от друга и особенно от больших платформ.
Теперь же о том, что получается. А получается, что очень немногие хотят и могут обслуживать собственные серверы. И все приходит к тем же большим платформам. Но другим. Не Amazon, Google и Facebook. Словом, тут рулят не демократы, а республиканцы (по убеждениям) или кто-то третий. Однако, говорит автор, хотя бы "фальшивая аура" самостоятельности и децентрализации тут есть. Но поиск настоящей независимости продолжается.
Чем-то это напоминает вековую погоню человечества за социальной справедливостью — с попытками определить, что это такое.
Но давайте лучше посмотрим, что нам эта история говорит о вчерашнем и завтрашнем устройстве человеческих обществ. Для человечества ведь создание всемирной информационной сети — это грандиозное событие, сравнимое разве что с изобретением колеса.
Какие с этой сетью связывались надежды: одни думали, что вот теперь наступит настоящий век Просвещения для всего мира. Человек станет всезнающим и поэтому умным, добрым, всемогущим и счастливым. Но одновременно, как видим, другие люди думали о том, что всемогущество — это еще надо посмотреть, чье именно. Возможность мгновенно доносить свои факты и идеи до самых дальних уголков планеты — это же власть, да какая: над умами. Власть, невиданная в мировой истории. А если уметь при таких-то технологиях давить чужие идеи, да и попросту блокировать их распространение…
И вот эта штука в исполнении тех, кто интернет придумал — то есть американцев и прочих глобалистов, — очевидно провалилась: тоже уникальное событие в истории человечества. Всемогущая техника не помогла. Даже с нею мозги не обрабатываются. Вернее, обрабатываются, но не так, как ждали.
Что произошло в США и союзных им государствах: возникла связка реальной политической власти с теми самыми мегакорпорациями, которые имеют возможность воздействовать на всех жителей планеты и фильтровать для них нужные идеи. Напомним, что и раньше шел тихий захват власти, по сути, одной силой, называемой демократами, или глобалистами. Совсем недавно казалось неоспоримым фактом, что люди этой идеологии взяли себе почти всю систему образования и СМИ, а потом их многочисленные идеи оказались почти монопольными еще и на вот этих информационных платформах, где соцсети и прочее.
Но вот свежий опрос американцев, без разбора политических предпочтений, с приговором — налицо рекордные уровни недоверия к системам распространения фактов и идей. Спрашивали только о СМИ, но есть подозрение, что в общественном мнении они уже слились с миром интернета в целом.
Так, задали вопрос "Какие определения лучше всего подходят к СМИ?" и попросили выбрать три варианта ответа из четырнадцати. Получилось: предубежденные — 22%, ответственные — 19%, справедливые — 16%, честные — 16%, фальшивые — 15%, бесчестные — 15%, либеральные — 15%, сбалансированные — 14%, безответственные — 13%, приверженные высоким стандартам журналистики — 12%, союзники демократов — 12%, разделяющие людей — 12%… И на последнем месте — беспристрастные, 9%.
Что из этого хаоса можно извлечь? Что никто ни с чем не согласен, глобального единомыслия нет даже внутри США. Там сохранился раскол на две примерно равные половины общества с противоположными идеями. И это несмотря на почти монополию информации только у одной силы.
Проблема была, наверное, в невиданном информационном давлении на людей. Даже не так важно, что бывшие сторонники демократии и свободы с правами человека резко поменяли свою идеологию на нечто злобное и радикальное, — это они и продвигали. Важно, что они думали, будто теперь смогут это быстро сделать, но не получилось: нашлось достаточно много протестующих против такого напора. Настолько много, что инвесторы начали вкладывать деньги в альтернативную концепцию распространения информации.
На самом деле ничего в этой человеческой реакции на нажим принципиально не изменилось за последние тысячелетия. Находились упорно верящие, что "царь не настоящий, его подменили", и подобные идеи обходили целые страны, хотя никогда не охватывали 100% населения. Это было не просто до интернета: до книгопечатания и газетного шрифта — так оно и остается. Добавим, история почти любых религий показывает непобедимость ересей, часто переходящих в отдельные массовые учения. Интернет лишь ускорил эти процессы, да еще и смешал несколько самых разных "ересей" одновременно.
А дальше будет все как всегда, с одной Всемирной сетью или хоть с десятью. Общества станут вырабатывать консенсус под воздействием информационных технологий или без, и одновременно из него будут прорастать семена будущих — совсем других, новых консенсусов. Пора бы догадаться, что не надо с этим бороться. Если уж интернет не смог, то ничто не сможет.
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