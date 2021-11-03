Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
Главная / Политика

Мониторинг ради 1%. Правительство изучает риски повышения продаж топлива на рынке

03 ноября 2021, 22:45  •  96 • Политика
Правительство изучит целесообразность повышения на один процент продаж топлива на бирже.
Правительство России изучает возможность повышения норматива продаж топлива на 1 процент. Однако пока это лишь мониторинг ситуации, чтобы понять, нужны ли рынку изменения. О проводимой работе сообщили в пресс-службе кабмина.
В том числе, мониторинг касается биржевого звена.
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба ещё в августе рекомендовали временно увеличить на третий квартал продажи бензина и дизтоплива через биржу на 1 процентный пункт, до 12% и 8,5% от объёма их производства соответственно. Однако изменения об этом в совместный приказ так и не были внесены. Сейчас нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% - дизтоплива.
Министр энергетики России Александр Новак провёл совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





96
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 11:40
Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет
03 ноября 2021, 09:55
До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ
03 ноября 2021, 09:55
Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев ...
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.