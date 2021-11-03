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Мониторинг ради 1%. Правительство изучает риски повышения продаж топлива на рынке
03 ноября 2021, 22:45 • 96 • Политика
Правительство изучит целесообразность повышения на один процент продаж топлива на бирже.
Правительство России изучает возможность повышения норматива продаж топлива на 1 процент. Однако пока это лишь мониторинг ситуации, чтобы понять, нужны ли рынку изменения. О проводимой работе сообщили в пресс-службе кабмина.
В том числе, мониторинг касается биржевого звена.
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба ещё в августе рекомендовали временно увеличить на третий квартал продажи бензина и дизтоплива через биржу на 1 процентный пункт, до 12% и 8,5% от объёма их производства соответственно. Однако изменения об этом в совместный приказ так и не были внесены. Сейчас нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% - дизтоплива.
Министр энергетики России Александр Новак провёл совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.
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