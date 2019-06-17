«Мониторинг может стать ещё жёстче»: зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину

Украинские пограничники будут опрашивать жителей Крыма, въезжающих в страну, о целях их визита. Об этом заявил журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юсуф Куркчи. По словам чиновника, эти меры принимаются в интересах самих крымчан. Однако эксперты предполагают, что Киев будет передавать полученные данные спецслужбам для усиления контроля за жителями полуострова и проведения среди них агентурной работы.

Автомобили на пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины РИА Новости © Александр Полегенько

Жители Крыма, въезжающие на украинскую территорию, должны будут отвечать на вопросы о цели поездки. Об этом сообщил накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юсуф Куркчи, выступая на пресс-конференции в Херсоне.

По словам чиновника, анкетирование будет введено на КПП на границе с Крымским полуостровом в ближайшее время.

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму, и определить тенденции», — сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Куркчи добавил, что украинская сторона уже проводила предварительный мониторинг и выяснила, что чаще всего жители полуострова ездят на Украину для решения вопросов с документами, а также для получения медицинских услуг.

«Есть определённая категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админкордон, чтобы поехать дальше — на отдых или по другим делам», — заявил замминистра, добавив, что похожий мониторинг уже проводился в прошлом году.

«Ввести опросы для украинцев»

Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.

На границе действует несколько КПП: «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». Это украинские названия. В России они называются «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск» соответственно.

Украинские власти разрешают жителям Крыма посещать страну — формально Киев считает их своими гражданами. В то же время для украинцев, желающих посетить полуостров, руководство Украины установило особые правила. Въезд в Крым как для украинских, так и для иностранных граждан разрешён только с украинской территории, нарушителям грозит уголовная ответственность.

Соответствующий закон был подписан Петром Порошенко в конце прошлого года. В документе специально отмечается, что под его действие подпадают те, кто посещает Крым и республики Донбасса с целью «нанести вред интересам страны». За «незаконное» посещение этих территорий законодательством предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от трёх до пяти лет.

Кроме того, украинским гражданам, направляющимся в Крым, приходится проходить двойной контроль на границе. Пассажиры рейсовых автобусов вынуждены переходить границу пешком.

Проверка украинским пограничником документов на КПП

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Правда, эти правила всё равно не останавливают украинских граждан от поездок в Крым: многие приезжают, чтобы отдохнуть на курортах полуострова. При этом приток иностранных туристов в регион не прекращается даже зимой и весной.

Как сообщил накануне председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в период с января по май Крым посетили 100 тыс. иностранных туристов. Самый большой приток был зафиксирован с Украины.

Эксперты не исключают, что анкетирование отправляющихся на Украину крымчан может в обозримом будущем распространиться и на украинцев, посещающих полуостров.

«Власти могут ввести подобные опросы для украинцев, которые ездят в Крым», — заявил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Похожей точки зрения придерживается и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Ввести подобные опросы для граждан Украины будет ещё проще, поскольку у властей есть вся информация об украинцах, въезжающих на территорию полуострова», — пояснил эксперт в интервью RT.

Руководство Украины объясняет решение об анкетировании крымчан тем, что заботится об их интересах. Однако эксперты считают, что истинные мотивы Киева отличаются от заявленных.

«Контроль на границе усиливается»

Как отмечают аналитики, говорить об улучшении отношения правящего режима Украины к жителям Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса не приходится.

Так, в ноябре 2015 года украинские и крымско-татарские экстремисты взорвали противотанковыми минами три энергетические ветки в Херсонской области, сорвав поставки электроэнергии в Крым. Однако обеспокоенность официальных лиц вызвало лишь то, что последствия диверсии задели часть Николаевской и Херсонской областей.

Сотрудники МЧС освещают световыми вышками центр Керчи ночью во время блэкаута

РИА Новости

© Мария Антипина

В Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации, поскольку местная генерация была на тот момент способна покрыть только порядка трети потребления. Остановили свою работу промышленные предприятия, в городах прекратили ходить троллейбусы и автобусы. Негазифицированные дома остались без света и тепла. Всего энергетический блэкаут затронул порядка 2 млн человек.

Кроме того, Украина перекрыла поставки пресной воды на полуостров — в прежние годы порядка 85% потребностей региона покрывалось за счёт Северо-Крымского канала.

Со временем эти проблемы удалось преодолеть, и сейчас полуостров не нуждается в поставках украинской электроэнергии и пресной воды.

По мнению экспертов, на этом фоне сложно представить, что украинские власти, вводя анкетирование на границе с Крымом, действительно руководствуются интересами жителей полуострова.

Источник RT в партии «Батькивщина» предполагает, что данные о пересечении границы будут передаваться украинским спецслужбам.

«Я думаю, что внимание органов привлекут те люди, которые часто её пересекают. Контроль на границе усиливается», — пояснил он.

В свою очередь, Андрей Манойло считает, что с помощью опросов украинские власти и специальные службы будут следить за перемещениями крымчан.

Отдыхающие на пляже курортного посёлка Симеиз в Крыму

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Возможно, это делается для того, чтобы взять под контроль, поставить на учёт перемещения жителей Крыма и вести в их среде агентурную и подрывную работу», — предположил эксперт.

По словам Владимира Шаповалова, нельзя исключать, что эти данные будут передаваться украинским спецслужбам, которые будут собирать материалы на жителей полуострова, чтобы потом оказать на них давление.

«Мониторинг будет означать, что крымчане, которые пересекают украинскую границу, будут находиться под контролем», — считает эксперт.

Как полагают аналитики, такие действия Киева, как введение анкетирования и укрепление границы с Крымом, имеют политическую подоплёку. Они свидетельствуют о том, что власти Украины теряют надежду вернуть полуостров в состав страны.

По мнению собеседника RT, подобные шаги приближают Киев к признанию государственной границы с РФ, хотя украинские политики отказываются публично признать Крым российским регионом.

«Сегодня де-факто к тем, кто въезжает на полуостров и выезжает с него, применяются такие же требования, как и на других границах. Причём здесь мониторинг может стать ещё жестче. Если в аэропорту Борисполь представители таможенной службы уточняют только страну направления, то тут ещё и цель поездки. С каждым годом это всё больше напоминает государственную границу с Крымом, который Украина считает своей территорией», — отметил источник.