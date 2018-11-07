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Монеты саммита Путина и Трампа с опечатками пользуются огромной популярностью, но будут сняты с продажи

07 ноября 2018, 04:24  •  32 • Политика
Сувенирная монета, выпущенная американской компанией к саммиту президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, из-за опечаток в русском тексте больше продаваться не будет, ее остатки экстренно скупают коллекционеры.
Монеты, посвященные саммиту в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапа, где были обнаружены 3 ошибки, пользуются огромной популярностью и будут раскуплены до конца дня. Но дальше их продавать компания не намерена.
Об этом сообщили в «Сувенирного магазина Белого дома». Напомним, что как только монеты поступили в продажу на них обнаружили три опечатки в надписях на русском языке. Обычно такие монеты и марки сразу становятся большой редкостью. Поэтому коллекционеры кинулись скупать монету.
В самой компании объяснили ошибки плохим переводом. Отметим, что «Сувенирный магазин Белого дома» является частной компанией и отношения к госструктурам не имеет.
«К концу сегодняшнего дня монета станет частью истории по причине (ошибок) перевода и поскольку будет распродана, больше никогда она не будет в продаже", — сообщил агентству директор магазина Тони Джианнини в ответ на запрос в связи с ошибками, допущенными в русскоязычной надписи на монетах, его слова приводит РИА Новости.
A number of SAD! mistakes on the Commemorative Trump Putin Helsinki Summit coin sold in the official White House gift shop. https://t.co/r3XFCcbh4Z

How many can you spot? pic.twitter.com/Y1h0XQjBzi
— Oleksiy Kuzmenko (@kooleksiy) 5 ноября 2018 г.

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