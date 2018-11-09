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«Монетизация голодовки»: Режиссёр-террорист Сенцов ставит пьесу и пишет книгу о себе - ФСИН

09 ноября 2018, 14:54  •  61 • Политика
Террорист Сенцов дистанционно ставит пьесу в Киеве и напишет книгу о своём детстве, которую издадут на 5 языках, сообщает ФСИН. В соцсетях прозвали маневр Сенцова монетизацией голодовки.
Оправившись после 6 месяцев «голодовки» режиссёр-террорист Олег Сенцов занялся дистанционной постановкой пьесы в Киеве. Кроме того, украинский террорист планирует написать книгу и издать её на 5 языках, рассказал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Сообщается, что пьеса, которую ставит режиссёр-террорист, называется «Номера», и является сатирической антиутопией об отношениях между людьми. Премьера назначена на декабрь этого года, и должна пройти в столице Украины.
Помимо этого в планах Сенцова написать книгу о своём детстве, а затем издать её на 5 языках. При этом один из экземпляров будущего «бестселлера» террорист обещает подарить руководству тюрьмы, в которой сидит.
В соцсетях предполагают, что полугодовая «голодовка» Сенцова была ничем иным, как пиар-кампанией по раскрутке книги и пьесы. Со стороны режиссёра-террориста это очень удачный ход, так как до попадания в тюрьму, почти никто не знал, что Сенцов режиссёр, смеются в интернете. Придумали даже термин «монетизация голодовки».
«Олег Сенцов сейчас дистанционно руководит постановкой своей пьесы «Номера», премьера должна пройти в декабре в Киеве», - рассказал ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

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