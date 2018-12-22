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Монета Нацбанка Украины с изображением Севастополя стала предметом шуток в соцсетях - фото
22 декабря 2018, 00:24 • 90 • Политика
Нацбанк Украины выпустил монету с изображением Севастополя. Монета вышла в рамках серии "области Украины", что изрядно посмешило пользователей соцсетей.
Национальный банк Украины выпустил коллекционные монеты с изображением Севастополя. Данная монета входит в серию "области Украины". В соцсетях оценили задумку Киева и посоветовали ещё несколько "оригинальных решений".
Сообщается, что монета обладает достоинством в 5 гривен и будет введена в обращение с 26 декабря. На одной стороне изображён герб Украины и год чеканки. На другой стороне - символическое изображение Севастополя, пишет ФАН.
Напомним, что Нацбанк Украины в 2016 году уже выпускал монету в 5 гривен с Крымом. Правда, тогда на ней был изображён весь вышедший в 2014 году из состава страны полуостров. При этом Крым на монете будто уезжал на железнодорожных колёсах. Тогда в Незалежной многие восприняли это как изощрённую издёвку со стороны банкиров.
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