Монета Нацбанка Украины с изображением Севастополя стала предметом шуток в соцсетях - фото

Нацбанк Украины выпустил монету с изображением Севастополя. Монета вышла в рамках серии "области Украины", что изрядно посмешило пользователей соцсетей.

Национальный банк Украины выпустил коллекционные монеты с изображением Севастополя. Данная монета входит в серию "области Украины". В соцсетях оценили задумку Киева и посоветовали ещё несколько "оригинальных решений".

Сообщается, что монета обладает достоинством в 5 гривен и будет введена в обращение с 26 декабря. На одной стороне изображён герб Украины и год чеканки. На другой стороне - символическое изображение Севастополя, пишет ФАН.

"Ну всё, сейчас Крымчане всплакнули))))) от радости!)", - смеются пользователи Twitter. "Предлагаю им выпустить монету "области мозга" с изображением ничего. Пустоты. По своему образу и подобию", - комментируют новость в соцсетях.

Напомним, что Нацбанк Украины в 2016 году уже выпускал монету в 5 гривен с Крымом. Правда, тогда на ней был изображён весь вышедший в 2014 году из состава страны полуостров. При этом Крым на монете будто уезжал на железнодорожных колёсах. Тогда в Незалежной многие восприняли это как изощрённую издёвку со стороны банкиров.