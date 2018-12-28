Монархия – единственная форма правления, сохранившая идентичность русских – Малофеев

Монархия – это единственная форма правления, при которой Россия и русские смогли так долго существовать, за всё это время не потеряв свою идентичность, культуру и язык. На это указал глава общества "Двуглавый орел" Константин Малофеев в эфире программы "Идеократия".

Русские живут при демократии западного типа последние 27 лет, до этого прожили почти 70 лет при коммунистическом эксперименте, а до этого – почти тысячу лет как православная страна. И сегодня русские натужно пытаются сообразить что-то новое либо взять из своего неудавшегося эксперимента, вместо того чтобы вспомнить то, что было тысячу лет подряд, подчеркнул он.

При этом, оговорился он, не следует копировать ситуации 1916 или 1917 годов Российской Империи, которой она была на тот момент, потому что в ней были безусловные изъяны, иначе бы революции не случилось.

"Не случилось бы государственного переворота, измены и предательства высших чиновников и высших генералов во время войны. Конечно, у нас есть вопросы к тому, как это всё было организовано. Но монархия – это единственный способ управления, при котором Россия могла так долго существовать, за всё это время не потеряв свою идентичность, культуру и русский язык", - подчеркнул он.

В 90-е годы мы почти потеряли свою идентичность, и в 20-е годы мы почти потеряли свою идентичность. Однако затем советская власть, дальнейшая, 30-х, 40-х, особенно 50-х годов, 70-х, стала возвращать русскую культуру, напомнил Малофеев.

"Я бы обратил внимание на, например, кинематограф пропагандистский, советский, и 50-х. Сколько появилось русских сказок, русских мультфильмов. Вот чего совершенно не было в 30-е годы. Стало понятно, что только так можно управлять Россией. Все равно она стала двигаться в сторону русского национального государства. Но 90-е годы мы начали с жуткого либерального западнического эксперимента, стали фактически несамобытной колонией Запада и в материальном смысле, и в духовном", - отметил Малофеев.

Однако при правлении Путина Россия возвращается на свой исторический путь. "Так надо его уже пройти, вернуться к нему с точки зрения главной государственной формы. А ее наполнение вовсе не обязательно должно быть похоже на политику XIX века или XVIII веков. Она может быть совершенно другой. Какой другой – нам подсказывают современные монархи того же Персидского залива, у которых все хорошо. Настолько хорошо, что они друг с другом даже ссорятся из-за вопроса о том, кто из них лучше, а не потому, что у них народ плохо проживает. Какая из демократий находится в таком же положении, чтобы правители могли между собой из-за этого поссориться? Да они даже поссориться не успевают – их меняют. Кто вспомнит о том, кто такой Макрон, через два года? Поэтому мы должны использовать нашу тысячелетнюю историю, не исключая опыт советский и опыт современной России", - подчеркнул Малофеев.

"Мы – это русский народ. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем", - отметил он.

"Но, то что касается формы, – форма одна-единственная, которая дала возможность существовать нашему народу, состояться. Это тысячелетняя русская монархия. А вот каким будет уже устройство социальное, экономическое, политическое этой монархии – это вопрос XXI века, который предстоит решать в будущем", - заключил он.