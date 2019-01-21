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Монахи Святой горы Афон требуют от Афин референдума по сделке о названии Македонии

21 января 2019, 16:24  •  66 • В мире
В мощной демонстрации протеста против Преспанского соглашения, открывающего путь к поглощению НАТО и ЕС всех Балкан, состоявшейся накануне в Афинах, участвовали священники с иконами, которых вместе с женщинами и детьми травили слезоточивым газом
Автор:
Латышев Сергей
Православие неотделимо от Греции. Духовенство и народ, который, собственно, и сохранил свою идентичность, язык и культуру за века турецкого ига только благодаря православной вере, превращавшей в греков также многочисленных славян и албанцев, селившихся с византийских времён в Греции, были всегда едины.
Это в очередной раз продемонстрировала всколыхнувшая униженную и надломленную десятилетним жесточайшим финансово-экономическим кризисом Грецию сделка между левым богоборческим правительством Алексиса Ципраса и Скопье об изменении названия Македонии, открывающая путь к поглощению НАТО и ЕС всех Балкан.
Согласно воскресному опросу газеты «Элефтерос типос», около 70% греков выступают против Преспанского соглашения, которому рукоплещут в Вашингтоне и Брюсселе, других европейских столицах, но которое критикует Москва. Поэтому совершенно неудивительно, что среди участников почти 100-тысячной манифестации протеста в Афинах находились священники с иконами в руках, которых полиция травила газом на общих основаниях.
Священный Афон против богоборческих Афин
Перед этим Священный Кинот Афона, «правительство» самоуправляющейся монашеской республики, призвал парламент и правительство Греции провести референдум по Преспанскому соглашению, до того как оно поступит на ратификацию в парламент. Кинот, состоящий из представителей всех 20 афонских монастырей, назвал сделку со Скопье «игнорированием истории и правды» и потребовал «уважать волю греческого народа», делегировав также своих представителей для участия в афинской демонстрации.

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