«Момент в значительной степени упущен»: почему страны ЕС не могут выработать единую миграционную политику

С начала 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 40 тыс. мигрантов. Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ). Неконтролируемый наплыв беженцев стал одной из центральных тем в европейской политике. 19 июня её обсудили на встрече канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон. Стороны высказались за укрепление внешних границ Евросоюза. Однако единства по вопросу нелегальных переселенцев среди членов ЕС нет. Несколько государств Евросоюза, не дожидаясь директивы Брюсселя, пытаются решить эту проблему самостоятельно.

Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 40 тыс. Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

«40 073 мигранта и беженца прибыли по морю в Европу в 2018 году. Погибли и пропали без вести 857 человек», — говорится в сообщении МОМ.

По данным организации, за 2017 год в страны Старого Света по средиземноморскому маршруту прибыли более 171 тыс. человек, в 2016 году — 363,5 тыс. В 2015-м границы европейских государств пересекли более миллиона человек, при этом более 800 тыс. из них попали в ЕС через Эгейское или Средиземное моря.

Проблема неконтролируемых миграционных потоков стала одной из центральных в европейской политике. 19 июня эта тема обсуждалась на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Обе страны поддерживают планы по укреплению внешних границ, а также выступают за усиление агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), заявила по итогам переговоров Ангела Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

globallookpress.com

© Ina Fassbender

«Мы решительно настроены совместно противостоять нелегальной вторичной миграции», — отметила канцлер.

Меркель подчеркнула, что «стандарты для миграции» должны быть унифицированы таким образом, чтобы беженцы не могли выбирать страну ЕС, в которой они хотели бы получить вид на жительство.

Одним из ключевых вопрос миграции станет и на предстоящем саммите ЕС, который пройдёт 28—29 июня в Брюсселе. Однако 19 июня в эфире телеканала BFM министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что лидеры Франции, Германии, Испании, Италии ещё до саммита в Брюсселе должны провести экстренную встречу, посвящённую этой теме.

«Выработка общей концепции»

Старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова отметила в беседе с RT, что пути решения миграционного кризиса, о которых говорили на двусторонней встрече канцлер Германии и президент Франции, скорее всего, будут вынесены на обсуждение в ходе саммита Европейского союза.

«У Меркель сейчас две главные задачи, связанные с проблемой переселенцев. Первая — это заключение двусторонних соглашений с Грецией, Италией и Болгарией о высылке в эти государства тех мигрантов, которые там зарегистрировались, но потом прибыли в ФРГ. Вторая — выработка общей концепции противодействия нелегальной миграции в рамках Евросоюза. И одним из главных её моментов должна стать охрана внешних границ государств блока. Здесь её партнёром как раз и выступает Макрон», — пояснила эксперт.

По словам Тимошенковой, стороны в принципе согласны с необходимостью создания понятной и надёжной системы обеспечения безопасности внешних границ ЕС, однако в настоящий момент не проработаны многие её детали.

«Неясным осталось, какие страны и сколько человек предоставят для создания общего контингента по охране границ Европы, сколько денег для этого потребуется. Здесь необходимо решить многие частные вопросы», — отметила Тимошенкова.

Эксперт также подчеркнула, что ещё одной больной темой в рамках дискуссии о мерах против нелегальной миграции остаётся вопрос создания центров временного размещения переселенцев, в которых они будут находиться до решения вопроса о представлении им статуса, позволяющего проживать в ЕС.

«Есть несколько мнений о том, где эти центры должны располагаться. В стране, в которую прибывают мигранты? Или в том государстве, откуда они прибывают? Прочие детали создания этих учреждений ещё также не определены. По ним переговоры между членами ЕС будут идти весьма медленно», — пояснила Тимошенкова.

Ведущий научной сотрудник Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров также уверен, что Меркель и Макрон смогут выступить единым фронтом по общим пунктам ужесточения правил приёма мигрантов и беженцев в Европейском союзе.

«Меркель долгое время выступала за политику «открытых дверей». Однако это привело к жёсткой оппозиции по отношению к канцлеру ФРГ даже со стороны соратников по правящей коалиции. Под их давлением она вынуждена будет отступить и пойти на ужесточение миграционного законодательства. И здесь она найдёт понимание у Макрона и тех сил, которые он представляет. Тем более что во Франции недавно был принят закон об иммиграции, серьёзно упрощающий процедуру высылки людей, которым отказано в предоставлении убежища на французской территории. То есть руководство Франции также осознало необходимость принятия ограничений для мигрантов», — отметил эксперт.

Однако, по словам Фёдорова, и Германии, и Франции будет сложно принять эффективные меры против нелегальных мигрантов, которые уже сумели обосноваться в этих странах.

«Момент в значительной степени упущен. По самым приблизительным данным, сейчас на территории ФРГ насчитывается более 400 тысяч нелегалов, а в Пятой республике их более 300 тысяч. Их депортация будет стоить сотни тысяч евро», — уверен Фёдоров.

Эксперт также добавил, что у государств ЕС могут возникнуть проблемы с силовым ресурсом для задержания и депортации нелегальных переселенцев.

«Если говорить о принудительной высылке этих людей, то необходимо, чтобы их приняли в той стане, откуда они прибыли. А как это сделать, если речь, например, идёт о Ливии, где де-факто нет единого государства? Никто же не сможет взять и всех этих мигрантов выгрузить в Средиземном море, откуда они зачастую и прибывают. Так что даже депортация нелегальных мигрантов с учётом всех норм европейской толерантности и гуманизма остаётся крайне сложной задачей, которую быстро решить не удастся», — заключил специалист.

Внутренние противоречия

Неконтролируемый рост числа мигрантов в ЕС стал причиной конфликта внутри правящих кругов некоторых европейских стран. Так, на прошлой неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, ответственный за разработку новой концепции по миграционной политике, пропустил экспертную встречу по этому вопросу.

Политик является лидером партии «Христианский социальный союз» в Баварии (ХСС), которая входит в правительственную коалицию ФРГ вместе с партией «Христианский демократический союз» Ангелы Меркель. В СМИ появились сообщения, что план Зеехофера по мигрантам заключается в запрете въезда беженцам, не имеющим документов, а также тем, кто делает повторный запрос на предоставление убежища в ФРГ. При этом Меркель данное предложение не поддержала, что привело к резкому заявлению со стороны Зеехофера в адрес фрау канцлер.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует главу МВД ФРГ издание Die Welt.

Зеехофер фактически предъявил канцлеру ФРГ ультиматум, пообещав привести в исполнение указ об ужесточении миграционной политики в одностороннем порядке, если в ходе саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе не будет достигнут прогресс по данному вопросу. Меркель согласилась с необходимостью принятия дополнительных ограничений в отношении мигрантов, однако предостерегла от введения односторонних мер, которые могут усугубить положение других стран ЕС.

Заявление Зеехофера прозвучало через день после его встречи с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем, на которой австрийский лидер заявил о создании «оси желающих» ужесточить миграционные правила в ЕС. Выступая 13 июня в Берлине, канцлер альпийской республики подчеркнул, что его страна добилась взаимопонимания в этом вопросе с министрами внутренних дел ФРГ и Италии.

Надо отметить, что новое правительство Италии занимает жёсткую позицию по миграционной проблеме. Так, глава МВД Маттео Сальвини обещал выслать из страны 500 тыс. нелегалов.

О своей поддержке антимиграционной позиции Австрии и Италии заявили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Петер Пеллегрини. По мнению экспертов, к «антимигрантской» оси могут присоединиться и другие члены Вишеградской группы — Польша и Чехия.

Сделай сам

Пока лидеры ЕС пытаются договориться о стратегии и тактике решения миграционной проблемы, некоторые страны союза самостоятельно борются с наплывом переселенцев. Так, в марте 2017 года власти Венгрии объявили, что построят второй уровень стены на границе с Сербией для предотвращения проникновения мигрантов в республику. Длина стены составит 150 км, она будет оборудована не только колючей проволокой, но и датчиками движения, современными системами защиты и камерами.

Венгерская полиция задерживает нелегальных мигрантов

AFP

© CSABA SEGESVARI

В начале июня нынешнего года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны. По его словам, данные шаги связаны с тем, что руководство мечетей и имамы нарушили закон, требующий лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам.

10 июня власти Италии не дали причалить к своим берегам судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасённых нелегальных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей «циничными и безответственными». В ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что его страна «не будет принимать поучения». Через несколько дней глава итальянского МВД заявил, что Италия не будет больше разрешать заходить в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят мигрантов, спасённых в Средиземном море.

18 июня премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе пленарного заседания Комитета по делам Европы парламента ЕС призвал руководство Евросоюза ужесточить охрану внешних границ. В качестве эффективного примера борьбы с нелегальными переселенцами глава болгарского кабмина привёл опыт своей страны.

«Без лишних разговоров и без особых жалоб Болгария смогла создать надёжную систему охраны границы с Турцией. Теперь она оборудована необходимыми элементами заграждения, её патрулируют дополнительные силы полиции и пограничные корабли», — заявил болгарский премьер.

Премьр-министр Болгарии Бойко Борисов

kremlin.ru

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил в беседе с RT, что и в дальнейшем при решении проблем с мигрантами будет чётко прослеживаться тенденция на всё большую независимость от Брюсселя ряда стран ЕС.

«Напомню, что, когда было решено пропорционально распределять мигрантов по разным странам ЕС, с этим согласились не все. Данное решение проигнорировали Польша, страны Балтии и ряд других государств», — пояснил эксперт.

По его словам, у Брюсселя есть возможность некоторым образом оказать давление на тех членов ЕС, которые активно уклоняются от выполнения общеевропейских миграционных программ.

«Сейчас в ЕС определяется бюджет на 2020—2027 годы. И уже звучат призывы распределить в нём дотации с учётом того, как государства блока выполняли общие для ЕС принципы размещения мигрантов», — заявил Оленченко.

Поэтому, как полагает эксперт, государства Евросоюза постараются соблюдать основные принципы размещения переселенцев, принятые в ЕС.

«Однако каждая страна делать это будет в той мере, в какой это отвечает её интересам, каждая страна будет трактовать общие для ЕС правила в свою пользу и в соответствии с этим выстраивать собственную миграционную политику», — подытожил Оленченко.