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Момент, ставший переломным для США: Лавров рассказал, что изменило Америку навсегда
01 апреля 2021, 17:00 • 215 • Политика
Сергей Лавров рассказал о моменте, который изменил американцев. "Подозрительность, какая-то замкнутость, ощущается до сих пор", - отметил глава МИД России.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал теракт 11 сентября 2001 года переломным моментом в истории США, который навсегда изменил то, как живут американцы. По мнению российского министра, последствия этого ощущаются до сих пор.
Лавров рассказал, что был в тот день в Нью-Йорке, на Манхэттене, и лично ощущал тот запах от взрывов и пожаров. По его словам, сразу после теракта все телефоны выключились, и он не мог ни до кого дозвониться.
- отметил глава МИД России.
Он добавил, что эта самая подозрительность потом глубоко стала проникать в американское общество. С одной стороны, это привело к тому, что после 11 сентября в США не было ни одного крупного теракта, за исключением взрыва на Бостонском марафоне, о котором, между прочем, предупреждали российские спецслужбы. Но с другой стороны, эта подозрительность, какая-то замкнутость, ощущается в американцах до сих пор, подчеркнул Сергей Лавров.
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