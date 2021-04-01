Момент, ставший переломным для США: Лавров рассказал, что изменило Америку навсегда

Сергей Лавров рассказал о моменте, который изменил американцев. "Подозрительность, какая-то замкнутость, ощущается до сих пор", - отметил глава МИД России.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал теракт 11 сентября 2001 года переломным моментом в истории США, который навсегда изменил то, как живут американцы. По мнению российского министра, последствия этого ощущаются до сих пор.

Лавров рассказал, что был в тот день в Нью-Йорке, на Манхэттене, и лично ощущал тот запах от взрывов и пожаров. По его словам, сразу после теракта все телефоны выключились, и он не мог ни до кого дозвониться.

С тех пор свободный и живущий своей жизнью Нью-Йорк стал другим: город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо – нет ли рядом кого-то, кто может принести беду,

- отметил глава МИД России.

Он добавил, что эта самая подозрительность потом глубоко стала проникать в американское общество. С одной стороны, это привело к тому, что после 11 сентября в США не было ни одного крупного теракта, за исключением взрыва на Бостонском марафоне, о котором, между прочем, предупреждали российские спецслужбы. Но с другой стороны, эта подозрительность, какая-то замкнутость, ощущается в американцах до сих пор, подчеркнул Сергей Лавров.