Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови

В своём Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский отреагировал на видео, снятое коллегой - военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем. На кадрах видно, как "мирные" протестующие накидываются на группу силовиков, пытающихся сесть в микроавтобус.

Причём толпа активистов в разы превышает по численности омоновцев. Люди бьют машины силовиков, кто-то швыряет в один из микроавтобусов велосипед. Слышны аплодисменты и гогот. В конце силовикам всё-таки удаётся уехать.

"Наступил момент, когда нужно просить помощи? Толпа, ощутившая вкус "крови", уже неспособна отличить мирный протест от собственной агрессии и будет стремиться добиться цели даже ценой жертв", - прокомментировал кадры Сосновский.