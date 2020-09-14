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Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови

14 сентября 2020, 05:10  •  47 • Политика
Известный политолог и журналист Александр Сосновский опубликовал в своём Telegram-канале видео военкора "Комсомольской правды" Александра Коца. На кадрах толпа протестующих белорусов накидывается на гораздо меньшую по численности группу омоновцев. По словам Сосновского, наступил момент, когда Минску пора просить помощи, поскольку толпа уже "ощутила вкус крови".
В своём Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский отреагировал на видео, снятое коллегой - военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем. На кадрах видно, как "мирные" протестующие накидываются на группу силовиков, пытающихся сесть в микроавтобус.
Причём толпа активистов в разы превышает по численности омоновцев. Люди бьют машины силовиков, кто-то швыряет в один из микроавтобусов велосипед. Слышны аплодисменты и гогот. В конце силовикам всё-таки удаётся уехать.
"Наступил момент, когда нужно просить помощи? Толпа, ощутившая вкус "крови", уже неспособна отличить мирный протест от собственной агрессии и будет стремиться добиться цели даже ценой жертв", - прокомментировал кадры Сосновский.

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