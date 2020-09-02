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Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео

02 сентября 2020, 04:25  •  75 • В мире
Российские военные разогнали американские корабли у берегов Аляски. Иностранцы показали в Сети фрагмент радиопереговоров в момент разгона.
У берегов Аляски разогнали американские корабли. Как утверждает издание "Авиа.про", от иностранных моряков экстренно потребовали покинуть район проведения военных учений.
Момент предупреждения для иностранных судов запечатлели на видео.
"Предупреждение носило весьма жёсткий характер", - говорится в публикации.
При этом отмечается: несмотря на то что предупреждение распространялось на корабли в нейтральных водах, американские суда у берегов Аляски решили незамедлительно подчиниться.
Ранее сообщалось о крупных военных учениях возле Аляски с участием десятков кораблей и самолётов. Как отмечали в ВМФ, это крупнейшие маневры в этом районе с советских времён.
Командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что в учениях в Беринговом море, которые включали в себя многократные пуски ракет, было задействовано более 50 боевых кораблей и около 40 самолётов.

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