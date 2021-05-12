Момент истины. Трамп обвинил Байдена в уничтожении Израиля руками палестинцев

Экс-президент США Дональд Трамп возложил ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на демократическую администрацию Джо Байдена. Заигрывания с палестинцами сподвигли тех попытаться разговаривать с Израилем с позиции силы. На это указывает огромное количество выпущенных за последние дни по израильтянам ракет, большее, чем обычно, число жертв среди них и раздающиеся из сектора Газы ультимативные требования.

В заявлении Трампа, опубликованном на сайте комитета политических действий Save America, подчёркивается, что, когда он был президентом, «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на еврейское государство. Однако «при Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израилю приводят к новым атакам на наших союзников». Трамп потребовал в этой связи от Вашингтона добиться того, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные атаки», и «дать ясно понять, что США всегда будут решительно поддерживать право Израиля защищать себя».

Вот это размах!

Согласно пресс-службе израильской армии, с понедельника по территории страны палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены свыше тысячи ракет, около 200 из которых не пересекли границу и разорвались внутри самого палестинского анклава. По официальным данным, на утро 12 мая от этих ударов погибли пятеро израильтян – двое в городе Лоде, двое – в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Ранены свыше 200 человек. Данные цифры вполне коррелируют с числом потерь от израильских контрударов по Газе. Согласно данным Минздрава Газы, с 10 мая по настоящее время не менее 30 палестинцев в анклаве погибли и 203 получили ранения. И не все из них, судя по всему, являются гражданскими лицами.

Хотя подобные обострения случались и раньше, поражает количество пострадавших на израильской стороне. Это объясняется тем, что под прицелом усовершенствованных палестинских ракет оказалась не только южная, но и центральная часть Израиля, включая Иерусалим и Тель-Авив. Очевидно, что израильская система ПВО «Железный купол» не вполне удовлетворительно справляется со своими задачами – часть палестинских ракет её прорывает. В оказавшихся под ударами из Газы районах Израиля регулярно объявляется воздушная тревога, раздаются звуки сирены, люди прячутся в укрытия, некоторые в момент опасности просто ложатся на мостовые. Временно прекращал работу главный аэропорт Израиля «Бен Гурион». Ракеты из Газы поразили и вызвали пожар на трубопроводе между городами Эйлат и Ашкелон. В городе Холон неподалеку от Тель-Авива от попадания ракеты сгорел автобус без пассажиров. Начались волнения в израильских городах, где значительную часть населения составляют арабы – Лоде и Яффе около Тель-Авива и даже в Акко на севере Израиля. Яир Ревиво - мэр города Лод, где разнузданными толпами арабских подростков были подожжены синагоги, сожжено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов, заявил в телевыступлении о начале «гражданской войны», «потере контроля» над городом и потребовал для его восстановления у правительства армейские подразделения. В результате в Лоде ввели в среду чрезвычайное положение. Его обеспечивают оперативно переброшенные туда «батальоны пограничной полиции Израиля из Иудеи и Самарии».

Сколько продлится израильская сдержанность?

Израильская армия пока что демонстрирует сдержанность. Её военные подчёркивают, и низкое число гражданских потерь у палестинцев это подтверждает, что удары наносятся только по «значимым террористическим целям и террористам». Во многих случаях израильтяне заранее предупреждают, куда будут нанесены удары, чтобы дать мирным жителям время эвакуироваться. Объявлено, в частности, об уничтожении «ключевых фигур разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу. Во вторник днём в результате израильских воздушных ударов было разрушено 13-этажное здание «Бурдж-Ханади», где находились офисы управляющего Газой движения ХАМАС.

Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении расширить военную операцию в отгороженном от Израиля высокой стеной секторе Газа, с целью чего в армию было призвано пять тысяч резервистов. А премьер Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену», отметив, что нынешние ответные удары «это только начало». Палестинское начальство из Газы, со своей стороны, грозит евреям новыми карами, требует от израильских властей освободить арестованных за нарушение общественного порядка палестинцев, вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха в Восточном Иерусалиме. Фундаменталистское движение ХАМАС потребовало также от арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем, расторгнуть их…

О чём думают в Вашингтоне?

Что же мир слышит в эти дни из Вашингтона? Практически ничего, кроме беззубого блеяния – Израиль открыто поддержал лишь Пентагон. По словам его пресс-секретаря Джона Кирби, «атаки из Газы на Израиль неприемлемы, США поддерживают право Израиля на самооборону». А вот президент Байден многозначительно молчит, тогда как чиновники более низкого ранга делают абстрактные и миролюбивые заявления. Наша «любимица» Джен Псаки, например, заявила, что США стремятся, прежде всего, к деэскалации конфликта, и призвала стороны проявлять «сдержанность», подчеркнув, что «Иерусалим, город, имеющий такое значение для верующих во всём мире, должен быть местом сосуществования».

«Мы призываем к сдержанности и спокойствию, – сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. – Израиль имеет право на самозащиту и отвечать на ракетные обстрелы. Палестинцы тоже имеют право на безопасность – так же, как и израильтяне».

Иными словами, тот факт, что «ракетная война» была начата после длительной подготовки и под надуманным предлогом Газой против Израиля управляющие США демократы стараются публично не комментировать. То есть происходит именно то, чего так боится Трамп - что флирт американских демократов с палестинскими радикалами, которые понимают только твёрдость, потому что сами такие, выльется в большое кровопролитие на Ближнем Востоке. Если, конечно, именно это не является истинной целью Вашингтона. В Газе же, похоже, убеждены, что Нетаньяху при Байдене, а также из-за нежелания расстроить замирившиеся с Израилем благодаря твёрдости Трампа арабские страны, побоится жёстко реагировать на беспрецедентные и теперь уже реально опасные палестинские ракетные обстрелы израильской территории. В Газе, очевидно, рассчитывают, что это сойдёт палестинским радикалам с рук, после чего можно будет продолжать нажим дальше, пока Израиль не станет шёлковым.

Что имеем в сухом остатке?

Таким образом, речь идёт сейчас о много большем, чем об обычных, приуроченных к завершению Рамадана и Дню Иерусалима массовых беспорядках и очередном всплеске ракетных обстрелов из Газы – о подходе к арабо-израильскому конфликту на годы вперёд.

Многое изменится, если Нетаньяху «прогнётся», а Вашингтон закроет глаза на проделки ХАМАС. То, что в исторической перспективе никакого Израиля на Ближнем Востоке не будет, а израильские евреи повторят судьбу родезийских и южноафриканских белых, это понятно: взаимная ненависть и застарелые обиды не позволят евреям и арабам мирно и уважительно уживаться друг с другом в скором на насилие регионе, где земли для всех не хватает. Но если возобладает нынешний тренд, это случится намного раньше, чем позже. В мире, который и сам конечен, сроки имеют большое значение.