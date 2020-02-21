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Момент истины: как поляки относятся к их освобождению Красной армией

21 февраля 2020, 12:39  •  98 • Аналитика
© РИА Новости / Виталий Савельев
Факты свидетельствуют, что в феврале 1945 года 1-й Белорусский фронт и 1-й армия Войска Польского освободили Польшу от оккупантов. По заказу Sputnik News старейшая во Франции компания, занимающаяся опросами общественного мнения, IFop спросила у жителей Польши, испытывают ли они благодарность к Красной армии за изгнание совместно с польскими войсками захватчиков с их земли.
В исследовании участвовали 1 000 респондентов разного пола, возраста, места жительства и уровня образования. Иными словами, выборка была репрезентативной. А результаты – неожиданными. 65% опрошенных ответили "да", они благодарны советским бойцам за их подвиг при освобождении Польши. 27% ответили отрицательно, а 8% можно отнести к неопределившимся.
Важная деталь: чем старше респонденты, тем чаще они испытывают чувство благодарности. При этом, чем более полное у них образование, тем реже встречается позитив по отношению к Москве. Самый высокий процент благодарных оказался у представителей умеренных левых партий (75%).
По большому счету, тут ничего аномального нет. В Польше давно сформировались система образования и идеологическая константа, одним из ключевых тезисов которой стала ненависть к России во всех ее ипостасях и на всех исторических этапах. Собственно, уже несколько поколений польской политической элиты именно так и выстраивают свою идентичность и добиваются на этом пути немалых успехов. А государственная пропаганда жестко держит в своих "клешнях" новые поколения, которые просто не в состоянии получить объективную информацию, если специально не интересоваться историей. Более того, им агрессивно навязывается мысль о совместной ответственности Москвы и Берлина в развязывании Второй мировой войны. Между Сталиным и Гитлером ставится знак равенства. А вот роль самой Варшавы, к примеру, еще в довоенном разделе Чехословакии или в преследовании на территории Польши евреев и силезских немцев уже во время войны старательно игнорируется.
И такой специфический подход дает свои плоды, тем более когда "идеи" о коллективной виновности Германии и СССР периодически звучат от представителей высшего руководства страны и прикормленного им так называемого экспертного сообщества.
И, тем не менее, даже при подобных условиях две трети поляков благодарны Красной армии. А значит, у исторической правды есть огромные шансы не быть "затертой" сомнительными и откровенно фальшивыми теориями. И кстати. Несмотря на регулярные антироссийские и антисоветские выходки польских "активистов", другие граждане этой страны ухаживают за могилами советских солдат и памятниками их подвигу. Но они предпочитают не кричать об этом на каждом углу.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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