Моляков получил думский мандат врио главы Чувашии

Депутат Государственного совета Чувашской Республики Игорь Моляков получил вакантный мандат депутата Госдумы, который освободился после назначения Олега Николаева врио главы Чувашии.

Данное решение было принято Центральной избирательной комиссией России.

«Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого «Справедливой Россией», Молякову Игорю Юрьевичу», — приводит слова постановления ЦИК ТАСС в среду, 5 февраля.

30 января стало известно, что выборы главы Чувашии после увольнения президентом России Владимиром Путиным Михаила Игнатьева с этого поста состоятся 13 сентября.

За день до этого Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Пост главы Чувашии, в качестве временно исполняющего обязанности, занял депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Также Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».

В январе Игнатьев оказался участником сразу нескольких скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным Игнатьевым на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Позже чиновник извинился за свои слова и объяснил, что имел в виду людей, называющих себя представителями СМИ, из других регионов.

24 января появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись. Несмотря на заверения регионального МЧС, что инцидент является не более чем дружеской шуткой, глава ведомства Евгений Зиничев поведение Игнатьева раскритиковал.