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Молохов: Под угрозой похищения может оказаться любой, поддержавший русский Крым

13 сентября 2021, 12:00  •  146 • Политика
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов посчитал задержание Александра Франчетти в пражском аэропорту опасным прецедентом. Он обратил внимание на то, что угроза похищения есть у любого, кто ранее в соцсетях поддержал русский Крым.
Напомним, ранее стало известно о том, что в пражском аэропорту на основании ордера Украины задержали Александра Франчетти. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов уточнил, что задержание произошло перед вылетом участника "крымской весны" в Россию.
Молохов связывает задержание Франчетти "с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе" после прошедшего в Киеве саммита "Крымской платформы". Случившееся же, по мнению политика, - "опаснейший прецедент", который требует "решительной реакции" от властей России.
В частности, под угрозой быть подобным образом похищенным за границей во время отдыха может оказаться любой, кто поддержал русский Крым и возвращение полуострова в состав России.
Молохов полагает, что теперь нет никакой гарантии, что за это "вас не похитят на отдыхе за границей". Если ранее, как уточняет политик, "подобные бесстыдные действия" в отношении граждан России могли позволить себе лишь американцы, "то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты", - цитирует слова Молохова РИА Новости.

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