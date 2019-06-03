Молодёжь Украины не знает причин войны в Донбассе, которая полыхает в стране уже 5 лет - данные опроса

Треть молодёжи Украине не знает, почему и ради чего началась война в Донбассе. Об этом говорят данные последних опросов, заявил представитель организации "Детектор медиа" Александр Кантур в интервью украинскому изданию "Укринформ".

Он отметил, что украинская молодёжь - это одна из сильнейших социальных групп на Украине. При этом она крайне уязвима для влияния из-за "несформированного мировоззрения".

"Именно поэтому треть молодых украинцев не знают, как началась война на востоке нашей страны", - подчеркнул Александр Кантур.

В сложившейся ситуации по традиции была обвинена "российская пропаганда", которая воздействует на неокрепшие умы молодых украинцев.

Напомним, что гражданская война в Донбассе началась в 2014 году с отказа населения восточных регионов страны признать итоги государственного переворота в Киеве, названного "Евромайданом". В ответ на это занявший кресло президента страны Александр Турчинов отдал приказ о начале военной карательной операции, которую он назвал "антитеррористической". Кровопролитный конфликт продолжает уже 5 лет, и конца ему пока не видно.