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Молодёжь Украины не знает причин войны в Донбассе, которая полыхает в стране уже 5 лет - данные опроса
03 июня 2019, 19:24 • 61 • Политика
На Украине треть молодёжи не знает, как началась война в Донбассе, говорят данные опросов населения. Украинские социологи винят во всём "российскую пропаганду".
Треть молодёжи Украине не знает, почему и ради чего началась война в Донбассе. Об этом говорят данные последних опросов, заявил представитель организации "Детектор медиа" Александр Кантур в интервью украинскому изданию "Укринформ".
Он отметил, что украинская молодёжь - это одна из сильнейших социальных групп на Украине. При этом она крайне уязвима для влияния из-за "несформированного мировоззрения".
В сложившейся ситуации по традиции была обвинена "российская пропаганда", которая воздействует на неокрепшие умы молодых украинцев.
Напомним, что гражданская война в Донбассе началась в 2014 году с отказа населения восточных регионов страны признать итоги государственного переворота в Киеве, названного "Евромайданом". В ответ на это занявший кресло президента страны Александр Турчинов отдал приказ о начале военной карательной операции, которую он назвал "антитеррористической". Кровопролитный конфликт продолжает уже 5 лет, и конца ему пока не видно.
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