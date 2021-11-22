Молодёжь ругают, молодёжь наказывают. Почему её не хотят понять?

Найдите в Сети видео, снятые молодыми людьми, и посмотрите их без звука. В большинстве случаев вы вряд ли догадаетесь, в какой стране проходила съёмка. Все одинаково одеты, подстрижены, татуированы. Впрочем, даже если включить звук, вы услышите одни и те же мелодии. В России, в Европе, в Азии, в США у молодёжи одни и те же идолы. Есть, конечно, и местные звёздочки, но все они и внешне, и по манерам поведения и исполнения являются более или менее успешной калькой со звёзд мировых. Глобализм!

Глобальная информационная деревня, предсказанная 50 лет назад, отстроилась. И вот уже мозги распахнуты для вливаний, а молодёжь поставлена на иглу потребительства, с которой трудно соскочить. Ведь для этого нужно научиться анализировать. А не дают. Научно доказано, что, перестав читать, человек утрачивает способность думать. Читает же молодёжь всё меньше. Не случайно так популярен Twitter, где всё сообщение надо вместить в 280 знаков. Когда человек живёт впечатлениями, ощущениями, ему легче впарить всё, что угодно. От кислотной музыки до однополой любви. А об удовлетворении жизненных потребностей вообще разговора нет. Куда ты денешься без новой модели телефона или новой модели наушников.

Константин Поживилко, аналитик

При всей внешней неотличимости молодых друг от друга внутренне они крайне эгоистичны и индивидуальны. Особенно на Западе. Урвать от жизни всё и сейчас! Окружающие рассматриваются лишь как источник материальных или эмоциональных благ для себя. Наиболее отчётливо это проявляется в некогда самой сакральной сфере – сексуальной. По существу, сбылось предсказание из романа Хаксли «О дивный новый мир», где вместо устаревших понятий любви и привязанности появился термин «взаимопользование». Возникла необходимость совокупления – нашёл в интернете объект с аналогичной потребностью, и готово. Взаимопользнулись – и разбежались. Понравилось – ещё встретились, пожили вместе. Там, возможно, ребёнка родили, с необязательной регистрацией брака. Это изначально сделка: от тебя жду этого, а взамен дам это. Да – да, нет – нет.

Понятно, что и отношения производственные, дружеские, соседские стали прагматичны. Отсюда и одиночество в Сети, и армии алчных психотерапевтов, и каждый второй на антидепрессантах, и изобретение от пресыщенности новых полов, немыслимых правил поведения.

Русский размер

Для российской молодёжи этот скачок из будущего оказался куда более травматичным. Для неё, как говорил товарищ Гамлет, «распалась связь времён». Рухнула одна система со всеми её ценностями, а взамен пришла совершенно дикая, где вместо космонавта и чемпиона идеалами стали бандит и проститутка. При этом, несмотря на все усилия пропаганды по продвижению пещерного индивидуализма, у поколения, формировавшегося в 90-е, имелась своеобразная «подушка безопасности». Мы уже не были ни октябрятами, ни пионерами, но нас учили и воспитывали советские педагоги. Мы читали книги, а не смотрели в экраны смартфонов, которых тогда просто не было. Наш класс был дружным коллективом. С некоторыми одноклассниками дружу до сих пор, хотя в старших классах учился за рубежом. После уроков мы могли закатиться в гости к товарищам по приглашению одной из мам. Совершенно невозможная вещь в той же Канаде. Во-первых, школа там многоступенчатая, и на каждой ступени ты попадаешь в новый состав. Во-вторых, никому из взрослых в голову не придёт позвать к себе на обед приятелей сына. А мы вместе с родителями слушали «ДДТ», хохотали над фильмом «Ширли-Мырли», вместе ходили в смешанные группы здоровья, гоняли во дворе в футбол, с удовольствием семьями ездили на отдых, нам не успели внушить межнациональную рознь.

Резкое размежевание случилось позже. Родители бились за материальное выживание. Государству тоже было не до детей. Учитель стал презираемой профессией. Массово исчезали кружки и секции, где можно было проявить себя и определиться, кто ты. Вместо этого появился новый Великий Учитель – интернет. Для драгдилеров, националистов, педофилов, сатанистов и прочей погани предоставленная самой себе молодёжь стала лёгкой добычей. С Запада текло не позитивное, а всё самое плохое. Стремительно менялись моды, стили и темп жизни. Никогда ещё отцы и дети не оказывались так далеко друг от друга.

Сегодня молодёжь в Краснодаре ментально значительно ближе к сверстникам в Торонто, чем к своим землякам из 90-х. Меркантильны, эгоистичны, живут одним днём наслаждений. Но это неизбежная адаптация к новой экономической реальности. С другой стороны, проститутка и бандит перестали быть идеалами – рынок научил профессионально работать

Сегодня молодёжь в Краснодаре ментально значительно ближе к сверстникам в Торонто, чем к своим землякам из 90-х. Меркантильны, эгоистичны, живут одним днём наслаждений. Но это неизбежная адаптация к новой экономической реальности. С другой стороны, проститутка и бандит перестали быть идеалами – рынок научил профессионально работать. По уровню сервиса сфера обслуживания в России может дать фору Европе и Америке даже в провинциальных городах. Не оскудела российская земля и талантами. На канале «Культура» можно увидеть настоящих вундеркиндов и самородков, начиная чуть ли не с ясельного возраста. Не растеряли молодые любовь к Родине и неприязнь к однополому сексу. Поэтому бурчание отцов о не той молодёжи надо прекратить или адресовать его самим себе. Что воспитали – то и имеете.

Антимолодёжная политика

«Кто не был молод – тот не был глуп». Эта истина за тысячелетия так и не была опровергнута. Понятно, что недостаток жизненного опыта формирует упрощённый взгляд на мир. К тому же мир этот и впрямь абсурден и несправедлив. Зачем люди уничтожают друг друга в войнах, а природу – хищническим потреблением? Почему одни умирают с голоду, а другие утопают в роскоши? Ответы напрашиваются сами собой. Из-за аморальности тех, кто правит этим миром. Давайте прогнём его под себя, и он станет прекрасным и гармоничным. Отсюда неизбежный протест, порой насильственный. Но молодость быстро проходит, и вот уже бунтари из революционного 1968 года руководят Францией и Германией, а неформалы времён перестройки – Россией. И изменить мир к лучшему оказывается намного труднее, чем виделось.

Право на глупость и неприятие существующего мира – естественное право молодости. Обязанность мудрости – направить энергию молодых в созидательное русло, сочувственно и снисходительно понять её. К сожалению, старость не всегда сопровождается мудростью. В том числе и в наших палестинах. В СССР по-настоящему карьерный лифт существовал только один – с табличкой «комсомол». Но далеко не все хотели им пользоваться, и желающих он вмещал далеко не всех. В итоге организация умерла. Её попытались возродить под другим брендом, в других условиях и при плотной опеке. Но даже зомби не получился. Покойник оказался гораздо живее «Наших» и прочих подобных организаций.

В неудаче обвинили не себя, а молодёжь. Она вызывала всё большее раздражение, а потом и отторжение. Если на выборах в Госдуму пять лет назад пытались привлечь к агитации кумиров молодых, то на последних – уже нет. Вместо диалога молодёжь решили загнать в рамки: не там лайк поставил, не на том фоне сфоткался. Проблемы с силовиками появились у рэперов. Кабинет следователя и судебный аквариум стали единственными площадками для общения поколений.

Сегодня депутаты Госдумы предлагают увеличить финансирование молодёжной политики. А что, разве она вообще есть? Вам известны интересы молодых? Они уполномочили вас их представлять? Послушайте их для начала. Верните её доверие, отменив дурацкие ограничения. Налаживайте мостики через авторитетных у молодёжи людей. Поддержите волонтёрские инициативы, а не подминайте их под себя, создавая мертворождённые, но подконтрольные.

А слово «политика» пора заменить словом «социализация». Вспомнить советский опыт, кстати, взятый на вооружение за рубежом. В Израиле государство с трёх лет берёт на себя ответственность за воспитание детей. Школьники ходят в походы, собирают мусор, встречаются в домах друг у друга вместе с родителями. Уроки проводят инженеры, айтишники, ветераны. В армии есть подразделение, солдаты которого проходят службу в качестве вожатых в интернатах. Они на год-другой старше школьников, потому отношения доверительные. Карательные меры, пародия на ювенальную юстицию и ЕГЭ не заменят подлинной заботы о молодёжи. То есть – о будущем страны.