«Молодым везде у нас дорога»: размышления о трудовом пути современной молодёжи • 85 • Аналитика

«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Именно эти строчки из старого советского фильма известны, наверное, каждому. В детстве, «одурманенные» советской пропагандой, мы воспринимали эти строки как само собой разумеющийся факт. Любой школьник знал, что дальнейшая судьба во многом в его руках.



Будешь хорошо учиться — после школы прямой путь в институт, или, если не получится поступить с первого раза, — в техникум. Дальше работа по специальности где-то на просторах СССР. А те, кто в школьных науках не силен, шли в ПТУ осваивать рабочие профессии.







Причём получали выпускники ПТУ раза в полтора-два больше, чем институтские. Государство компенсировало деньгами отсутствие перспектив карьерного роста. Да и уважением в обществе хорошие рабочие пользовались не меньшим, чем инженеры. Так что не врала советская песня. «Дорога» была.



Нет молодежи — нет проблемы

СМИ достаточно много времени обсуждают проблему «старикам везде у нас почет…» Пенсионная реформа, о необходимости которой так много говорили наши чиновники, сделана примерно так же, как операция по удалению миндалин врачом-проктологом. Результат достигнут, правда, у пациента больше горло не болит, но возникли проблем с другим местом.



Но я решил «сделать операцию» классически. Узнать, как дела у нас с «молодым везде у нас дорога». А кто знает этот вопрос лучше бывшего министра труда (который, судя по «втыкам» от президента, успешно справился с поставленной задачей на этом посту), а ныне председателя Пенсионного фонда России Максима Топилина.



26 декабря бывший министр рассказал на канале «Россия 24» об итогах своей работы. Пару цитат, касающихся молодежи, я приведу:



«Ситуация лучше, чем обычно, потому что все-таки сейчас то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное. Поэтому сейчас уровень безработицы 4,5-4,7%. Мы рассчитываем, что в следующем году он таким и сохранится».

«Наша задача заключается в том, чтобы правильно поработать с работодателями — как мы можем ускорить процесс внедрения профессиональных стандартов, новых требований к профессиям. Что касается уровня безработицы, я не вижу никаких рисков и опасений».

Нет молодых — нет молодежной безработицы. Или я неправильно понял эти слова?



Проблема занятости среди молодежи должна быть приоритетной

«Ветераны», я так корректно назову наше поколение 50+, прекрасно понимают, что сегодня ставку государство должно делать именно на молодежь. Увы, но жизнь жестоко делит человечество на сильных, но без необходимого опыта, и слабых, но мудрых.



Понятно, что сегодня, в условиях, когда продолжительность жизни немного выросла, а вот качество оставляет желать лучшего, именно на молодых легла основная социальная нагрузка. Красивый рапорт правительства о продолжительности жизни на самом деле не что иное, как победа наших медиков и фармацевтов.



Итак, мы буквально при каждом удобном случае рассказываем себе о проблемах «демографических ям», связанных с потерями в ВОВ. Но в то же время радуемся, что молодежная безработица не увеличится в ближайшие годы. Заметьте, радуемся не тому, что увеличилось число рабочих мест для молодых, а просто тому, что кандидатов на существующие места будет меньше.



Молодежи нет, но каждый пятый — официально зарегистрированный безработный молодой человек. Именно официально зарегистрированный. Но мы прекрасно понимаем, что цифру можно увеличить в разы. Официально стать безработным — достаточно муторное занятие.



Что в итоге? Отсутствие денег, бездействие, безуспешные поиски достойной работы для молодого человека, в большинстве случаев ситуация патовая. У него возникает чувство собственной ненужности, социального отторжения. Несправедливости в конечном итоге. Что дальше? Дальше озлобленность, маргинализация человека.



Будущего без настоящего не бывает

Думаю, понятно, что современный рынок труда в России не просто не обеспечивает полного и эффективного использования рабочей силы молодежи, но и толкает юношей и девушек к не совсем законному добыванию денег. Я ещё одну официальную цифру приведу. В службе занятости зарегистрировано 0,9% активного трудового населения. А вакансий там же для 1,5%. Почти по две вакансии на одного безработного. Интересная статистика.







Никогда не задумывались, почему так получилось? Работы, судя по количеству гастарбайтеров, море, а работать негде. Бред? Возможно, и бред. Только я бы для официоза предложил другую версию. «Наша молодежь не хочет работать». Хорошая фраза. Главное, ответственность с больной головы на здоровую сразу перекладывается. Правительство хорошее, а вот народ (в данном случае молодежь) — плохой.



Я попробую разобраться в причинах нежелания, точнее, невозможности устроиться, работать у современных юношей и девушек. Главное, как мне кажется, молодежь уже не «советская». Они не хотят работать «в долг». Не хотят получать «сколько дадут». В отличие от нас, советских по сути. Молодые не хотят идти на работу, которая низко оплачивается.



Я просматривал сайты поиска работы. Знаете, без «волосатой руки» молодой человек с высшим образованием, но без опыта работы (интересно, откуда он должен появиться у бывшего студента), высокооплачиваемую работу не найдет. Будут стандартные ответы вроде «Нас ваша кандидатура устраивает, ждите звонка», которого не будет никогда.



Другая причина кроется в сокращении количества рабочих мест. Простая «цифирь». Увеличение численности безработных привело к увеличению численности безработных среди молодежи. Отсюда вытекает следующая причина. При наличии вакансии кого выберет работодатель, человека, имеющего опыт, или выпускника вуза? Второй вариант в большинстве случаев — это что-то из области фантастики.



Идем дальше. Большинство тех, кто сейчас руководит коллективами, почти в любой области, думаю, согласятся с тем, что в подавляющем большинстве случаев молодой специалист сегодня редко соответствует уровню и качеству профессиональной подготовки, которое подразумевает наличие его диплома об образовании. Сегодня хорошо, если инженер будет по подготовке соответствовать технику советских времен.



Есть и очевидная недоработка государства. Я не знаю точных цифр, поэтому напишу так, по своему мнению. Мы сегодня, по моему мнению, можем гордиться самыми образованными продавцами, рабочими, охранниками и прочим рабочим людом. Через одного в графе образование стоит «высшее». А почему?



Да просто в нашем «оркестре» все играют то, что хотят. Главное-то не интересы государства, а рапорт о хорошей работе подведомственной организации. Вот и рапортуют ответственные за подготовку специалистов о количестве поступивших и выпущенных этих самых специалистов. А специалисты из службы занятости рапортуют об отсутствии подготовленных кадров для рынка труда. Вузы готовят, прекрасно это осознавая, кадры для службы занятости, а не для производства.



И последнее. Для молодого человека важна не только заработная плата, но и перспектива роста. Вполне здоровое желание расти по служебной лестнице. Однако в большинстве компаний такой перспективы просто нет. Такие возможности предоставляют только крупные компании. Потому и конкурс туда огромный. На любую должность.



Что нужно срочно делать

Меня часто упрекают в том, что я не даю конкретных предложений по исправлению ситуации. Сознаюсь, делаю это умышленно, чтобы дать возможность высказаться всем. Среди наших читателей есть люди, которые гораздо лучше меня разбираются в поставленном в материале вопросе. Но сегодня я нарушу свой же принцип. Просто потому, что ничего революционного придумывать не надо. Надо просто вспомнить. Отвлекающий пинок



Итак, прежде всего необходимо квотировать рабочие места для молодежи. Прежде всего для выпускников учебных заведений и для тех, кто возвращается после службы в армии. Грубо говоря, необходимо вернуть те самые три-пять лет отработки после вуза. После того как специалист отработает в компании эти три года, руководство уже будет знать, что это за специалист.



Дальше — проще. Это уже делается. Я о заботе о молодой семье. Льготное кредитование, выплаты за рождение детей, региональные льготы тем, кто замещает вакансии в непопулярных регионах.



Немаловажно и ориентирование учебных заведений на местное производство, местную медицину, местное образование. Студент должен знать с первого курса место своей будущей работы и её специфику. Средние специальные учебные заведения и учреждения специального образования вообще должны быть на базе предприятий. Вся проблема в том, что большинство предприятий — частные. И их ещё попробуй "мотивируй" на шефство над колледжем или техникумом.



Это лишь часть того, что необходимо сделать «вчера». Предложений может быть множество. Людей, неравнодушных к судьбам молодежи, у нас достаточно. И не надо думать, что один голос — это ничто. Это много. Но только тогда, когда голос звучит, а не превращается в шепот на кухне. «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Именно эти строчки из старого советского фильма известны, наверное, каждому. В детстве, «одурманенные» советской пропагандой, мы воспринимали эти строки как само собой разумеющийся факт. Любой школьник знал, что дальнейшая судьба во многом в его руках.Будешь хорошо учиться — после школы прямой путь в институт, или, если не получится поступить с первого раза, — в техникум. Дальше работа по специальности где-то на просторах СССР. А те, кто в школьных науках не силен, шли в ПТУ осваивать рабочие профессии.Причём получали выпускники ПТУ раза в полтора-два больше, чем институтские. Государство компенсировало деньгами отсутствие перспектив карьерного роста. Да и уважением в обществе хорошие рабочие пользовались не меньшим, чем инженеры. Так что не врала советская песня. «Дорога» была.СМИ достаточно много времени обсуждают проблему «старикам везде у нас почет…» Пенсионная реформа, о необходимости которой так много говорили наши чиновники, сделана примерно так же, как операция по удалению миндалин врачом-проктологом. Результат достигнут, правда, у пациента больше горло не болит, но возникли проблем с другим местом.Но я решил «сделать операцию» классически. Узнать, как дела у нас с «молодым везде у нас дорога». А кто знает этот вопрос лучше бывшего министра труда (который, судя по «втыкам» от президента, успешно справился с поставленной задачей на этом посту), а ныне председателя Пенсионного фонда России Максима Топилина.26 декабря бывший министр рассказал на канале «Россия 24» об итогах своей работы. Пару цитат, касающихся молодежи, я приведу:Нет молодых — нет молодежной безработицы. Или я неправильно понял эти слова?«Ветераны», я так корректно назову наше поколение 50+, прекрасно понимают, что сегодня ставку государство должно делать именно на молодежь. Увы, но жизнь жестоко делит человечество на сильных, но без необходимого опыта, и слабых, но мудрых.Понятно, что сегодня, в условиях, когда продолжительность жизни немного выросла, а вот качество оставляет желать лучшего, именно на молодых легла основная социальная нагрузка. Красивый рапорт правительства о продолжительности жизни на самом деле не что иное, как победа наших медиков и фармацевтов.Итак, мы буквально при каждом удобном случае рассказываем себе о проблемах «демографических ям», связанных с потерями в ВОВ. Но в то же время радуемся, что молодежная безработица не увеличится в ближайшие годы. Заметьте, радуемся не тому, что увеличилось число рабочих мест для молодых, а просто тому, что кандидатов на существующие места будет меньше.Молодежи нет, но каждый пятый — официально зарегистрированный безработный молодой человек. Именно официально зарегистрированный. Но мы прекрасно понимаем, что цифру можно увеличить в разы. Официально стать безработным — достаточно муторное занятие.Что в итоге? Отсутствие денег, бездействие, безуспешные поиски достойной работы для молодого человека, в большинстве случаев ситуация патовая. У него возникает чувство собственной ненужности, социального отторжения. Несправедливости в конечном итоге. Что дальше? Дальше озлобленность, маргинализация человека.Думаю, понятно, что современный рынок труда в России не просто не обеспечивает полного и эффективного использования рабочей силы молодежи, но и толкает юношей и девушек к не совсем законному добыванию денег. Я ещё одну официальную цифру приведу. В службе занятости зарегистрировано 0,9% активного трудового населения. А вакансий там же для 1,5%. Почти по две вакансии на одного безработного. Интересная статистика.Никогда не задумывались, почему так получилось? Работы, судя по количеству гастарбайтеров, море, а работать негде. Бред? Возможно, и бред. Только я бы для официоза предложил другую версию. «Наша молодежь не хочет работать». Хорошая фраза. Главное, ответственность с больной головы на здоровую сразу перекладывается. Правительство хорошее, а вот народ (в данном случае молодежь) — плохой.Я попробую разобраться в причинах нежелания, точнее, невозможности устроиться, работать у современных юношей и девушек. Главное, как мне кажется, молодежь уже не «советская». Они не хотят работать «в долг». Не хотят получать «сколько дадут». В отличие от нас, советских по сути. Молодые не хотят идти на работу, которая низко оплачивается.Я просматривал сайты поиска работы. Знаете, без «волосатой руки» молодой человек с высшим образованием, но без опыта работы (интересно, откуда он должен появиться у бывшего студента), высокооплачиваемую работу не найдет. Будут стандартные ответы вроде «Нас ваша кандидатура устраивает, ждите звонка», которого не будет никогда.Другая причина кроется в сокращении количества рабочих мест. Простая «цифирь». Увеличение численности безработных привело к увеличению численности безработных среди молодежи. Отсюда вытекает следующая причина. При наличии вакансии кого выберет работодатель, человека, имеющего опыт, или выпускника вуза? Второй вариант в большинстве случаев — это что-то из области фантастики.Идем дальше. Большинство тех, кто сейчас руководит коллективами, почти в любой области, думаю, согласятся с тем, что в подавляющем большинстве случаев молодой специалист сегодня редко соответствует уровню и качеству профессиональной подготовки, которое подразумевает наличие его диплома об образовании. Сегодня хорошо, если инженер будет по подготовке соответствовать технику советских времен.Есть и очевидная недоработка государства. Я не знаю точных цифр, поэтому напишу так, по своему мнению. Мы сегодня, по моему мнению, можем гордиться самыми образованными продавцами, рабочими, охранниками и прочим рабочим людом. Через одного в графе образование стоит «высшее». А почему?Да просто в нашем «оркестре» все играют то, что хотят. Главное-то не интересы государства, а рапорт о хорошей работе подведомственной организации. Вот и рапортуют ответственные за подготовку специалистов о количестве поступивших и выпущенных этих самых специалистов. А специалисты из службы занятости рапортуют об отсутствии подготовленных кадров для рынка труда. Вузы готовят, прекрасно это осознавая, кадры для службы занятости, а не для производства.И последнее. Для молодого человека важна не только заработная плата, но и перспектива роста. Вполне здоровое желание расти по служебной лестнице. Однако в большинстве компаний такой перспективы просто нет. Такие возможности предоставляют только крупные компании. Потому и конкурс туда огромный. На любую должность.Меня часто упрекают в том, что я не даю конкретных предложений по исправлению ситуации. Сознаюсь, делаю это умышленно, чтобы дать возможность высказаться всем. Среди наших читателей есть люди, которые гораздо лучше меня разбираются в поставленном в материале вопросе. Но сегодня я нарушу свой же принцип. Просто потому, что ничего революционного придумывать не надо. Надо просто вспомнить.Итак, прежде всего необходимо квотировать рабочие места для молодежи. Прежде всего для выпускников учебных заведений и для тех, кто возвращается после службы в армии. Грубо говоря, необходимо вернуть те самые три-пять лет отработки после вуза. После того как специалист отработает в компании эти три года, руководство уже будет знать, что это за специалист.Дальше — проще. Это уже делается. Я о заботе о молодой семье. Льготное кредитование, выплаты за рождение детей, региональные льготы тем, кто замещает вакансии в непопулярных регионах.Немаловажно и ориентирование учебных заведений на местное производство, местную медицину, местное образование. Студент должен знать с первого курса место своей будущей работы и её специфику. Средние специальные учебные заведения и учреждения специального образования вообще должны быть на базе предприятий. Вся проблема в том, что большинство предприятий — частные. И их ещё попробуй "мотивируй" на шефство над колледжем или техникумом.Это лишь часть того, что необходимо сделать «вчера». Предложений может быть множество. Людей, неравнодушных к судьбам молодежи, у нас достаточно. И не надо думать, что один голос — это ничто. Это много. Но только тогда, когда голос звучит, а не превращается в шепот на кухне. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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