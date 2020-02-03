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«Молодым везде у нас дорога»: размышления о трудовом пути современной молодёжи
03 февраля 2020, 15:09 • 85 • Аналитика
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Именно эти строчки из старого советского фильма известны, наверное, каждому. В детстве, «одурманенные» советской пропагандой, мы воспринимали эти строки как само собой разумеющийся факт. Любой школьник знал, что дальнейшая судьба во многом в его руках.
Будешь хорошо учиться — после школы прямой путь в институт, или, если не получится поступить с первого раза, — в техникум. Дальше работа по специальности где-то на просторах СССР. А те, кто в школьных науках не силен, шли в ПТУ осваивать рабочие профессии.
Причём получали выпускники ПТУ раза в полтора-два больше, чем институтские. Государство компенсировало деньгами отсутствие перспектив карьерного роста. Да и уважением в обществе хорошие рабочие пользовались не меньшим, чем инженеры. Так что не врала советская песня. «Дорога» была.
Нет молодежи — нет проблемы
СМИ достаточно много времени обсуждают проблему «старикам везде у нас почет…» Пенсионная реформа, о необходимости которой так много говорили наши чиновники, сделана примерно так же, как операция по удалению миндалин врачом-проктологом. Результат достигнут, правда, у пациента больше горло не болит, но возникли проблем с другим местом.
Но я решил «сделать операцию» классически. Узнать, как дела у нас с «молодым везде у нас дорога». А кто знает этот вопрос лучше бывшего министра труда (который, судя по «втыкам» от президента, успешно справился с поставленной задачей на этом посту), а ныне председателя Пенсионного фонда России Максима Топилина.
26 декабря бывший министр рассказал на канале «Россия 24» об итогах своей работы. Пару цитат, касающихся молодежи, я приведу:
«Ситуация лучше, чем обычно, потому что все-таки сейчас то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное. Поэтому сейчас уровень безработицы 4,5-4,7%. Мы рассчитываем, что в следующем году он таким и сохранится».
«Наша задача заключается в том, чтобы правильно поработать с работодателями — как мы можем ускорить процесс внедрения профессиональных стандартов, новых требований к профессиям. Что касается уровня безработицы, я не вижу никаких рисков и опасений».
Нет молодых — нет молодежной безработицы. Или я неправильно понял эти слова?
Проблема занятости среди молодежи должна быть приоритетной
«Ветераны», я так корректно назову наше поколение 50+, прекрасно понимают, что сегодня ставку государство должно делать именно на молодежь. Увы, но жизнь жестоко делит человечество на сильных, но без необходимого опыта, и слабых, но мудрых.
Понятно, что сегодня, в условиях, когда продолжительность жизни немного выросла, а вот качество оставляет желать лучшего, именно на молодых легла основная социальная нагрузка. Красивый рапорт правительства о продолжительности жизни на самом деле не что иное, как победа наших медиков и фармацевтов.
Итак, мы буквально при каждом удобном случае рассказываем себе о проблемах «демографических ям», связанных с потерями в ВОВ. Но в то же время радуемся, что молодежная безработица не увеличится в ближайшие годы. Заметьте, радуемся не тому, что увеличилось число рабочих мест для молодых, а просто тому, что кандидатов на существующие места будет меньше.
Молодежи нет, но каждый пятый — официально зарегистрированный безработный молодой человек. Именно официально зарегистрированный. Но мы прекрасно понимаем, что цифру можно увеличить в разы. Официально стать безработным — достаточно муторное занятие.
Что в итоге? Отсутствие денег, бездействие, безуспешные поиски достойной работы для молодого человека, в большинстве случаев ситуация патовая. У него возникает чувство собственной ненужности, социального отторжения. Несправедливости в конечном итоге. Что дальше? Дальше озлобленность, маргинализация человека.
Будущего без настоящего не бывает
Думаю, понятно, что современный рынок труда в России не просто не обеспечивает полного и эффективного использования рабочей силы молодежи, но и толкает юношей и девушек к не совсем законному добыванию денег. Я ещё одну официальную цифру приведу. В службе занятости зарегистрировано 0,9% активного трудового населения. А вакансий там же для 1,5%. Почти по две вакансии на одного безработного. Интересная статистика.
Никогда не задумывались, почему так получилось? Работы, судя по количеству гастарбайтеров, море, а работать негде. Бред? Возможно, и бред. Только я бы для официоза предложил другую версию. «Наша молодежь не хочет работать». Хорошая фраза. Главное, ответственность с больной головы на здоровую сразу перекладывается. Правительство хорошее, а вот народ (в данном случае молодежь) — плохой.
Я попробую разобраться в причинах нежелания, точнее, невозможности устроиться, работать у современных юношей и девушек. Главное, как мне кажется, молодежь уже не «советская». Они не хотят работать «в долг». Не хотят получать «сколько дадут». В отличие от нас, советских по сути. Молодые не хотят идти на работу, которая низко оплачивается.
Я просматривал сайты поиска работы. Знаете, без «волосатой руки» молодой человек с высшим образованием, но без опыта работы (интересно, откуда он должен появиться у бывшего студента), высокооплачиваемую работу не найдет. Будут стандартные ответы вроде «Нас ваша кандидатура устраивает, ждите звонка», которого не будет никогда.
Другая причина кроется в сокращении количества рабочих мест. Простая «цифирь». Увеличение численности безработных привело к увеличению численности безработных среди молодежи. Отсюда вытекает следующая причина. При наличии вакансии кого выберет работодатель, человека, имеющего опыт, или выпускника вуза? Второй вариант в большинстве случаев — это что-то из области фантастики.
Идем дальше. Большинство тех, кто сейчас руководит коллективами, почти в любой области, думаю, согласятся с тем, что в подавляющем большинстве случаев молодой специалист сегодня редко соответствует уровню и качеству профессиональной подготовки, которое подразумевает наличие его диплома об образовании. Сегодня хорошо, если инженер будет по подготовке соответствовать технику советских времен.
Есть и очевидная недоработка государства. Я не знаю точных цифр, поэтому напишу так, по своему мнению. Мы сегодня, по моему мнению, можем гордиться самыми образованными продавцами, рабочими, охранниками и прочим рабочим людом. Через одного в графе образование стоит «высшее». А почему?
Да просто в нашем «оркестре» все играют то, что хотят. Главное-то не интересы государства, а рапорт о хорошей работе подведомственной организации. Вот и рапортуют ответственные за подготовку специалистов о количестве поступивших и выпущенных этих самых специалистов. А специалисты из службы занятости рапортуют об отсутствии подготовленных кадров для рынка труда. Вузы готовят, прекрасно это осознавая, кадры для службы занятости, а не для производства.
И последнее. Для молодого человека важна не только заработная плата, но и перспектива роста. Вполне здоровое желание расти по служебной лестнице. Однако в большинстве компаний такой перспективы просто нет. Такие возможности предоставляют только крупные компании. Потому и конкурс туда огромный. На любую должность.
Что нужно срочно делать
Меня часто упрекают в том, что я не даю конкретных предложений по исправлению ситуации. Сознаюсь, делаю это умышленно, чтобы дать возможность высказаться всем. Среди наших читателей есть люди, которые гораздо лучше меня разбираются в поставленном в материале вопросе. Но сегодня я нарушу свой же принцип. Просто потому, что ничего революционного придумывать не надо. Надо просто вспомнить.
Итак, прежде всего необходимо квотировать рабочие места для молодежи. Прежде всего для выпускников учебных заведений и для тех, кто возвращается после службы в армии. Грубо говоря, необходимо вернуть те самые три-пять лет отработки после вуза. После того как специалист отработает в компании эти три года, руководство уже будет знать, что это за специалист.
Дальше — проще. Это уже делается. Я о заботе о молодой семье. Льготное кредитование, выплаты за рождение детей, региональные льготы тем, кто замещает вакансии в непопулярных регионах.
Немаловажно и ориентирование учебных заведений на местное производство, местную медицину, местное образование. Студент должен знать с первого курса место своей будущей работы и её специфику. Средние специальные учебные заведения и учреждения специального образования вообще должны быть на базе предприятий. Вся проблема в том, что большинство предприятий — частные. И их ещё попробуй "мотивируй" на шефство над колледжем или техникумом.
Это лишь часть того, что необходимо сделать «вчера». Предложений может быть множество. Людей, неравнодушных к судьбам молодежи, у нас достаточно. И не надо думать, что один голос — это ничто. Это много. Но только тогда, когда голос звучит, а не превращается в шепот на кухне.
Александр Ставер
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