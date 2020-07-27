Молодые, «однако», не соображают. Михаил Леонтьев и новая геронтократия • 85 • Аналитика

Источник: svoboda.org



Минус 12 миллионов избирателей

Сложно определить, задумывался ли Михаил Леонтьев, профессиональный журналист и обладатель премии «Золотое перо России», о последствиях подобных высказываний. Дословно:



«Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают, это почти Украина, чудовищно… Потому что молодежь — это состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

Леонтьев имеет обширный послужной список и публичный опыт. Потому верится, что он обдумал каждое слово, что скандальное высказывание не было экспромтом. Не исключен и вариант озвучивания некоего коллективного мнения относительно вменяемости молодежи. Разведка боем, так сказать.



Последствия подобных изречений не самого последнего человека в крупной госкорпорации заставляют задуматься. Начать, пожалуй, стоит с того, что господин Леонтьев фактически плюнул в систему школьного образования. Если к 2020 году, по мнению топ-менеджера, молодежь разучилась различать добро и зло, лжецов и праведников, то грош цена учителям и всей российской школе.



Двигаемся дальше по логической цепочке. К 25 годам молодые люди не в состоянии осознанно выбирать лидеров собственного государства и законотворцев. Мало того что у 100% молодежи за плечами школа, так еще у немалой доли граждан высшее образование и опыт срочной военной службы. Не смогли государственные структуры сформировать критическую гражданскую позицию молодого человека? Тогда вопросы к состоятельности данных институтов: Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, а также Министерства обороны. Что же вы так плохо 25 лет работали (как минимум), что Михаил Леонтьев нашу молодежь сравнивает с украинской?



К слову, странно смотрятся умозаключения о развитии украинской молодежи от человека, которому с 2006 года запрещен въезд в Украину. Гораздо профессиональнее рассказывать о том, в чем разбираешься и не грести всех под одну гребенку.





Источник: ru.wikipedia.org

Михаил Леонтьев в радиоэфире, к сожалению, не раскрыл до конца причины такого неприятия молодежи. Была в эфире попытка связать несовершенство молодежи с незнанием отечественной истории, но это, честно говоря, дешевый аргумент. История, как известно, дисциплина очень скользкая, и всегда в таких случаях необходимо уточнять, в чьем изложении история. Если в варианте господина Леонтьева, то, конечно, лучше бы её и не знать. И, самое главное: что должно измениться в «тёмных историках» к 25 годам? Они должны прозреть?



Тезис Леонтьева «потому что данные люди ничего не знают» очень обширен и не дает ясного представления об уровне нашей молодежи. Что они должны знать? Основы демократии, право на свободу слова, право на мирный протест — это современная молодежь уже уяснила, в том числе и через школьные предметы: обществознание и право. Не является новостью для молодого поколения и особое отношение в нашей стране к данным понятиям. Очевидно, в этом и основная задумка — ограничить избирательное право тем, кто всё уже уяснил и для себя расставил по полочкам. Люди до 25 лет, как правило, обладают двумя недостатками: у них обостренное чувство справедливости и им нечего особо терять. Миновав этот возраст, многие молодые люди обзаводятся семьей, постоянной работой, заводят детей, а это делает их в определенной степени конформистами. Михаилу Леонтьеву, очевидно, очень хочется, чтобы именно такие «сговорчивые» люди шли голосовать в первую очередь. А молодежи с 18 до 25 лет у нас, к слову, в стране около 12 миллионов. И всех их пытаются исключить из избирательного процесса.



Взрослые рулят

Выражения, порочащие честь и достоинство целого поколения: именно с такой формулировкой можно было бы начать гипотетической судебный процесс над Михаилом Леонтьевым. Все-таки ситуация, когда 61-летний мужчина так мерзко отзывается о целом поколении и считает молодость болезнью, выглядит как повод для разбирательства. Одной из проблем многих «успешных» людей в таком возрасте является чрезмерный эгоцентризм. Такие считают, что именно их жизненный опыт, устоявшиеся взгляды становятся на первый план. Через призму своей жизни они видят весь мир, считают себя той самой солью земли. Михаил Леонтьев, судя по его биографии, искал своё предназначение в жизни вплоть до 27 лет. Сначала окончил плехановский университет, потом неожиданно стал столяром-краснодеревщиком и только в конце 80-х понял, что истинное его призвание — в журналистике. Теперь понятно, почему вся молодежь до 25 лет кажется Леонтьеву неполноценной и неспособной к осознанному выбору…



Если оторваться от личности пресс-секретаря «Роснефти», отчаянно защищающего свои активы такими заявлениями, то ситуация будет еще драматичнее. Логично предположить, что запрет на голосование до 25 лет как-то связан с продолжительностью жизни в стране. По аналогии с продлением пенсионного возраста. Если у нас растет продолжительность жизни, то, вполне вероятно, удлиняется и период взросления. Такая взаимосвязь вполне возможна. Скорость технологического прогресса возрастает, мир вокруг становится сложнее и для полного анализа обстановки людям требуется все больше времени. Однако для нашей страны это не совсем верно. По очень многим причинам средняя продолжительность жизни в России отстает от развитых стран и примерно соответствует Северной Африке и Южной Америке. Да и с технологическим прогрессом, как мы знаем, в России не все в порядке: многие десятилетия страна относится к разряду развивающихся государств. Поэтому демографическую причину инициативы Леонтьева отметаем.



Сама причина введения возрастного ценза на выборы, очевидно, не до конца понята Леонтьевым. Пресловутый ценз не случайно в России совпадает с совершеннолетием. До 18 лет человек еще находится под опекой родителей и после этого возраста теоретически должен сам заботиться о себе. А забота о себе, кроме всего прочего, заключается в возможности выбирать власть, которая будет создавать для молодежи соответствующие условия: достойные рабочие места, инфраструктуру, здравоохранение и так далее. В идеале партии в борьбе за попадание в законодательные и исполнительные органы должны будут учитывать интересы тех, кому от 18 до 25 лет. Иначе потеряют немалую часть электората. Допустим, что инициативу Леонтьева поддержат и впускать на избирательные участки будут с 25 лет. С этого момента ни одной партии не будут интересны проблемы данной возрастной категории жителей страны: зачем это, если они не голосуют? Это приведет, в свою очередь, к маргинализации молодежи. Если нет легальных рычагов влияния на власть, они найдут нелегальные. Как тут не вспомнить, что людей с «болезнью молодости» в России около 12 миллионов!





Источник: istoriarusi.ru

Но это, конечно, крайний сценарий развития ситуации. Гораздо вероятнее появление новой геронтократии в российских властных структурах, которую наша страна уже проходила. Молодежь в возрасте до 25 лет, которая, как мы уже выяснили, никому не нужна, перестанет интересоваться государственными делами, политикой и зациклится в своих меркантильных проблемах. Это, в свою очередь, вызовет острый кадровый голод во властных и партийных структурах, который не смогут в полной мере удовлетворить дети нынешних деятелей. Средний возраст в руководстве страны будет стремительно расти, и России погрузится в эпоху геронтократии. Возможно, господина Леонтьева этот сценарий вполне устраивает. У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу



Михаилу Леонтьеву остается только посоветовать уяснить одну истину: как только в молодом поколении вы начинаете видеть сплошь одних идиотов, которые ничего не знают, пора немедленно собираться на пенсию.



Глас народа

Леонтьев, конечно, погорячился. Бросил такой сочный повод позлорадствовать перегретой в последнее время либеральной и оппозиционной общественности. И вот небольшая подборка самых обдуманных и выверенных ответов пресс-секретарю «Роснефти».



«Пресс-секретарь «Роснефти» предлагает лишить молодежь России избирательных прав, потому что иначе такие как он потеряют страну. Ну хоть честно сказал… Завтра предложит физически устранять молодежь России».



«Интересная инициатива на фоне ситуации, когда сенаторы и депутаты Госдумы предложили продлить молодежный возраст аж до 35 лет. Кто ж тогда голосовать-то останется? Впрочем, с учетом последних законодательных новаций уже не столь важно, едва ли не до «без разницы».



«Неконституционненько как-то… Вроде как дети теперь — главное достояние страны. А как только это достояние подрастает — превращается в социальный мусор».



«Видимо, человеку, который засекретил свои доходы, не понять молодежь из простых семей рабочих, чьи родители работают за 15 000 рублей в месяц и являются, по мнению Путина, средним классом. Про платное, ненужное работодателям образование, про низкий уровень жизни — если удастся найти работу, а 30-40% молодежи в России безработная. Наверное, за все это молодежь должна любить власть, по мнению чиновника. Но это не так. Из-за проблем, которые власти не намерены решать, молодые люди все больше и больше идут в оппозицию».



«По и без того мертвой избирательной системе буквально на днях проехалась Госдума, приняв закон о трёх днях голосования. Понятно, что в специфических российских условиях это дополнительный инструмент фальсификаций. Теперь вот Леонтьев… проехал по той же теме. Возможно, решается вопрос об окончательном переводе института голосования в имитационный формат. Отсюда и внезапная и лихорадочная активность. Насчёт молодежи Леонтьев, конечно, прав. Она практически поголовно нелояльна кремлевскому режиму. И с этим надо что-то делать…» Сложно определить, задумывался ли Михаил Леонтьев, профессиональный журналист и обладатель премии «Золотое перо России», о последствиях подобных высказываний. Дословно:Леонтьев имеет обширный послужной список и публичный опыт. Потому верится, что он обдумал каждое слово, что скандальное высказывание не было экспромтом. Не исключен и вариант озвучивания некоего коллективного мнения относительно вменяемости молодежи. Разведка боем, так сказать.Последствия подобных изречений не самого последнего человека в крупной госкорпорации заставляют задуматься. Начать, пожалуй, стоит с того, что господин Леонтьев фактически плюнул в систему школьного образования. Если к 2020 году, по мнению топ-менеджера, молодежь разучилась различать добро и зло, лжецов и праведников, то грош цена учителям и всей российской школе.Двигаемся дальше по логической цепочке. К 25 годам молодые люди не в состоянии осознанно выбирать лидеров собственного государства и законотворцев. Мало того что у 100% молодежи за плечами школа, так еще у немалой доли граждан высшее образование и опыт срочной военной службы. Не смогли государственные структуры сформировать критическую гражданскую позицию молодого человека? Тогда вопросы к состоятельности данных институтов: Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, а также Министерства обороны. Что же вы так плохо 25 лет работали (как минимум), что Михаил Леонтьев нашу молодежь сравнивает с украинской?К слову, странно смотрятся умозаключения о развитии украинской молодежи от человека, которому с 2006 года запрещен въезд в Украину. Гораздо профессиональнее рассказывать о том, в чем разбираешься и не грести всех под одну гребенку.Михаил Леонтьев в радиоэфире, к сожалению, не раскрыл до конца причины такого неприятия молодежи. Была в эфире попытка связать несовершенство молодежи с незнанием отечественной истории, но это, честно говоря, дешевый аргумент. История, как известно, дисциплина очень скользкая, и всегда в таких случаях необходимо уточнять, в чьем изложении история. Если в варианте господина Леонтьева, то, конечно, лучше бы её и не знать. И, самое главное: что должно измениться в «тёмных историках» к 25 годам? Они должны прозреть?Тезис Леонтьева «потому что данные люди ничего не знают» очень обширен и не дает ясного представления об уровне нашей молодежи. Что они должны знать? Основы демократии, право на свободу слова, право на мирный протест — это современная молодежь уже уяснила, в том числе и через школьные предметы: обществознание и право. Не является новостью для молодого поколения и особое отношение в нашей стране к данным понятиям. Очевидно, в этом и основная задумка — ограничить избирательное право тем, кто всё уже уяснил и для себя расставил по полочкам. Люди до 25 лет, как правило, обладают двумя недостатками: у них обостренное чувство справедливости и им нечего особо терять. Миновав этот возраст, многие молодые люди обзаводятся семьей, постоянной работой, заводят детей, а это делает их в определенной степени конформистами. Михаилу Леонтьеву, очевидно, очень хочется, чтобы именно такие «сговорчивые» люди шли голосовать в первую очередь. А молодежи с 18 до 25 лет у нас, к слову, в стране около 12 миллионов. И всех их пытаются исключить из избирательного процесса.Выражения, порочащие честь и достоинство целого поколения: именно с такой формулировкой можно было бы начать гипотетической судебный процесс над Михаилом Леонтьевым. Все-таки ситуация, когда 61-летний мужчина так мерзко отзывается о целом поколении и считает молодость болезнью, выглядит как повод для разбирательства. Одной из проблем многих «успешных» людей в таком возрасте является чрезмерный эгоцентризм. Такие считают, что именно их жизненный опыт, устоявшиеся взгляды становятся на первый план. Через призму своей жизни они видят весь мир, считают себя той самой солью земли. Михаил Леонтьев, судя по его биографии, искал своё предназначение в жизни вплоть до 27 лет. Сначала окончил плехановский университет, потом неожиданно стал столяром-краснодеревщиком и только в конце 80-х понял, что истинное его призвание — в журналистике. Теперь понятно, почему вся молодежь до 25 лет кажется Леонтьеву неполноценной и неспособной к осознанному выбору…Если оторваться от личности пресс-секретаря «Роснефти», отчаянно защищающего свои активы такими заявлениями, то ситуация будет еще драматичнее. Логично предположить, что запрет на голосование до 25 лет как-то связан с продолжительностью жизни в стране. По аналогии с продлением пенсионного возраста. Если у нас растет продолжительность жизни, то, вполне вероятно, удлиняется и период взросления. Такая взаимосвязь вполне возможна. Скорость технологического прогресса возрастает, мир вокруг становится сложнее и для полного анализа обстановки людям требуется все больше времени. Однако для нашей страны это не совсем верно. По очень многим причинам средняя продолжительность жизни в России отстает от развитых стран и примерно соответствует Северной Африке и Южной Америке. Да и с технологическим прогрессом, как мы знаем, в России не все в порядке: многие десятилетия страна относится к разряду развивающихся государств. Поэтому демографическую причину инициативы Леонтьева отметаем.Сама причина введения возрастного ценза на выборы, очевидно, не до конца понята Леонтьевым. Пресловутый ценз не случайно в России совпадает с совершеннолетием. До 18 лет человек еще находится под опекой родителей и после этого возраста теоретически должен сам заботиться о себе. А забота о себе, кроме всего прочего, заключается в возможности выбирать власть, которая будет создавать для молодежи соответствующие условия: достойные рабочие места, инфраструктуру, здравоохранение и так далее. В идеале партии в борьбе за попадание в законодательные и исполнительные органы должны будут учитывать интересы тех, кому от 18 до 25 лет. Иначе потеряют немалую часть электората. Допустим, что инициативу Леонтьева поддержат и впускать на избирательные участки будут с 25 лет. С этого момента ни одной партии не будут интересны проблемы данной возрастной категории жителей страны: зачем это, если они не голосуют? Это приведет, в свою очередь, к маргинализации молодежи. Если нет легальных рычагов влияния на власть, они найдут нелегальные. Как тут не вспомнить, что людей с «болезнью молодости» в России около 12 миллионов!Но это, конечно, крайний сценарий развития ситуации. Гораздо вероятнее появление новой геронтократии в российских властных структурах, которую наша страна уже проходила. Молодежь в возрасте до 25 лет, которая, как мы уже выяснили, никому не нужна, перестанет интересоваться государственными делами, политикой и зациклится в своих меркантильных проблемах. Это, в свою очередь, вызовет острый кадровый голод во властных и партийных структурах, который не смогут в полной мере удовлетворить дети нынешних деятелей. Средний возраст в руководстве страны будет стремительно расти, и России погрузится в эпоху геронтократии. Возможно, господина Леонтьева этот сценарий вполне устраивает.Михаилу Леонтьеву остается только посоветовать уяснить одну истину: как только в молодом поколении вы начинаете видеть сплошь одних идиотов, которые ничего не знают, пора немедленно собираться на пенсию.Леонтьев, конечно, погорячился. Бросил такой сочный повод позлорадствовать перегретой в последнее время либеральной и оппозиционной общественности. И вот небольшая подборка самых обдуманных и выверенных ответов пресс-секретарю «Роснефти». Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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