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Молодой и агрессивный: Украина "подарила" миру новый штамм COVID-19

15 марта 2021, 21:40  •  227 • В мире
Украина "подарила" миру новый штамм COVID-19. Об этом с большой осторожностью заявляют учёные. Они полагают, что обнаруженный вариант молодой и агрессивный.
Глава Государственной продпотребслужбы Украины Олег Рубан сообщил, что в Ивано-Франковской области был выявлен комбовирус с признаками британского штамма. Тот, в свою очередь, - вариация бразильской и южноафриканской мутации.
Данный комбовирус циркулирует на Украине так же, как и "старый" SARS-CoV-2. Но это не единственная неприятная новость. В нём имеются признаки, которые ранее Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не фиксировались.
"Кроме того, в нём обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространённость и "молодость", - приводит украинское издание "Вести" слова Рубана.
Чиновник добавил, что украинский штамм был обнаружен около двух недель назад. Его удалось выявить учёным Института эпидемиологии Громашевского. ВОЗ уже проинформировали об открытии.
Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова оценила распространение британского штамма в России. По её словам, ведётся постоянный мониторинг ситуации. Эта вариация COVID-19 почти не встречается в стране.

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