Молния разбросала взрослых мужчин, словно кегли: Неожиданный удар попал на видео

В Индии молния разбросала взрослых мужчин, спрятавшихся от ливня под кроной дерева, словно кегли. Неожиданный удар попал на видео. К счастью, обошлось без жертв. Однако четверо человек были госпитализированы. Один из них сейчас находится в критическом состоянии.

Несколько жителей Индии едва не погибли в результате неожиданного удара молнии. Жуткий момент попал на видео, которое затем распространилось в соцсетях.

Садовники, работающие в парке на севере страны, спрятались от ливня под кроной дерева. Однако в какой-то момент в него ударила молния.

На кадрах можно увидеть, как мужчины сначала стоят, прижавшись спинами к стволу. В какой-то момент происходит мощный разряд. После индийцы почти одновременно падают в разные стороны, притом некоторые из них - лицом вперёд.

К счастью, обошлось без жертв. Однако четверо садовников были госпитализированы. Отмечается, что один из них сейчас находится в критическом состоянии.