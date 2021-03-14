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Молния разбросала взрослых мужчин, словно кегли: Неожиданный удар попал на видео
14 марта 2021, 06:15 • 60 • В мире
В Индии молния разбросала взрослых мужчин, спрятавшихся от ливня под кроной дерева, словно кегли. Неожиданный удар попал на видео. К счастью, обошлось без жертв. Однако четверо человек были госпитализированы. Один из них сейчас находится в критическом состоянии.
Несколько жителей Индии едва не погибли в результате неожиданного удара молнии. Жуткий момент попал на видео, которое затем распространилось в соцсетях.
Садовники, работающие в парке на севере страны, спрятались от ливня под кроной дерева. Однако в какой-то момент в него ударила молния.
На кадрах можно увидеть, как мужчины сначала стоят, прижавшись спинами к стволу. В какой-то момент происходит мощный разряд. После индийцы почти одновременно падают в разные стороны, притом некоторые из них - лицом вперёд.
К счастью, обошлось без жертв. Однако четверо садовников были госпитализированы. Отмечается, что один из них сейчас находится в критическом состоянии.
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