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Молится на НАТО и ждет нападения России: бывший высокопоставленный военный из Польши рассказал о своих страхах СМИ

07 марта 2019, 04:54  •  86 • В мире
Бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев пугает себя, а заодно и земляков нападением на страну злой России. Выступая в СМИ, он абсолютно серьезно строит целые конспирологические теории: дескать, Москва, которая спит и видит, как бы прибрать себе польские земли, непременно сговорится с Францией и Германией. И только силы НАТО спасают его страну от «русского агрессора», уверяет бывший военный чиновник.
По заявлению экс-замминистра обороны Польши, сейчас главной целью российского противника (а в наличии такового Шереметьев свято уверен) является нейтрализация США. Для этого Кремль предпринимает все возможное, чтобы Штаты ввязались в конфликт на Востоке, например, с Ираном или Китаем, и отправили туда военные силы, оставив Европу беззащитной. Тут-то коварная Россия и вторгнется в Польшу, пугает Шереметьев.
Полет фантазии бывшего военного впечатляет: он выдвигает теорию, что Россия, избавившись от соперника в лице США, непременно сговорится с Германией и Францией, после чего усилит евразийский блок. И только то, что в Польше расположены войска НАТО, останавливает русского агрессора от вторжения. Дескать, если бы не заступничество США, коварная Россия уже давно напала бы на поляков. Пока же, по словам Шереметьева, Путин боится проиграть и лишь потому удерживается от вторжения.
Не забыл «эксперт» в своем интервью польскому изданию Do Rzeczy упомянуть и пресловутых «российских хакеров». По его мнению, именно русские агенты в польском сегменте Интернета провоцируют разного рода конфликты и стравливают поляков между собой. Здесь Шереметьев окончательно теряет границы разумного: он сообщает, что таким образом российская сторона развяжет кровавый конфликт, и под соусом помощи Польше введут в нее свои войска.

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